Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний
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Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував резервістам, які масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції.
Про це він заявив на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які від сьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", - наголосив Залужний.
"Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива. Я як Головнокомандувач Збройних Сил України розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України", - додав він.
"Сьогодні наша армія зразка 2022 року - не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені", - констатував головнокомандувач.
"Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки", - зазначив Залужний.
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Yuriy Kochevenko
Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
А я рожден в Запорожье, к сожалению, с русскоговорящей челюстью. Горбатого могила исправит.
Дети и внук нормально розмовляють!
теперь Орде не сожрать Украину: теперь захватчикам будет противостоять не крестьянская, почти безоружная УПА, а миллионная украинская армия с тяжёлым вооружением.
Скажете, фашисти до такого не додумалися? Правда, але Чінгіс-Хан та Батий воювали саме так, а раха нащидок Золотої Орди.
Это глупо и нецелесообразно.
Там можно разместить организацию "Офис Правого Сектора")
будущая война с рашкой это вопрос выживания украинцев и Украины
война будет страшная - пуйло не пожалеет ни денег, ни жизней рашкован и украинцев чтоб достичь бредовой мечты - уничтожить Украину
это будет далеко не 14-й год.....
Вы не прописаны в нашем Районе идите лесом - суть ответа.
П - патриотзим. Киев, Подольский р-н.
Все буде гаразд!
Вторжение предполагает наземное наступление при поддержке с воздуха, с нанесением ракетных и авиаударов. В качестве плацдарма для наступления будет использована не только территория признанных Россией ДНР и ЛНР, но также и территория Белоруссии, в которую прибыли российские войска под предлогом проведения совместных учений.
По словам одного из источников, военная операция, скорее всего, начнется в темное время суток и будет сопровождаться кибератаками на украинскую инфраструктуру.
Хлопцы,держитесь! Слава Украине!