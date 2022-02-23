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Новини Політика України
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агресія (1183) ООН (2759) Кулеба Дмитро (3165)

"Є останній шанс для дій, щоб зупинити Росію", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про останній шанс для дій, щоб зупинити агресію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра на ГА ООН.

"Я попереджаю кожну націю у цій шановній залі. Ніхто не зможе пересидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що може рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди та ваш народ зіткнуться із болючими наслідками разом із нашим урядом і народом. Ось чому ми маємо використати цей останній шанс для дій і зупинити Росію там, де вона є. Зрозуміло, що президент Путін сам не зупиниться", - заявив Кулеба на виступі.

Також глава МЗС зазначив, що Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України і залишається мало часу, щоб зупинити та стримати її.

"Кожна година бездіяльності наразі - це загроза життю українців, причому не лише військових, а й мирних жителів, зокрема жінок та дітей", - поінформував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба

Міністр заявив, що наразі ми перебуваємо в епіцентрі найбільшої безпекової кризи в Європі з часів Другої світової війни. Крім того, він назвав обвинувачення Росії на адресу України абсурдними.

Кулеба наголосив: "Україна ніколи нікому не погрожувала і ні на кого не нападала. Україна ніколи не планувала і не планує таких дій. Україна ніколи не планувала і не планує жодного військового наступу на Донбасі. Жодних провокацій та диверсій".

Україна, як і раніше, віддана політичному та дипломатичному врегулюванню і разом із партнерами докладає максимум зусиль для зниження напруженості та підтримки ситуації в руслі дипломатичного діалогу, - запевнив він.

Читайте також: "Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба
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Топ коментарі
+37
Всьо узгоджено значить... Будуть санкції сильніші!
МОСКОВІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА!
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23.02.2022 20:10
+28
Спокійно, їжака гола срака не лякає! Хай лізуть, бо вже давно час їм ***** розбити! За все нинішнє і минуле. Значить час розплати настав, до бою!
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23.02.2022 20:12
+17
Нехай капутін вдавиться.
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23.02.2022 20:29
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Всьо узгоджено значить... Будуть санкції сильніші!
МОСКОВІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА!
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23.02.2022 20:10 Відповісти
Ждем орков ********** все останутся на нашей земле
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23.02.2022 20:19 Відповісти
Ты наверное хотел сказать - в земле?
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23.02.2022 20:25 Відповісти
Або можна сказати - стануть землею.
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23.02.2022 20:28 Відповісти
То отрута. Тільки спалювати.
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23.02.2022 20:36 Відповісти
Хочу сказати Кулебі, що Путіна вже не спинити, він вже зараз пішов у наступ, пре на Маріупіль. Треба вже давно повернути важку техніку на лінію фронту, треба вже провадити військовий стан, треба вже закривати кордони і припиняти торгівлю с агресором, треба вже все робити, щоб не було оточення наших військ, треба вже казати людям про евакуацію і придбання зброї, треба вже забезпечувати паливом нашу техніку. Що робиться? Поки нічого. Депутати сплять. Коли попросинаються з неба вже будуть летіти снаряди і вони почнуть тікати з країни як пацюки. Нажаль.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Хватит фейки разгонять. Видео с бухими кацапами под хоруговью - 15 года.
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23.02.2022 21:20 Відповісти
Ви ерефії провели соцопитування :"Чи підтримуєте визнання независімімі Динири. 45% за. (переважно старі малоосвідчені люди із глубінки). 40% проти ( в основному молоді освідчені люди великих міст).
На жаль в мухосранській армії служать неосвідчені мужики із рюськой глухомані.
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23.02.2022 20:26 Відповісти
По визначенню всі кацапи це смердячі орки!!!!! Освічений кацап в дерев'яній труні ,неосвічений у політиеленовому мішку!
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23.02.2022 20:46 Відповісти
Нємцова вже в труну поклали і без тебе. Мрієш Макаревича покласти в труну?
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23.02.2022 21:03 Відповісти
реальные комменты москалей

61


Rachael, вам какое дело, что хотят в Украине? Все лезете и лезете со своим русским миром. Если что, я гражданка только одной страны - РФ.

сегодня, 17:43



Rachael
-40


Obmorok, мне никакого дела нет до Украины. Я на их сайты не хожу

сегодня, 17:46



Obmorok
31


Rachael, вы только поддерживаете политику, когда забирают их территории. Славно! Лучше бы ходили на сайты.

сегодня, 18:20



Rachael
-37


Obmorok, я поддерживаю политику, которая действует в интересах моей страны и в рамках закона.

сегодня, 18:28



Tortuga
8


Rachael, а такая в нашей стране существует?
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23.02.2022 21:45 Відповісти
53


Helga_Krasiwaja_12, А я в Париж хочу присоединиться. А че? Там же миллионы русских и притесняют русский язык, вынуждают говорить на французском.

-5


Helga_Krasiwaja_12, может все таки и справедливее будет эти *хотелкам* собрать чемодан и добраться ближайшим поездом или автобусом или трамваем к своим хотелкам

сегодня, 18:06



laniamunich
12


Nunurs00, а ваше предложение работает в отношении днр и и лнр? Тоже могли переехать к хотелкам в россию, но тем не менее русский мир пришел в их дом.

сегодня, 21:08



mix
38


kotibaeva, и на чукотке найдётся много желающих присоединиться к аляске. и что теперь...

сегодня, 17:07



kotibaeva
-2


mix, ну, если США захочет присоединить Чукотку, это может оказаться очень важным фактором.

сегодня, 17:13



mix
35


kotibaeva,
но есть один нюанс. да?
сша почему-то не пойдут на это и даже Вы это понимаете.
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23.02.2022 21:46 Відповісти
Теж сподіваємося на це.
А це твереза думка оглядача Times, що треба зробити найякшвидше.

"Якби ми справді хотіли поставити Росію на місце, ми прискорили б процес вступу України до ЄС та НАТО. Ми також запропонували б Україні величезний пакет військової та фінансової допомоги, вказує він.

Ми б запровадили серйозні санкції проти російських компаній та фізичних осіб, включаючи масові заборони на в'їзд та заморожування активів. Ми повністю зупинили б, а не просто поставили на паузу "Північний потік - 2". Ми запустили б велику програму зі скорочення нашої залежності від російських енергоресурсів, пише журналіст."
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23.02.2022 20:20 Відповісти
Северный поток - всё.
Байден доручив запровадити санкції проти Північного потоку-2

23 лютого, 20:58
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23.02.2022 21:24 Відповісти
Поки що тільки призупинити сертифікацію, а не відмовитись від нього.
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23.02.2022 21:43 Відповісти
Япония, Сингапур и Тайвань готовы поддержать планы США по введению технологических санкций против России.

Как сообщает Foreign Policy, экспортный контроль будет распространяться на любую продукцию, выпущенную с использованием американских технологий или программного обеспечения.

Таким образом, если санкции будут введены, импорт в Россию автомобилей, компьютерной техники и смартфонов будет ограничен.
https://t.me/charter97_org/62761
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23.02.2022 20:26 Відповісти
Спокійно, їжака гола срака не лякає! Хай лізуть, бо вже давно час їм ***** розбити! За все нинішнє і минуле. Значить час розплати настав, до бою!
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23.02.2022 20:12 Відповісти
Нехай капутін вдавиться.
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23.02.2022 20:29 Відповісти
Мировой флэш Моб - шоб хутин сдох
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23.02.2022 21:20 Відповісти
С быдлом только дубиной по голове!а ктобыдло все знают !
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23.02.2022 20:15 Відповісти
Приезжай будем вместе воевать
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23.02.2022 20:17 Відповісти
А ты я вижу любишь построчить как подрочить ананист
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23.02.2022 20:32 Відповісти
Adresu podaj!Razem z kurwy ruzkimi Nie walczisze !,ih tylko zabijaiom!
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23.02.2022 20:30 Відповісти
А чё он не так сказал? Или тебе лишь бы вернуть.
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23.02.2022 20:31 Відповісти
Это ruzke kurwy пишу
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23.02.2022 20:33 Відповісти
Это безумие ***** грозит, прежде всего, самим московитам.
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23.02.2022 20:17 Відповісти
до дупи тих московитів. от про них не варто переживати
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23.02.2022 20:22 Відповісти
Московитам? Оцій худобі з перехнябленими від тупої ненависті рилами, які тваринно ревуть "да. мы быдло! да, мы скотина! и мы этим гордимся, а шо вы нам сделаете?"

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23.02.2022 20:39 Відповісти
Мы не можем опускаться до дикости коллективной ответственности. Это путь явно не христианский, да к тому же и проигрышный.
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Родственник из Белгородской обл. написал шо да нагнали дохрена вояк и техники .Даже через его деревню по полям шли коллоны в сторону границы с Украиной. Так шо может быть всё шо угодно.
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23.02.2022 20:18 Відповісти
А мені родствєннік з під Москви написав. що український снайпер націлився на Путіна і сьогодні його застрілить!
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23.02.2022 20:20 Відповісти
Зря вы веселитесь. Родственник очень адекватный. И за всю его жизнь ( а это лет 50) там никогда военные не появлялись ни в каком виде.
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23.02.2022 20:34 Відповісти
Адекватні люди Вам вірять.
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23.02.2022 21:05 Відповісти
вот блин москальня ленивая...даже ***** застрелить-и то не могут
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23.02.2022 20:39 Відповісти
Ybaldy. Та уже пусть будет "что угодно". Один хрен отступать нам некуда. А за себя мы повоюем по-любому. Крылаиыми ракетами всех не убьешь. Тем более у нас АЭС пять штук на территории. Если попадут, их весь мир забомбит в гавно уже без Украины по-любому. Слава Україні!
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23.02.2022 20:39 Відповісти
Оно то да. Но когда сидишь в Харькове с тремя бабами на шее да ещё и квартира расположена со стороны белгородского направления, то как то стремновато попасть под обстрел.
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23.02.2022 20:43 Відповісти
Ybaldy....Выживем. Я под Гнутово месяц был, потом под Павлополем месяц был и в Марьинке 8 месяцев. И все на нуле". Будем живы - не помрем. Главное детей спасти. Остальное - похер. Дом построил, дерево посадил, внук есть. Задачу выполнил.

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23.02.2022 20:48 Відповісти
да ты красавчик))
жму руку.
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23.02.2022 21:53 Відповісти
у нас соседи - четверо детей. Мужик - священник, женился на молодой женщине с 2 сыновьями, воспитывает как родных и вторая дочь у них родилась месяц назад. Бежать им некуда.
Да и он говорит - как я их брошу? куда уеду? а служба? сколько людей в храм придет за помощью душевной - как я могу им отказать?
он так и сказал - СЛУЖБА.
Реально многие идут к священнику за моральной поддержкой, как к психологу.
И куда деваться миллионам людей - тем что за окнами, на улицах городов?
нам отступать некуда.
тем кто на нас нападет - пи...да.
зубами буду рвать, если что.
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23.02.2022 21:52 Відповісти
Лідери Республіканської партії закликали Адміністрацію Байдена до ще жорсткіших санкцій щодо Росії

Лідери Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США оприлюднили заяву, де висловили солідарність з Україною та закликали президента США ще більше посилити санкції щодо Росії.

"Рішення Володимир Путіна почати оновлене вторгнення в Україну є неприйнятним", - заявили лідери республіканців.

«США та наші союзники тепер повинні змусити режим Путіна заплатити за цю агресію. Конгрес має змусити президента Байдена вжити жорстких кроків, яким донині протистояла його адміністрація. Ми повинні назавжди зупинити "Північний потік-2", запровадити вторинні санкції проти російських фінансових установ і накласти жорсткі покарання на галузі, на які російське військо покладається, щоб вести війну. Більше того, як республіканці Палати представників заявляли протягом року, президент Байден повинен нарешті сприяти розвитку енергетики США та допомогти, щоб США стали енергетичним партнером Європи за вибором", - мовиться у заяві лідерів Республіканської партії у Палаті представників.

"Китай, Іран та Північна Корея спостерігають. Вони повинні побачити, що ми рішуче відповідаємо на російську агресію", - додали законодавці.
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23.02.2022 20:19 Відповісти
Вот эти дипломаты... Вместо того, что бы сказать про необходимость наращивания все новых и новых санкций, пока не прекратится эскалация, куча всем известных букофф...
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23.02.2022 20:20 Відповісти
Надо сделать обращение к россиянам: Будьте мужиками, удушите потихому эту плешивую моль. Этим вы сохраните десятки тысяч жизней с одной и другой стороны. Неужели сладкая жизнь одной твари стоит тысячи жизней солдат. Ведь это сыкливое чмо из бункера не выползет и воевать с винтовкой на перевес не паойдет как и вся его комарилья жополизов и подстрекателей.
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23.02.2022 20:33 Відповісти
Навряд ли десятки тысяч. Намного больше😥, увы
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23.02.2022 20:34 Відповісти
суда по тому цирку, что прошел пару дней назад и назывался совбез паРашы, бояре уже созрели для устранения сцаря. тут вопрос только в том, придушат они его до вторжения, или уже после начала?
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23.02.2022 20:38 Відповісти
наверное после начала...когда ***** на расслабоне будет
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23.02.2022 20:41 Відповісти
Представьте себе, в один момент ввели все возможные и невозможные санкции. И что? Через 5 минут начинается пекло, поскольку терять уже нечего. А санкции будут только добавлять мотивации и злости оркам. Потому не спешат и делают все последовательно, шаг за шагом. И это в данной ситуации правильно.
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23.02.2022 20:41 Відповісти
Бог надоумив і Зеленський не призначив міністром закордонних справ якогось квартальщика, зокрема Лисого!
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23.02.2022 20:47 Відповісти
читаю коменты и хочу сказать,что ни одного трезвого комента. какбудьто все нализались блевотины зеленского. одни лозунги. параша обладает четвертым в мире резервом валюты. цена на газ растет и на нефть тоже. им ***** все эти санкции гомиков, вы еще скажите что москалям запретят трахать немцев и французов в жопу. та москали порвут нахер всю гейропу .их может остановить только такой же оторваный с ядерной бомбой как путлер. а все эти гомики ,начиная от обамы байдена,блюмкина,макрона и остальных гандонов,могут только отсосать с разбегу.Жосткие санкции нужно было вводить в 2014году. и загонять рашу в стойло. Сейчас поздно. весь мир может и отсосет. Только китай может их загнать,но они скентовались,и тут жопа.Единственный выход действовать на опережение и ударить по параше ядерными ракетами. Стереть их с лица земли,но кто это сделает? Байден-старый пердун,или гомик-макрон,или боря жонсон??? Вот и все,мы приехали. Ну а третья мировая идет уже 8лет с 2014года.Гомики думали что пронесет,ага вот вам ***,все как в 39году,всех начнут топтать,но тогда небыло ядерного оружия а сейчас............
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23.02.2022 20:59 Відповісти
Крик в пустоту... Весь мир как бандерлоги перед удавом ПуХу замер в ожидании когда их будут сжирать по одному ( Грузия, Молдова, Украина... кто следующий), в надежде что их очередь не дойдет ( наивные) Те из животного мира кто мог бы вмешаться ( в силу своих возможностей) просто решил обождать, а надежде что удав подавится одним из бандерлогов и просто сдохнет.
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23.02.2022 21:13 Відповісти
А почему бы не сделать референдум по поводу НАТО? ЗЕ говорил что все важные вопросы будут так решаться. Сейчас это стратегический вопрос , вопрос суверенитета страны. Как говорится всю ответственность возложить на народ. Альтернатива отсутствия войны или далёкой переспктивы быть в альянсе. Думаю каждый для себя решит сам, не кукловоды.
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23.02.2022 21:50 Відповісти
Это ничего не изменит. Входить в НАТО у нас и так в Конституции. И требования Путина и ненависть Путина к Украине от этого референдума не изменится.
Если мы откажемся от НАТО или не откажемся о НАТО - его ненависть и желание нас уничтожить не изменятся.
Потому надо уничтожать Путина и расчленять Россию.
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23.02.2022 22:46 Відповісти
ну да конечно, перед войной самое время референдумы проводить
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23.02.2022 23:43 Відповісти
говорить это после того как зюзя сказал что они нагнетают, а арахумия что они хуже скабаевой...
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23.02.2022 22:14 Відповісти
 
 