"Есть последний шанс для действий, чтобы остановить Россию", – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о последнем шансе для действий, чтобы остановить агрессию России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.
"Я предупреждаю каждую нацию в этом уважаемом зале. Никто не сможет пересидеть этот кризис, если Путин решит, что может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Россию там, где она есть. Понятно, что президент Путин сам не остановится", - заявил Кулеба в выступлении.
Глава МИД отметил, что Россия демонстрирует признаки готовности к дальнейшей эскалации своей агрессии против Украины и остается мало времени, чтобы остановить и сдержать ее.
"Каждый час бездействия - это угроза жизни украинцев, причем не только военных, но и мирных жителей, в частности женщин и детей", - проинформировал Кулеба.
Министр заявил, что сейчас мы находимся в эпицентре крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Кроме того, он назвал обвинения России в адрес Украины абсурдными.
Кулеба подчеркнул: "Украина никогда никому не угрожала и ни на кого не нападала. Украина никогда не планировала и не планирует такие действия. Украина никогда не планировала и не планирует ни одного военного наступления на Донбасс. Никаких провокаций и диверсий".
Украина по-прежнему отдана политическому и дипломатическому урегулированию и вместе с партнерами прилагает максимум усилий по снижению напряженности и поддержанию ситуации в русле дипломатического диалога, - заверил он.
Пожалуйста, подождите...
МОСКОВІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА!
На жаль в мухосранській армії служать неосвідчені мужики із рюськой глухомані.
61
Rachael, вам какое дело, что хотят в Украине? Все лезете и лезете со своим русским миром. Если что, я гражданка только одной страны - РФ.
сегодня, 17:43
Rachael
-40
Obmorok, мне никакого дела нет до Украины. Я на их сайты не хожу
сегодня, 17:46
Obmorok
31
Rachael, вы только поддерживаете политику, когда забирают их территории. Славно! Лучше бы ходили на сайты.
сегодня, 18:20
Rachael
-37
Obmorok, я поддерживаю политику, которая действует в интересах моей страны и в рамках закона.
сегодня, 18:28
Tortuga
8
Rachael, а такая в нашей стране существует?
Helga_Krasiwaja_12, А я в Париж хочу присоединиться. А че? Там же миллионы русских и притесняют русский язык, вынуждают говорить на французском.
-5
Helga_Krasiwaja_12, может все таки и справедливее будет эти *хотелкам* собрать чемодан и добраться ближайшим поездом или автобусом или трамваем к своим хотелкам
сегодня, 18:06
laniamunich
12
Nunurs00, а ваше предложение работает в отношении днр и и лнр? Тоже могли переехать к хотелкам в россию, но тем не менее русский мир пришел в их дом.
сегодня, 21:08
mix
38
kotibaeva, и на чукотке найдётся много желающих присоединиться к аляске. и что теперь...
сегодня, 17:07
kotibaeva
-2
mix, ну, если США захочет присоединить Чукотку, это может оказаться очень важным фактором.
сегодня, 17:13
mix
35
kotibaeva,
но есть один нюанс. да?
сша почему-то не пойдут на это и даже Вы это понимаете.
А це твереза думка оглядача Times, що треба зробити найякшвидше.
"Якби ми справді хотіли поставити Росію на місце, ми прискорили б процес вступу України до ЄС та НАТО. Ми також запропонували б Україні величезний пакет військової та фінансової допомоги, вказує він.
Ми б запровадили серйозні санкції проти російських компаній та фізичних осіб, включаючи масові заборони на в'їзд та заморожування активів. Ми повністю зупинили б, а не просто поставили на паузу "Північний потік - 2". Ми запустили б велику програму зі скорочення нашої залежності від російських енергоресурсів, пише журналіст."
Байден доручив запровадити санкції проти Північного потоку-2
23 лютого, 20:58
Как сообщает Foreign Policy, экспортный контроль будет распространяться на любую продукцию, выпущенную с использованием американских технологий или программного обеспечения.
Таким образом, если санкции будут введены, импорт в Россию автомобилей, компьютерной техники и смартфонов будет ограничен.
https://t.me/charter97_org/62761
жму руку.
Да и он говорит - как я их брошу? куда уеду? а служба? сколько людей в храм придет за помощью душевной - как я могу им отказать?
он так и сказал - СЛУЖБА.
Реально многие идут к священнику за моральной поддержкой, как к психологу.
И куда деваться миллионам людей - тем что за окнами, на улицах городов?
нам отступать некуда.
тем кто на нас нападет - пи...да.
зубами буду рвать, если что.
Лідери Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США оприлюднили заяву, де висловили солідарність з Україною та закликали президента США ще більше посилити санкції щодо Росії.
"Рішення Володимир Путіна почати оновлене вторгнення в Україну є неприйнятним", - заявили лідери республіканців.
«США та наші союзники тепер повинні змусити режим Путіна заплатити за цю агресію. Конгрес має змусити президента Байдена вжити жорстких кроків, яким донині протистояла його адміністрація. Ми повинні назавжди зупинити "Північний потік-2", запровадити вторинні санкції проти російських фінансових установ і накласти жорсткі покарання на галузі, на які російське військо покладається, щоб вести війну. Більше того, як республіканці Палати представників заявляли протягом року, президент Байден повинен нарешті сприяти розвитку енергетики США та допомогти, щоб США стали енергетичним партнером Європи за вибором", - мовиться у заяві лідерів Республіканської партії у Палаті представників.
"Китай, Іран та Північна Корея спостерігають. Вони повинні побачити, що ми рішуче відповідаємо на російську агресію", - додали законодавці.
Если мы откажемся от НАТО или не откажемся о НАТО - его ненависть и желание нас уничтожить не изменятся.
Потому надо уничтожать Путина и расчленять Россию.