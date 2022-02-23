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Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект 7012-д об изменениях в Госбюджет на 2022 год в части финансирования обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В общей сложности на сферу обороны выделено дополнительно 23 млрд грн. Из этой суммы 16 миллиардов гривен пойдут на финансирование ВСУ, 6 миллиардов гривен – на нужды МВД (пограничников и бойцов Национальной гвардии, работающих в прифронтовых зонах).

За такое решение – 345 народных депутатов. Парламентарии также поручили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать закон и направить его президенту.

Читайте также: ВР разрешила оперативно выделять средства из госбюджета на нужды ВСУ
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Топ комментарии
+23
ти диви як почали працювати))) уявляю якби у людей зброя на руках була... а ви кажете слуги слуги
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23.02.2022 19:21
+18
хай працюють! може це вперше у їхньому нікчемному житті, а може й останні.......
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23.02.2022 19:23
+13
мобилизация обьявлена. кому надо тот в курсе и направляется в точки сборки.... остальнім знать об єтом совсем не обязательно. Гражданский без опыта .скорее всего, пока не нужны... вот если ВСУ не справятся и московитские орки до городов доберутся - тогда вполне прийдется учиться и стрелять и в рукопашную добывать первый ствол...
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23.02.2022 19:26
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ти диви як почали працювати))) уявляю якби у людей зброя на руках була... а ви кажете слуги слуги
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23.02.2022 19:21 Ответить
хай працюють! може це вперше у їхньому нікчемному житті, а може й останні.......
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23.02.2022 19:23 Ответить
Когда они начали работать? Завтра будут бомбить Киев, большие города, а они только деньги выделили, а на эти деньги надо еще все необходимое, а время есть на это? Военное положение даже не приняли, даже границы не закрыли, торговлю не остановили с врагом, не доукомплектовали армию. Это нормальная власть? Они что слабоумные? У них что нет Конституции? Почему не соблюдают главный закон страны?
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23.02.2022 20:49 Ответить
23 млрд....16 на армию,6 на МВД... а 1 млрд традиционно КУДAA-A-A-А!!!!!??????
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23.02.2022 20:30 Ответить
0.5 лярда на Вода Донбасса та по сто лямів на ВЦА в ООС
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23.02.2022 20:36 Ответить
Срань зелёная...
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23.02.2022 19:21 Ответить
Как будто мобилизация как-то изменит полет ракет.
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23.02.2022 19:23 Ответить
Ну да. Цель России блицкриг, но блицкриг не остановишь мобилизацией. Когда полетят ракеты, тогда надо думать что делать дальше.
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23.02.2022 19:26 Ответить
Тут всё вопрос времени. Кто мигнет первым.
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23.02.2022 19:32 Ответить
мобилизация обьявлена. кому надо тот в курсе и направляется в точки сборки.... остальнім знать об єтом совсем не обязательно. Гражданский без опыта .скорее всего, пока не нужны... вот если ВСУ не справятся и московитские орки до городов доберутся - тогда вполне прийдется учиться и стрелять и в рукопашную добывать первый ствол...
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23.02.2022 19:26 Ответить
Так ***** по херу город или поле оно будет ракетами ровнять все с землей
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23.02.2022 19:44 Ответить
Нy нема sліv, Zе
треба yмоvляти дати гроші на армію брехлиvі гнид-- ,а коли заsтаvила опозиція то кричать це vони дали пsеvдопатріоти, vsі vsе бачать, і ні хто з крадіvництvа гроші так і не vиділиv томy шо ці гороші vже поділили ,знyщання з Армії і небажання vоюvати з пyтлером
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23.02.2022 19:49 Ответить
Порох проsиv 50 млрд але мабyть гроші vже поділили sлyги Колом--
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23.02.2022 19:56 Ответить
Зеж2 блокує фінансування української армії, йому вже забронювали саркофаг в біробіджані.
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23.02.2022 20:02 Ответить
Звідкіля вони взялися ті гроші? Ще позавчора казало, що "можна зробити армію І в 300 тисяч, але ж тоді на дороги дєнєг не буде".
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23.02.2022 20:13 Ответить
Хоть что-то , но: вместо 50 лрд необх, и не с великого крадивництва а с защищенных статей бюджета
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23.02.2022 20:26 Ответить
Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону Источник: https://censor.net/ru/n3318427

А ДЕ ЩЕ 27 МЛРД ДІЛИ, НА ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО ЩОБ КАЦАПАМ БИСТРІШЕ ЇЗДИТИ ПО НАШИМ ШЛЯХАМ ?
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23.02.2022 20:26 Ответить
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23.02.2022 20:30 Ответить
на сегодня!!этими деньгами ,,слуги"и вся хрень,,рады" могут подтереться!!они нужны были вчера-позавчера (когда их можно было материализовать в ольху и прочие ракетные системы) цуки безмозглые!!
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23.02.2022 20:30 Ответить
А если бы ветераны ВСУ стояли с АКМ под Радой, то эта шобла нашла бы 24 млрд € на оборону из своих офшоров, а не гривен.
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23.02.2022 20:31 Ответить
Я в шоке с этих идиотов...... Уже нужно в военной форме быть,а они бюджет деребанят.
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23.02.2022 20:32 Ответить
Носил и долго,начиная с армии.А ты решил защитить этих свиней в Раде?
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23.02.2022 21:25 Ответить
ЛОЛ. вовремя.
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23.02.2022 20:45 Ответить
Если бы выделяли деньги на ВСУ, а не на дороги, может быть и не решился бы Адольф.
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23.02.2022 21:17 Ответить
я один думаю, что это как-то несвоевременно, в том плане, что поздно?
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23.02.2022 21:19 Ответить
А шо ,дороги вже не будем строїть,********** тоже не ждать?
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23.02.2022 21:26 Ответить
Поторопились. Надо было ещё годик подождать, дороги с баскетбольными дворцами построить... идиоты...
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24.02.2022 02:03 Ответить
... тока ашвальт не абижайте
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24.02.2022 04:29 Ответить
 
 