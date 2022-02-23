"Є останній шанс для дій, щоб зупинити Росію", - Кулеба

Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про останній шанс для дій, щоб зупинити агресію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра на ГА ООН.

"Я попереджаю кожну націю у цій шановній залі. Ніхто не зможе пересидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що може рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди та ваш народ зіткнуться із болючими наслідками разом із нашим урядом і народом. Ось чому ми маємо використати цей останній шанс для дій і зупинити Росію там, де вона є. Зрозуміло, що президент Путін сам не зупиниться", - заявив Кулеба на виступі.

Також глава МЗС зазначив, що Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України і залишається мало часу, щоб зупинити та стримати її.

"Кожна година бездіяльності наразі - це загроза життю українців, причому не лише військових, а й мирних жителів, зокрема жінок та дітей", - поінформував Кулеба.

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Міністр заявив, що наразі ми перебуваємо в епіцентрі найбільшої безпекової кризи в Європі з часів Другої світової війни. Крім того, він назвав обвинувачення Росії на адресу України абсурдними.

Кулеба наголосив: "Україна ніколи нікому не погрожувала і ні на кого не нападала. Україна ніколи не планувала і не планує таких дій. Україна ніколи не планувала і не планує жодного військового наступу на Донбасі. Жодних провокацій та диверсій".

Україна, як і раніше, віддана політичному та дипломатичному врегулюванню і разом із партнерами докладає максимум зусиль для зниження напруженості та підтримки ситуації в руслі дипломатичного діалогу, - запевнив він.

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