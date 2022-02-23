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Рада додатково виділила 23 млрд на оборону
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт 7012-д про зміни до Держбюджету на 2022 рік у частині фінансування оборони.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Загалом на сферу оборони виділено додатково 23 млрд грн. З цієї суми 16 мільярдів гривень підуть на фінансування ЗСУ, 6 мільярдів гривень - на потреби МВС (прикордонників та бійців Національної гвардії, які працюють у прифронтових зонах).
За таке рішення 345 народних депутатів. Парламентарі також доручили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати закон та направити його президенту.
Топ коментарі
+23 Sergiy Zhugan
показати весь коментар23.02.2022 19:21
+18 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.02.2022 19:23
+13 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.02.2022 19:26
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треба yмоvляти дати гроші на армію брехлиvі гнид-- ,а коли заsтаvила опозиція то кричать це vони дали пsеvдопатріоти, vsі vsе бачать, і ні хто з крадіvництvа гроші так і не vиділиv томy шо ці гороші vже поділили ,знyщання з Армії і небажання vоюvати з пyтлером
А ДЕ ЩЕ 27 МЛРД ДІЛИ, НА ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО ЩОБ КАЦАПАМ БИСТРІШЕ ЇЗДИТИ ПО НАШИМ ШЛЯХАМ ?