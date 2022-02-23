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Германский фонд отказывается от поддержки "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германский фонд отказывается от поддержки

Эрвин Зеллеринг, председатель правления фонда "Защита климата и окружающей среды MV", заявил, что после остановки сертификации оператора газопровода организация отказывается от поддержки "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "газета.ru".

"Все правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг", - сказал Эрвин Зеллеринг.

Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан в 2021 году на немецкой земле Мекленбург с участием Nord Stream 2 AG. Тогда ландтаг поручил организации содействовать завершению реализации трубопровода, несмотря на санкции США.

Читайте также: Германия остановила сертификацию "Северного потока-2", - Шольц
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Топ комментарии
+53
Ну вот и все. Стоило только амерам серьйозно за дело взятся.....
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23.02.2022 17:11
+34
Есть надежда, что найдется квалифицированный санитар, которій наконец-то наденет смирительную рубашку не ************* сумасшедшего.
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23.02.2022 17:17
+34
там сорочка не допоможе, лише евтаназія...
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23.02.2022 17:24
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Ну вот и все. Стоило только амерам серьйозно за дело взятся.....
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23.02.2022 17:11 Ответить
Есть надежда, что найдется квалифицированный санитар, которій наконец-то наденет смирительную рубашку не ************* сумасшедшего.
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23.02.2022 17:17 Ответить
там сорочка не допоможе, лише евтаназія...
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23.02.2022 17:24 Ответить
у этого чёрта рак непроходимой кишки. Поэтому очень надеемся, что это ботоксное, плешивое бункерное ЧМО скоро сдохнет там же в бункере. Хор имени александрова с иосей кабздоном заждались уже.
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23.02.2022 17:43 Ответить
Так то у пуйла гімно у реверсі? Ні в сраку а у ботоксну бошку йде?
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23.02.2022 18:01 Ответить
не исключено, что он решил громко хлопнуть дверью
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23.02.2022 19:31 Ответить
Громко перднуть он решил...
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23.02.2022 20:16 Ответить
Х*йло гений. Вбухать 11 млрд вникуда. Это каким долбнем надо быть
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23.02.2022 17:14 Ответить
По ходу, он на пол ставки подрабатывает в нашем "Нафтогазе"
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23.02.2022 17:32 Ответить
Вся хрень в том, что оно эти 11 ярдов убытка на забаненом СП2 уже отбило только за январь этого года. Тупо на разнице цен на газ и жижу, в сравнении с прошлогодними ценами на это же время.
Потеряное длительное время на строительство и геополитические перспективы - ДА, но влитые бабки его абсолюто не жмут, он их уже дважды-трижды нахаляву отбил, только за этот осенне-зимний период
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23.02.2022 17:38 Ответить
Смысл был именно в этом? Дважды-трижды нахаляву отбить? Гениально 👏
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23.02.2022 18:16 Ответить
Речь о том, что если бы Байден не стал задабривать **** и фрау Меркель прошлой весной, а удержал санкции на недострой, то наверняка до осеннего безумия с ценой в 2К за тыщу кубов дело бы не дошло. Соответсно куйло так и продавало бы газ по старым ценам, не имея сверхприбылей и не отбив бы на шарабан тысячи тонн утопленного в Балтике металобрухту...
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23.02.2022 18:33 Ответить
да хер там, он от поставок на спотовый рынок отказался, а по долгосрочным контрактам цены не менялись. Так что в выигрыше опять амеры)))
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23.02.2022 18:41 Ответить
Bucho Gracias


1. спорно, что отбило, так как газпром продавал газ по долгосрочным контрактам и "цена не больше 300 долларов за тысячу кубометров, то есть треть от рыночной цены" https://ria.ru/20211022/gaz-1755728217.html


2. стоимость сп-2 со всей необходимой инфраструктурой составляет около 100 лярдов американских гривен в ценах 2008 года "строительства этого коридора с Ямала в направлении Европы была подсчитана экономистами института ВНИИгаз еще в 2008 году. В подписанной Миллером «Программе комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий» (копия имеется в распоряжении автора) говорится, что по разным сценариям создание такой инфраструктуры только до Торжка, не говоря уже о трассах от Торжка до морского побережья, обойдется суммой от $80 млрд до $93 млрд. " https://www.forbes.ru/biznes/386611-nepokorennaya-evropa-kakuyu-cenu-pridetsya-zaplatit-rossii-za-severnyy-potok-2
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23.02.2022 19:45 Ответить
В добавок к сказаному. Там же не все 11 ярдов газмясовские. Фрицы тоже в стройку вкидывали, и не мало. Из-за чего до последнего за трубу и держались...
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23.02.2022 17:48 Ответить
Но понты-то были именно российские)))
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23.02.2022 18:08 Ответить
Ботоксне іщадіє пекла все руйнує навколо себе
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23.02.2022 17:15 Ответить
Значит через некоторое время создадут другой фонд, с другим названием, который таки поддержит. Тут вопрос очень больших денег и немцы от них не откажутся...
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23.02.2022 17:16 Ответить
Немцы как всегда, колективно делают муйню, а потом ,когда это становится всем очевидно, им становится очень стыдно.
Из того, что я читаю в немцком контенте, у сп2 нет нткаких шансов. Все политики, кроме подх*йловского меньшинства, хаят этот сп2 наперебой. Даже те, кто недавно с пеной у рта доказывали, что то не политический проект.
Даже левые товарищи из группы Шредера
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23.02.2022 17:17 Ответить
"Немцы как всегда, колективно делают муйню, а потом ,когда это становится всем очевидно, им становится очень стыдно."

Браво.

мы отказались работать с немцами пару недель назад, после их заяв про оружие и т.п.
Так вчера получаю письмо вдруг, как они за нас переживают, и не надо ли чем помочь....
Очень удивился, что это случилоась...
После вашего объяснения все стало на свои места!
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23.02.2022 17:59 Ответить
Оцените красоту:
Фонд с названием "Защита окружающей среды" создан СП 2 (т.е. РФ) для сертификации СП 2. "Конфликт интересов"? Не, не слышали ...
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23.02.2022 17:19 Ответить
А були розмови ,щоб дати лаптеногам достроїти а потім перекрити на хрін. Так хто там кого "переиграл"
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23.02.2022 17:20 Ответить
Так його ж і добудували. Стояло питання про сертифікацію уже готового газогону.
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23.02.2022 17:36 Ответить
Лучший выход - уговорить Байдена его взорвать где-нибудь в море. дескать, сам взорвался, поскольку уже заполнен газом. Ну и СП1 заодно..)
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23.02.2022 18:11 Ответить
потрібно масово завезти в роісію табакерки!!!
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23.02.2022 17:23 Ответить
Пропоную , віддати нашим баригам від металу - вони швидко його розпиляють і здадуть на металобрух
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23.02.2022 17:31 Ответить
было бы правильным решением наказать рашку ********* так это заявить что труба неправильная и её нужно разобрать всю и вывезди нах...с териториальных вод за поребрик .вот это бы была санкция...
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23.02.2022 17:31 Ответить
Ключові слова "...незважаючи на санкції США..." От так німаки підтримували Україну до тих пір поки американці не ввели більш-менш нормальниш санкцій.
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23.02.2022 17:34 Ответить
Кацапы ржали, что наш газопровод станет металлоломом - получай Холуй гранату !
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23.02.2022 17:34 Ответить
)))) ну и ничо. теперь они будут китаю доплачивать, чтобы тот брал у них газ по построенной ими точно таже "силой китайской сибири".
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23.02.2022 17:35 Ответить
Путин - это украинский диверсант под прикрытием
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23.02.2022 17:51 Ответить
димон медведев недовольно скрипит зубками. Ведь европейцы будут платить по 2000 евро за куб,как Димочка пророчествует
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23.02.2022 18:04 Ответить
"Защита климата и окружающей среды" путем строительства газопроводов! С метаном! Карл!
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23.02.2022 18:06 Ответить
Каким дебилом нужно быть, чтобы уничтожить два очень крутых проекта для твоей страны, Южный-Поток и Северный-Поток (Южный-Поток действует, но намного меньше веток, чем планировалось) ради каменного Крыма без воды и Донецка/Луганска с кучей блатных алкашей. Просто сидел бы, качал газ в Евросоюз/Турцию и получал триллион бабла, но ты выбрал Крым и Лугандон, какой идиот. Например капиталисто-коммуняки Китая никогда в жизни не заруинили бы такие выгодные проекты для себя ради каких-то Лугандонов. Поэтому у них прогресс, а у Путлера деревянные деревни 19 века.
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23.02.2022 18:08 Ответить
Причем Донецк и Луганск даже налоги платить в казну не будет, только дотации сосать из бюджета, обычные люди будут получать 10 тысяч рублей зарплаты и 5 тысяч рублей пенсию, а все деньги будут оседать у главарей и к ним приближенных.
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23.02.2022 18:14 Ответить
Да понятно, что Лугандон и Крым это дотационные регионы, как Чечня, Абхазия, Осетия, Приднестровье и т.д. Но иметь такие выгодные проекты и засунуться своей мордой в другую страну и засрать их.
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23.02.2022 18:18 Ответить
Mozno uze zabit pro SP2 stob takoj i byl Nemecki ministr segodnia skazal sto nemci mozet obojtis i bez ruskogo gaza jesli sto
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23.02.2022 18:08 Ответить
Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан в 2021 году на немецкой земле Мекленбург с участием Nord Stream 2 AG. Тогда ландтаг поручил организации содействовать завершению реализации трубопровода, несмотря на санкции США. Источник: https://censor.net/ru/n3318392

OHRENET
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23.02.2022 18:12 Ответить
дякуємо, звісно
але, якби ви не давали згоду на його будівництво, то зараз би і газової кризи не було, і *********** військової загрози
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23.02.2022 18:13 Ответить
сейчас ***** меркель предъявит 11лярдов кампинссации с ёё пенсии ...)))
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23.02.2022 18:16 Ответить
Интересно,шо сегодня у Фейгина,Крутихин расскажет
Северный поток, чао! Беседа с Михаилом Крутихиным
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23.02.2022 18:17 Ответить
У Німеччині рекламу "Газпрому" замінили на слоган "Свободу Україні"
Німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на футболках клубу "Шальке".
Лого російського монополіста заклеюватимуть написом "Свободу Україні!", повідомляє сайт видання.

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23.02.2022 18:23 Ответить
Це все х-ня. Механізм німецької машини зупинити неможливо. Тимчасово призупинили - Фюрер рявкнув - хутко відновили.
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23.02.2022 18:47 Ответить
Молитвы целой страны услышаны!
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23.02.2022 19:12 Ответить
Навіщо нам війнв? Нашо тисячі вбитих? Млже ераще ***** ліквідувати?? Хай задумаються всі, кого це стосується...







НОВИНИВІЙНА В УКРАЇНІ

23.02.22 18:58 34820 62

війна (4489) вторгнення (237) Росія (20809)

Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні


Вторгнення можливе не лише зі сходу й півдня, а також з території Білорусі зі спробою взяти Київ. США попередили про це президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомляє видання Nesweek, інформує Цензор.НЕТ.

"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", - цитує Newsweek слова представника розвідки США.

За його словами, прогноз Пентагону передбачає, що Росія може наносити авіаудари та удари крилатими ракетами, а також здійснити наземне вторгнення. При цьому атака вестиметься не лише з непідконтрольних територій, а і з території Білорусі в бік Києва.
Дивіться: "Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

"Крім того, - додав він, - повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що сьогодні Росія порушила український повітряний простір, на короткий період провівши можливий літак-розвідник над Україною".

Newsweek повідомляє, що отримання такого попередження також підтвердило джерело, близьке до українського уряду. Друге джерело в розвідці США повідомило журналістів, що операція почнеться з кібератаки, а слідом за нею треба очікувати наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі.

При цьому обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від поточних подій.
Також дивіться: Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя, - соцмережі. ВIДЕО

Ще одне джерело підтвердило Newsweek, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" щодо ситуації і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.

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23.02.2022 19:37 Ответить
 
 