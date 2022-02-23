"Есть последний шанс для действий, чтобы остановить Россию", – Кулеба

Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о последнем шансе для действий, чтобы остановить агрессию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.

"Я предупреждаю каждую нацию в этом уважаемом зале. Никто не сможет пересидеть этот кризис, если Путин решит, что может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Россию там, где она есть. Понятно, что президент Путин сам не остановится", - заявил Кулеба в выступлении.

Глава МИД отметил, что Россия демонстрирует признаки готовности к дальнейшей эскалации своей агрессии против Украины и остается мало времени, чтобы остановить и сдержать ее.

"Каждый час бездействия - это угроза жизни украинцев, причем не только военных, но и мирных жителей, в частности женщин и детей", - проинформировал Кулеба.

Читайте также: Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине: Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз

Министр заявил, что сейчас мы находимся в эпицентре крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Кроме того, он назвал обвинения России в адрес Украины абсурдными.

Кулеба подчеркнул: "Украина никогда никому не угрожала и ни на кого не нападала. Украина никогда не планировала и не планирует такие действия. Украина никогда не планировала и не планирует ни одного военного наступления на Донбасс. Никаких провокаций и диверсий".

Украина по-прежнему отдана политическому и дипломатическому урегулированию и вместе с партнерами прилагает максимум усилий по снижению напряженности и поддержанию ситуации в русле дипломатического диалога, - заверил он.