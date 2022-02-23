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Германский фонд отказывается от поддержки "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Эрвин Зеллеринг, председатель правления фонда "Защита климата и окружающей среды MV", заявил, что после остановки сертификации оператора газопровода организация отказывается от поддержки "Северного потока-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "газета.ru".
"Все правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг", - сказал Эрвин Зеллеринг.
Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан в 2021 году на немецкой земле Мекленбург с участием Nord Stream 2 AG. Тогда ландтаг поручил организации содействовать завершению реализации трубопровода, несмотря на санкции США.
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+53 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показать весь комментарий23.02.2022 17:11
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показать весь комментарий23.02.2022 17:24
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Потеряное длительное время на строительство и геополитические перспективы - ДА, но влитые бабки его абсолюто не жмут, он их уже дважды-трижды нахаляву отбил, только за этот осенне-зимний период
1. спорно, что отбило, так как газпром продавал газ по долгосрочным контрактам и "цена не больше 300 долларов за тысячу кубометров, то есть треть от рыночной цены" https://ria.ru/20211022/gaz-1755728217.html
2. стоимость сп-2 со всей необходимой инфраструктурой составляет около 100 лярдов американских гривен в ценах 2008 года "строительства этого коридора с Ямала в направлении Европы была подсчитана экономистами института ВНИИгаз еще в 2008 году. В подписанной Миллером «Программе комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий» (копия имеется в распоряжении автора) говорится, что по разным сценариям создание такой инфраструктуры только до Торжка, не говоря уже о трассах от Торжка до морского побережья, обойдется суммой от $80 млрд до $93 млрд. " https://www.forbes.ru/biznes/386611-nepokorennaya-evropa-kakuyu-cenu-pridetsya-zaplatit-rossii-za-severnyy-potok-2
Из того, что я читаю в немцком контенте, у сп2 нет нткаких шансов. Все политики, кроме подх*йловского меньшинства, хаят этот сп2 наперебой. Даже те, кто недавно с пеной у рта доказывали, что то не политический проект.
Даже левые товарищи из группы Шредера
Браво.
мы отказались работать с немцами пару недель назад, после их заяв про оружие и т.п.
Так вчера получаю письмо вдруг, как они за нас переживают, и не надо ли чем помочь....
Очень удивился, что это случилоась...
После вашего объяснения все стало на свои места!
Фонд с названием "Защита окружающей среды" создан СП 2 (т.е. РФ) для сертификации СП 2. "Конфликт интересов"? Не, не слышали ...
OHRENET
але, якби ви не давали згоду на його будівництво, то зараз би і газової кризи не було, і *********** військової загрози
Северный поток, чао! Беседа с Михаилом Крутихиным
Німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на футболках клубу "Шальке".
Лого російського монополіста заклеюватимуть написом "Свободу Україні!", повідомляє сайт видання.
НОВИНИВІЙНА В УКРАЇНІ
23.02.22 18:58 34820 62
війна (4489) вторгнення (237) Росія (20809)
Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вторгнення можливе не лише зі сходу й півдня, а також з території Білорусі зі спробою взяти Київ. США попередили про це президента України Володимира Зеленського.
Про це з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомляє видання Nesweek, інформує Цензор.НЕТ.
"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", - цитує Newsweek слова представника розвідки США.
За його словами, прогноз Пентагону передбачає, що Росія може наносити авіаудари та удари крилатими ракетами, а також здійснити наземне вторгнення. При цьому атака вестиметься не лише з непідконтрольних територій, а і з території Білорусі в бік Києва.
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"Крім того, - додав він, - повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що сьогодні Росія порушила український повітряний простір, на короткий період провівши можливий літак-розвідник над Україною".
Newsweek повідомляє, що отримання такого попередження також підтвердило джерело, близьке до українського уряду. Друге джерело в розвідці США повідомило журналістів, що операція почнеться з кібератаки, а слідом за нею треба очікувати наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі.
При цьому обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від поточних подій.
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Ще одне джерело підтвердило Newsweek, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" щодо ситуації і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.
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