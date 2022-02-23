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Главарь террористов Пушилин требует добровольно вывести ВСУ из Донецкой области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуацию, когда ВСУ "добровольно покинули бы" линию столкновения, он назвал "оптимальным вариантом".
Об этом главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил в интервью российскому YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" признаны. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии столкновения, вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно уйти? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", - заявил Пушилин.
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+150 elena kosakovskaya
показать весь комментарий23.02.2022 21:35
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показать весь комментарий23.02.2022 21:38
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Раньше работал, правда, не шутом в ржачных передачках, как ЗЕ, а дедом морозом на утренниках.
Украина и украинцы никогда не лягут под фашистов
будешь !
Акаунт заблокували через порушення правил спільноти платформи.
Відеохостинг YouTube видалив канал ватажка бойовиків терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна.
Зокрема, якщо переходити на відеозвернення, у якому Пушилін оголосив про евакуацію людей до Росії, YouTube повідомляє: «Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено».
_Какой ещё чеПушилин? Каких ещё террористов? Что за идиот это сформулировал?! Требует питлер, ротом своей ручной сявки - это претензия на Украину. И не "террористов" - *****! - а вражеской армии, оккупационая "администрация".
Ситуация с «мобилизированными» в в Донецке, 23.02: «Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и тёплых вещей, держат как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят что надо воевать за республику, чтобы мы потерпели».
Кстати, оказывается, он служил в Национальной Гвардии Украины. То бишь присягал на верность Украине и её Народу. А это значит, что он не просто коллаборационист, он - предатель, изменник Родины.
вчителька англійського з донецька стверджувала, що тільки 6 центральних шкіл міста справляються з шкільною програмою, решта - ні. Дуже багато розумово відсталих дітей шахтарів.
Великі гроші - випивка - нетверезе зачаття - наслідки...
Оце ж досі повиростали діточки