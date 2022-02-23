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Главарь террористов Пушилин требует добровольно вывести ВСУ из Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главарь террористов Пушилин требует добровольно вывести ВСУ из Донецкой области

Ситуацию, когда ВСУ "добровольно покинули бы" линию столкновения, он назвал "оптимальным вариантом".

Об этом главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил в интервью российскому YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" признаны. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии столкновения, вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно уйти? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", - заявил Пушилин.

Читайте также: Главари оккупантов Пушилин и Пасечник призвали Путина признать независимость т. н. "ЛНР" и "ДНР"
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Топ комментарии
+150
А отсосать товариЩь не желает?
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23.02.2022 21:35
+98
Он этим сейчас и занимается,но у засРашкинцев
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23.02.2022 21:37
+57
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23.02.2022 21:38
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Страница 2 из 2
хто такий пєніс душиліН?
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23.02.2022 21:51 Ответить
Политик мирового масштаба и верховный главнокомандующий Донбабве.

Раньше работал, правда, не шутом в ржачных передачках, как ЗЕ, а дедом морозом на утренниках.
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23.02.2022 21:54 Ответить
Пусть бьется, ушлепок. Но единственное, что получится это заломать и отсосать.
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23.02.2022 21:51 Ответить
Сегодня весь Мир назвал русских - фашистами. Все заголовки западных СМИ усыпаны заголовками - Путин Гитлер 21 века, не финансируйте русский фашизм. Обычных русских начали с презрением выгонять из за границы. Соловьева выгнали из Италии и забирают все его имущество, Лаврову отказали во встрече намекнув что он не вездной. Футбольная команда Манчестер Юнайтед отказалась лететь самолетом производства России. Пора и Украине называть русских - фашистами, а не русскими. Русские-фашисты хоть поняли что произошло?
Украина и украинцы никогда не лягут под фашистов
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23.02.2022 21:51 Ответить
Московитами та Московією.
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23.02.2022 21:54 Ответить
Він вже давно проситься до захарченка,щось наші хлопи вже давно нікого до кобздона на концерт не відправляли,пора б клієнт дозрів!
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23.02.2022 21:52 Ответить
ну, так такі операції санкціонує сам Верховний! Чи ти забув, хто зараз?
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23.02.2022 21:54 Ответить
це новий ультиматум *****. Посуне з окупованого Донбасу всіма своїми клешнями. І скоро посуне.
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23.02.2022 21:53 Ответить
Клешні повідриває
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23.02.2022 21:54 Ответить
Хотілось би...
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23.02.2022 22:03 Ответить
Та пристрелить его, ******.
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23.02.2022 21:53 Ответить
Самий оптимальний варіант якби пушиліни і пасічники покинули Донбас, неважливо у який спосіб.
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23.02.2022 21:53 Ответить
Важливо - бажано у спосіб 200 ((
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23.02.2022 22:26 Ответить
Нарастов с подземными водами
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23.02.2022 22:29 Ответить
Ні**я собі заявочки від мммщика..
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23.02.2022 21:54 Ответить
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23.02.2022 21:54 Ответить
Шановне Королевство Англії,на вас одна надія і на друзів Поляків,підтримайте Україну,створіть об'єднання.Україна+ Польща+Англія (УПА)
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23.02.2022 21:55 Ответить
А на лифте покататься или в кахвэ пообедать не желаешь, кацапский недоносок? Или просто намашешь руки новичком и исчезнешь как твоя дыра которую ты называешь республиками, скоро?
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23.02.2022 21:55 Ответить
.
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23.02.2022 21:55 Ответить
скажи, чеПушила, ты в Рекьявике еще не был ?
будешь !
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23.02.2022 22:25 Ответить
Це що в ООН?
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23.02.2022 21:57 Ответить
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23.02.2022 21:57 Ответить
Только после того как московская Хунта покинет москву и разоружит своих бандитов и террористов, вернет все украденные за последние 100 лет земли их владельцам а ты с кремлевским фюрером поскачешьна Лаврове восвояси в сторону монголии на свою историческую родину
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23.02.2022 21:58 Ответить
На крик - русские идут! разлетаются сонные вороны. А вот от крика Русы идут! валят полные штаны российские цари
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23.02.2022 22:00 Ответить
Сосати петушара
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23.02.2022 22:00 Ответить
а ВОНО точно вміє розмовляти? "Абирвалг"...
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23.02.2022 22:01 Ответить
YouTube видалив канал ватажка бойовиків Пушиліна
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23.02.2022 22:01 Ответить

Акаунт заблокували через порушення правил спільноти платформи.

Відеохостинг YouTube видалив канал ватажка бойовиків терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна.

Зокрема, якщо переходити на відеозвернення, у якому Пушилін оголосив про евакуацію людей до Росії, YouTube повідомляє: «Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено».
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23.02.2022 22:02 Ответить
Цукермахер "признал" чеПушилу
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23.02.2022 22:16 Ответить
"Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області"
_Какой ещё чеПушилин? Каких ещё террористов? Что за идиот это сформулировал?! Требует питлер, ротом своей ручной сявки - это претензия на Украину. И не "террористов" - *****! - а вражеской армии, оккупационая "администрация".
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23.02.2022 22:01 Ответить
МММщика завтра запрошуєм в ресторан "Сєпар" , там будуть подавати жарену курочку!
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23.02.2022 22:03 Ответить
вимагає добровільно - мне одному режет слух? или вимагає или добровільно
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23.02.2022 22:15 Ответить
Пушилин сказал что если украинцы со своими солдатами не уберутся с Донбасса, то он сбросит на США атомную бомбу, ему наверное речь готовят в Кремле
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23.02.2022 22:59 Ответить
Пішли на хрін!
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23.02.2022 22:03 Ответить
держись подальше от лифтов и кафешек с красивыми названиями
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23.02.2022 22:04 Ответить
ао "ммм" - пЭнис дУшилин, и его бздо...
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23.02.2022 22:04 Ответить
Багато ідіотів є в украінській керівних органах, але вислови такого опущеного ідіота-керманича Рєспублікічитаю вперше…
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23.02.2022 22:04 Ответить
Пеніс Душилін щось прийняв. Мабуть ТінПу поділився дипломатичним грузом з Аргентини
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23.02.2022 22:05 Ответить
Вы,Пенис Душилин,кто вообще такой?А я требую вывода войск с территории ДыНыРы,давайте посмотрим,что за мое желание гораздо больше людей проголосует,чем за ваше слово извержение под диктовку.Короче,идите вы к Гыви,Мотороле и прочим освободителям Рейкьявика,чисто по человечески желаю,может ещё успеете похорониться под оркестр,а то потом как собаку прикопают...
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23.02.2022 22:05 Ответить
Шістка паханська. Під захистом шизофреніка з бункера як шакал вискакує, без нього вже б давно здувся. Нічого, вже піде скоро за хероями лугандонії типу захарки, і земля його його не прийме. Амінь
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23.02.2022 22:05 Ответить
Пусть лучше подумает быстрее, как со своим корешем Мавроди вернуть народу бабки, отсосанные конторой "МММ", поскольку эту аферу никто и никогда не простит и скальп будут снимать вместе с бородой и галстуком. У этих корешей, включая Пасечника, есть правда ещё варианты в этой жизни - повторить судьбу Моторолы, Гиви и Захарченко.
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23.02.2022 22:06 Ответить
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23.02.2022 22:06 Ответить
Сасать!
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23.02.2022 22:10 Ответить
Не ,так не пойдёт придётся пушилину догнать захараста и уже вместе продвигаться до Киева с грунтовыми водами...
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23.02.2022 22:11 Ответить
Смешное существо.
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23.02.2022 22:12 Ответить
Oleksiy ******* 💪🇺🇦@alexmazuka·11 ч

Ситуация с «мобилизированными» в в Донецке, 23.02: «Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и тёплых вещей, держат как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят что надо воевать за республику, чтобы мы потерпели».
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23.02.2022 22:13 Ответить
Половина донбабве щас прячеца с погребах от "призыва"..но всё равно виноваты биндеровцы....пздц у ватного скота неисправимый маразм
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23.02.2022 22:27 Ответить
На убой их готовят. Вместе с кадыровцами.
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23.02.2022 23:10 Ответить
Чепушила, куй завернутый в газету заменяет сигарету...
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23.02.2022 22:14 Ответить
Удавишься, тварь! Повесят тебя на фонарном столбе.
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23.02.2022 22:14 Ответить
Умрёт он с этой мечтой.
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23.02.2022 22:15 Ответить
..напомни, кто ты такой, сявота?
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23.02.2022 22:17 Ответить
чеПушила, Порох уже загадочно улыбается
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23.02.2022 22:18 Ответить
Опущене щось пропищало від параши?Кукарєкай, пєтушилін, кукарєкай.
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23.02.2022 22:19 Ответить
Вообще-то террористов надо убивать, как бешенных собак, всем миром, а не смотреть на их **-ла!
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23.02.2022 22:20 Ответить
Пошел на)(уй, бабуин
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23.02.2022 22:22 Ответить
Запомни, падла, больше ни см. украинской земли мы не отдадим,хоть там весь свой лугандон положи!
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23.02.2022 22:23 Ответить
Putin russia neutralisation begins!
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23.02.2022 22:24 Ответить
ммм наркоман
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23.02.2022 22:25 Ответить
якщо такий крутий мен каже - тре виводити
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23.02.2022 22:25 Ответить
Странно в кого он такой "долгожитель"?
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23.02.2022 22:28 Ответить
ого, Пенис Душилин раздухарился!

Кстати, оказывается, он служил в Национальной Гвардии Украины. То бишь присягал на верность Украине и её Народу. А это значит, что он не просто коллаборационист, он - предатель, изменник Родины.
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23.02.2022 22:28 Ответить
Этого коллаборанта надо судить судом военного трибунала.
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23.02.2022 22:31 Ответить
А что Верещук и Сивоха про это говорят?
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23.02.2022 22:31 Ответить
что это за вошь?
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23.02.2022 22:32 Ответить
Vse pseudo tak skazat euskije zurnalisti na donbase , popadiot pod sankciji ES takze
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23.02.2022 22:42 Ответить
Пенис Душилин бабло отрабатывает, как и зарарчеко, только оно ему не пригодилось.
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23.02.2022 22:39 Ответить
А не пошел бы та на хрен чмо российское!!!
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23.02.2022 22:40 Ответить
ЧЕпушилин))))
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23.02.2022 22:42 Ответить
Пушило, ты за свои "труды" только пулю получишь, причем в любой момент.
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23.02.2022 22:43 Ответить
Otsosi Kutass kurwa ***** szmata!!!
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23.02.2022 22:45 Ответить
Пушилина слушать не надо, а вот о тактическом отступлении, что б ОТГ Восток не попала в окружение, подумать можно.
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23.02.2022 22:53 Ответить
Ні фіга сє мавпа оборзєла.
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23.02.2022 22:59 Ответить
Чепушилин требует !
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23.02.2022 23:00 Ответить
Может и лучше клоун,чем *****
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23.02.2022 23:04 Ответить
Вставай страна огромная вставай на смертный бой с русофашистской силой тёмною с проклятою ордой
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23.02.2022 23:09 Ответить
Удалите эту ****** из контента.. ВОНО просто *********. Нехай отсосе підар росіянский у свого ***** отросток. Пушок ********, йди до нас... ми тебе як і твою маму з твоїми виприсками на наш хрен надінемо. Всі Українці твою мамашу і тебе мали за ішаків сраних. Давай йди...
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23.02.2022 23:09 Ответить
Пускай вспомнить истории тех кто до него выдвигал подобные требования
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23.02.2022 23:12 Ответить
Ось воно що...
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23.02.2022 23:22 Ответить
Зверніть увагу на дату.
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23.02.2022 23:23 Ответить
пригадую розмову на семінарі ХПГ десь 90-го року
вчителька англійського з донецька стверджувала, що тільки 6 центральних шкіл міста справляються з шкільною програмою, решта - ні. Дуже багато розумово відсталих дітей шахтарів.
Великі гроші - випивка - нетверезе зачаття - наслідки...
Оце ж досі повиростали діточки
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23.02.2022 23:36 Ответить
Борзеет падла. Забыл - где его предшественник?
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23.02.2022 23:38 Ответить
представляете как этому жопохлопу писюлину каждый день жить с мыслью что он никто , марионетка , обычная овца которая живёт ровно столько , сколько отвёла ей её хозяйка ***** ?
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23.02.2022 23:41 Ответить
Живой труп разглагольствует.)
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23.02.2022 23:50 Ответить
Тож нехай вимагає, його право. Але куди санітари дивляться, для таких існують лікарні?
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24.02.2022 00:20 Ответить
Был начальником - а теперь зовёт погибель на свою бошку.
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24.02.2022 00:49 Ответить
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