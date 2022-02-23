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Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував резервістам, які масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції.

Про це він заявив на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які від сьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", - наголосив Залужний.

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"Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива. Я як Головнокомандувач Збройних Сил України розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України", - додав він.

"Сьогодні наша армія зразка 2022 року - не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені", - констатував головнокомандувач.

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"Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки", - зазначив Залужний.

Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний 01
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Топ коментарі
+104
У нас идут добровольно, в длнр хватают на улицах и силой тащат, вот тебе и разница!
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23.02.2022 16:13
+100


Yuriy Kochevenko

Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 16:14
+62
Ну да. Как там они про нас трындели - ссадили с поезда и в нацгвардию. А оказалось что все что они трындели именно у них самих.
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23.02.2022 16:15
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У нас идут добровольно, в длнр хватают на улицах и силой тащат, вот тебе и разница!
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Ну да. Как там они про нас трындели - ссадили с поезда и в нацгвардию. А оказалось что все что они трындели именно у них самих.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Сейчас уже не достать турникетов, тактических рюкзаков и т.д. Очереди до месяца.
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23.02.2022 16:20 Відповісти
Список в студию
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Снаряги как раз много. она недешевая.
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23.02.2022 17:43 Відповісти
Бачили очі. В моєму осередку за останні 3 місяці на турнікети, розчини, ліки, м'які ноші тощо витрачено десь приблизно 100тис. гривень. Частково свої, частково друзі допомогли, частково зібрано через інтернети. Все відправлено вже і вже в хлопців.
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23.02.2022 20:16 Відповісти
Не удивлись если заградотряды там будут стоять
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23.02.2022 16:42 Відповісти
У нас через пекло пройшли 400000 чоловік. Більшість з них знали, що прийде час - і вони повернуться. Дуже багато чекали цього повернення. І значна кількість вважає це поверненням додому. Ті, хто був. Ці, хто вижив. Це - як наркотик.
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23.02.2022 17:24 Відповісти
Поясню, чому, як наркотик. Бо ти знаєш, щ ран, чи пізно він тебе вб'є, але ті хвилини, які він діє - це найкраще, що з тобою сталося у цьому житті, вірніше - найзмістовніше.
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23.02.2022 18:12 Відповісти
Да, ты прав, знаю лично многих молодых людей, прошедших 14й, сейчас уже женаты и дети есть, но рвутся в армию, еле жёны удерживают))) и все мне говорят тоже самое, что и ты
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23.02.2022 18:36 Відповісти
Один мій друг загинув у 15-му, під час другої ротації, вбив снайпер пострілом у голову. До війни був міліціонером. Інший до війни був пасічником. Пройшов 4 ротації. Між ротація и страшно запивав. На війні не пив. Зовсім. Після четвертої, вдома покінчив життя самогубством. Минулого року. Був би на війні, можливо б жив.
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23.02.2022 18:55 Відповісти
Коли проведете зміни до Закону про територіальну оборону, де б гранічний вік був хоча би до 65 років?
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Справок меньше собирать!
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23.02.2022 16:18 Відповісти
Мусорам житло во лізинг а резервістам фоточка з лайком
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Пошана Вам! Героям Слава!
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23.02.2022 16:13 Відповісти
так i э, краща нагорода-шана вiд Народа
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23.02.2022 17:12 Відповісти


Yuriy Kochevenko

Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Смерть ворогам!
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23.02.2022 17:02 Відповісти
Все так, братіку, Перемога, а коли її не буде, то краще смерть, бо видіти цею наволоч на своїй землі не сила буде.
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23.02.2022 19:54 Відповісти
Нюзьке вас тут не ждут!!!,вас будут Убивать!,идите к мамке лучше
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23.02.2022 16:15 Відповісти
А ще краще - до папки. Прямо на той орган, що породив.
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23.02.2022 17:03 Відповісти
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23.02.2022 17:13 Відповісти
Кстати да, во время ЧП продажа спиртных запрещена!
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23.02.2022 17:19 Відповісти
чё, правда?
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23.02.2022 20:21 Відповісти
Лучше валяться пьяным в канаве в наРФии, чем мертвым в Украине!
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23.02.2022 17:20 Відповісти
Если мертвым, то смело можно говорить НА УКРАИНЕ)
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23.02.2022 18:09 Відповісти
Накать на Украину могут только лишнехромосомные особи.
А я рожден в Запорожье, к сожалению, с русскоговорящей челюстью. Горбатого могила исправит.
Дети и внук нормально розмовляють!
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23.02.2022 18:28 Відповісти
кацапо-фашистов давно никто не боится .епашим/eпашили и будем епашить на перегной!
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23.02.2022 16:16 Відповісти
Картопля добре вродить
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23.02.2022 16:23 Відповісти
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23.02.2022 17:15 Відповісти
Совковая красная фашиза размечталась о реванше, но, нынешняя московская Кзыл Орда уже не та, что в 1944 году:

теперь Орде не сожрать Украину: теперь захватчикам будет противостоять не крестьянская, почти безоружная УПА, а миллионная украинская армия с тяжёлым вооружением.
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23.02.2022 20:35 Відповісти
сказали быть на телефоне,жду
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23.02.2022 16:17 Відповісти
Бережи вас Боже і всіх наших захисників!
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23.02.2022 16:53 Відповісти
Українці, за нами перемога над одвічним ворогом - фашистською московією!
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23.02.2022 16:18 Відповісти
дай Боже!
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23.02.2022 17:16 Відповісти
Хоч Головнокомандувач у нас притомний, та й НГШ непоганий. Сподіваюся саме вони будуть керувати, а не Єрмак з Зеленським.
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23.02.2022 16:19 Відповісти
Головнокомандувач наверно лучший за 8 лет войны.
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23.02.2022 16:40 Відповісти
Ермак с Зеленским будут ползти на коленях-отвлекать внимание *****,пока Залужный будет скрытно развертывать войска))
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23.02.2022 16:56 Відповісти
дякую, справжнім мужчинам і дівчатам.
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23.02.2022 16:19 Відповісти
а в это время в Донецке на улицах ни одного мужика. Орки ловят всех без разбору. Родственники жены живут нынче в Донецке, говорят у них с работы забрали 4х мужиков, единственных, и вручили повестку начальнику, который притворился коронавирусным, и пообещал прийти потом) из рассказов этих мужиков, которым возят еду из дома, они сидят в чем то напоминающем тюрьму, и уже было несколько случаев когда люди повесились.
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23.02.2022 16:20 Відповісти
Готовят на пушечное мясо массовку - классика жанра - штрафники..
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23.02.2022 16:36 Відповісти
У мене таке враження, що цих лугандонців, посадять у техніку, підігнану до наших кордонів і використають у першій хвилі атаки. Тоді питяння втрат для пуйла не стоятиме і 45 тис поліетиленових мішків для російських трупів може і вистачить.
Скажете, фашисти до такого не додумалися? Правда, але Чінгіс-Хан та Батий воювали саме так, а раха нащидок Золотої Орди.
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23.02.2022 16:36 Відповісти
Ну и отлично. Когда те начнут бросать свои позиции и в них начнут стреть заград отряды, то война начнется между ними самими.
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23.02.2022 17:38 Відповісти
Андрійко читай історичні книжки - у 2ww. Aмериканські військові експерти питали яким чином радянська армія прориває укріплення ворога з мінними полями. Відповідав сам Жуков. Спочатку в бій кидають штрафників які підривають протипіхотні міни а вже потім інженерні частини знімають протитанкові міни для танкової атаки. Тому чому дивуватись- це гарматне м'ясо посадять на застарілу техніку та кинуть на прорив...
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23.02.2022 20:34 Відповісти
Чим скоріше і більше повіситься руцкамірської падолі тим краще!!!
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23.02.2022 17:09 Відповісти
В України і українців один вибір - або зараз відстояти свою незалежність, ідентичність і свободу, або ніколи.
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23.02.2022 16:24 Відповісти
Валить не собираюсь, хоть и не активный резерв, но ток 41. Малых с женой от города подальше, а вот уйобкам ватным будет мерзко, обещаю.
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23.02.2022 16:30 Відповісти
з-за кородону теж пiдтягнуться нашi, вiдсиджуватись не будем
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23.02.2022 16:34 Відповісти
Эстонец, щас с перелетами проблема, Балтик Эйр до февраля отменил рейсы, барыги подняли цены в 2раза... Лучше по барахолкам броники, Стингеры Базуки собрать и отправить. США может запросто отправить стрелковое вооружение которое на складах в резерве из-за гонки вооружений. В 14 году коллеге выслал обмундирование - броники попадают под неэкспортируемую категорию. Можно только лично привезти на себе
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23.02.2022 16:42 Відповісти
На многих не надейтесь.
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23.02.2022 17:10 Відповісти
На тебя даже ***** твоё не надеется))
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23.02.2022 18:41 Відповісти
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Зачем разрушать кремль ?
Это глупо и нецелесообразно.
Там можно разместить организацию "Офис Правого Сектора")
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23.02.2022 18:11 Відповісти
И на ворота повесить огромный портрет Степана Андреевича Бандеры Вот мацквичи обрадуются))
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23.02.2022 18:42 Відповісти
это неглупо и очень целесообразно! чтобы он валялся в руинах минимум 1000 лет
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23.02.2022 22:22 Відповісти
"Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или умным. Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте еще - сильнейшим ударом сплеча." У. Черчиль
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23.02.2022 16:37 Відповісти
У Украины нет пути назад, если русские зайдут, то в Украине будут построены концентрационные лагеря и у России есть расстрельные списки. Потому у Украинцев есть только путь вперед и биться до последнего за свою свободу! Это борьба за свою жизнь!!!
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23.02.2022 16:50 Відповісти
Коли в 2014 році неповнолітнього краматорчанина (не львівлянина) за жовто-синю стрічку на рюкзачку по-звірячому вбили, то про що можно тепер казати!
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23.02.2022 17:17 Відповісти
Це той вожак, який після боїв за москву приїхав оглядати місця боїв, зупинилась колона на дорозі, повиходили, військові пояснювали лідеру що було, де ворог і тут вошдь захотів какати і рушив до кущів. Хтось зупинив і сказав, що сапери не все оглянули, тільки трасу... вошдь покакав перед присутніми прямо там, де стояв. одне слово - герой. Це не моя вигадка - спогади Мікояна
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23.02.2022 17:25 Відповісти
посмотри бредни Путина по поводу аншлюса Луганды и тебе станет ясно, что

будущая война с рашкой это вопрос выживания украинцев и Украины

война будет страшная - пуйло не пожалеет ни денег, ни жизней рашкован и украинцев чтоб достичь бредовой мечты - уничтожить Украину

это будет далеко не 14-й год.....
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23.02.2022 17:54 Відповісти
Расстрел не самое страшное, то что творится в российских тюрьмах с масовыми изнасиловпниями страшней растрела. Они тут еще страшней будут деыстаовать. Так что мотивация драться до посдеднего кацапа и в плен не славаться у украинцев есть.
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23.02.2022 17:57 Відповісти
тебе пример вонючая кавзказская бздливая обезьяна Йося Сралин?
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23.02.2022 22:24 Відповісти
Пришли с малым в военкомат - ему нужно в первый раз на воинский учет встать.
Вы не прописаны в нашем Районе идите лесом - суть ответа.
П - патриотзим. Киев, Подольский р-н.
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23.02.2022 17:06 Відповісти
Иди в ТРО.
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23.02.2022 17:18 Відповісти
А каким боком место регистрации к воинскому делу? Издержки призовного режима?
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23.02.2022 17:21 Відповісти
Да. Причем в законе четко написано: ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ. А для подтверждения места проживания мы справок нанесли. Из обслуживающей организации, школы, больницы, свидетельства соседей... после чего плюнули и написали заяву на вышестоящую структуру. Когда относили - их местный подполковник (ФИО в открытых источниках легко найти) такой "Ну раз вы выбрали путь заяв...". Мудак.
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23.02.2022 17:27 Відповісти
Ибо регистрация таже прописка..и хер кому шо докажешь в казенном учреждении...а вот в тюрьму примут и без прописки
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23.02.2022 17:38 Відповісти
У меня таже херня...Перепрописался с бывшего места службы в едином окне...а вот встать на воинский учет член...автоматом не ставят...надо ехать сниматься и по месту прописки ставать...
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23.02.2022 17:37 Відповісти
Якщо без прописки, то це не армія, а махновщина або козаччина. куди потім звертатися, щоб його знайти або прислати сповіщення про нього...
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23.02.2022 18:16 Відповісти
Сколько бы там путлеровцы не *******, сейчас не 2014 год, когда боевой опыт был у ничтожно-малого количества людей. За 8 лет огромное множество граждан, мужчин, женщин, прошли войну на передовой, поэтому чисто с точки зрения боевого опыта, не говоря о тех, кто ещё будет призван в 18 лет, и выше, чисто с точки зрения участников боевых действий - в Украине в наличие ВСУ столько же опытных бойцов сколько в Турции Эрдогана, второй силе НАТО после США. Отбросим всяких залётных туристов, которые сделали себе документ участника боевых действий и всё равно останется сотни и сотни и сотни тысяч бойцов с опытом. Так что со своими 165 тысячами + ещё сотней тысяч путлеровцев - Путлер Украину ******** брать.
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23.02.2022 17:09 Відповісти
Чиста правда! Сьогодні прийшов у військкомат о 10-тій - черга величезна. Усі з рюкзаками, готові відправлятися. Це моя Україна! Слава!!!
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23.02.2022 17:13 Відповісти
Я с сыном остаюсь защищать Киев. Родню под Житомир с собакой и тесчей.
Все буде гаразд!
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23.02.2022 17:14 Відповісти
В єдності сила ....що там ***** гавкало... прокидайтесь козаки пора показати, що таке Київська Русь і де місце орди...
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23.02.2022 17:23 Відповісти
Бей орков этим оружием!

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23.02.2022 17:28 Відповісти
Береги этих бойцов. Не вздумай разместить их в чистом поле под градами, как в 14. ***** ни секунды не будет сомневаться. Пусть уж лучше ****** на населенным пунктам.
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23.02.2022 17:41 Відповісти
ага бегим аж)
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23.02.2022 17:45 Відповісти
Ветеранов треба рассредоточить,больше во второй линии обороны.Скажем 70% рассредоточить во второй эшелон,а 30% в первую линию для поднятия духа и опыта первой линии.Бо неизвестно,каким будет наступ москалей.Щоб так не оказалось,що ветеранов поставят в первую линию и их возьмут в котёл со всеми вытекающими.Таким образом,потеряв опытных подготовленных бойцов,оборона сильно сдаст.Короче,треба грамотно использовать мотивированных профи и минимизировать их риски попадания в безвыходные ситуации.Як вариант
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Это прописные истины, думаю в Генштабе лучше знают что делать . А мы диванные войны должны помогать материально и организационно , либо идти в тероборону
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23.02.2022 18:02 Відповісти
Разведывательные службы США полагают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины начнется в ближайшие 48 часов. Эту информацию администрация президента США Джо Байдена передала президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке.

Вторжение предполагает наземное наступление при поддержке с воздуха, с нанесением ракетных и авиаударов. В качестве плацдарма для наступления будет использована не только территория признанных Россией ДНР и ЛНР, но также и территория Белоруссии, в которую прибыли российские войска под предлогом проведения совместных учений.

По словам одного из источников, военная операция, скорее всего, начнется в темное время суток и будет сопровождаться кибератаками на украинскую инфраструктуру.
Хлопцы,держитесь! Слава Украине!
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23.02.2022 18:21 Відповісти
Хто йде до нас з мечем-від меча загине.Це наша історична земля і наше право її відстоювати.Смерть-ворогам!Слава-героям!
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23.02.2022 18:58 Відповісти
Сходил сегодня в военкомат. Заводской районный города Николаев... Сказали приходи завтра с 11 до 14, (прибыл примерно в 15.10) , другого времени для резервистов в целых сутках нет. Пойду завтра в выделенный промежуток времени, посмотрю на очередь.
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23.02.2022 19:09 Відповісти
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23.02.2022 19:45 Відповісти
ПРИГАДАЄМО КАЦАПАМ ВСЕ
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23.02.2022 20:17 Відповісти
Твари кацапские
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23.02.2022 21:22 Відповісти
Воевать за родную страну и за портянки путлера две большие разницы! Путлер обречён на провал после первого же крупного поражения. Думаю дойдет до того, что его свои же траванут.
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23.02.2022 21:21 Відповісти
Якщо ж прийдеться воювати -- буду застосовувати не тільки вогнепальну зброю, але і хімічну і бактеріальну ! І нехай мені хтось скаже, що я порушую "правила" ведення війни !!! Москалі повинні бути мертвими, і яким способом -- не важливо !!!
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23.02.2022 22:57 Відповісти
 
 