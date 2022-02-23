Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект 7012-д об изменениях в Госбюджет на 2022 год в части финансирования обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В общей сложности на сферу обороны выделено дополнительно 23 млрд грн. Из этой суммы 16 миллиардов гривен пойдут на финансирование ВСУ, 6 миллиардов гривен – на нужды МВД (пограничников и бойцов Национальной гвардии, работающих в прифронтовых зонах).

За такое решение – 345 народных депутатов. Парламентарии также поручили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать закон и направить его президенту.

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