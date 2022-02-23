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Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект 7012-д об изменениях в Госбюджет на 2022 год в части финансирования обороны.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
В общей сложности на сферу обороны выделено дополнительно 23 млрд грн. Из этой суммы 16 миллиардов гривен пойдут на финансирование ВСУ, 6 миллиардов гривен – на нужды МВД (пограничников и бойцов Национальной гвардии, работающих в прифронтовых зонах).
За такое решение – 345 народных депутатов. Парламентарии также поручили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать закон и направить его президенту.
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+23 Sergiy Zhugan
показать весь комментарий23.02.2022 19:21
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показать весь комментарий23.02.2022 19:26
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треба yмоvляти дати гроші на армію брехлиvі гнид-- ,а коли заsтаvила опозиція то кричать це vони дали пsеvдопатріоти, vsі vsе бачать, і ні хто з крадіvництvа гроші так і не vиділиv томy шо ці гороші vже поділили ,знyщання з Армії і небажання vоюvати з пyтлером
А ДЕ ЩЕ 27 МЛРД ДІЛИ, НА ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО ЩОБ КАЦАПАМ БИСТРІШЕ ЇЗДИТИ ПО НАШИМ ШЛЯХАМ ?