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Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

Ситуацію, коли ЗСУ "добровільно покинули б" лінію зіткнення, він назвав "оптимальним варіантом".

Про це ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.

Читайте: Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+150
А отсосать товариЩь не желает?
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23.02.2022 21:35
+98
Он этим сейчас и занимается,но у засРашкинцев
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23.02.2022 21:37
+57
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23.02.2022 21:38
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хто такий пєніс душиліН?
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Политик мирового масштаба и верховный главнокомандующий Донбабве.

Раньше работал, правда, не шутом в ржачных передачках, как ЗЕ, а дедом морозом на утренниках.
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Пусть бьется, ушлепок. Но единственное, что получится это заломать и отсосать.
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Сегодня весь Мир назвал русских - фашистами. Все заголовки западных СМИ усыпаны заголовками - Путин Гитлер 21 века, не финансируйте русский фашизм. Обычных русских начали с презрением выгонять из за границы. Соловьева выгнали из Италии и забирают все его имущество, Лаврову отказали во встрече намекнув что он не вездной. Футбольная команда Манчестер Юнайтед отказалась лететь самолетом производства России. Пора и Украине называть русских - фашистами, а не русскими. Русские-фашисты хоть поняли что произошло?
Украина и украинцы никогда не лягут под фашистов
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Московитами та Московією.
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Він вже давно проситься до захарченка,щось наші хлопи вже давно нікого до кобздона на концерт не відправляли,пора б клієнт дозрів!
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23.02.2022 21:52 Відповісти
ну, так такі операції санкціонує сам Верховний! Чи ти забув, хто зараз?
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23.02.2022 21:54 Відповісти
це новий ультиматум *****. Посуне з окупованого Донбасу всіма своїми клешнями. І скоро посуне.
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Клешні повідриває
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Хотілось би...
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23.02.2022 22:03 Відповісти
Та пристрелить его, ******.
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Самий оптимальний варіант якби пушиліни і пасічники покинули Донбас, неважливо у який спосіб.
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Важливо - бажано у спосіб 200 ((
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Нарастов с подземными водами
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23.02.2022 22:29 Відповісти
Ні**я собі заявочки від мммщика..
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23.02.2022 21:54 Відповісти
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Шановне Королевство Англії,на вас одна надія і на друзів Поляків,підтримайте Україну,створіть об'єднання.Україна+ Польща+Англія (УПА)
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23.02.2022 21:55 Відповісти
А на лифте покататься или в кахвэ пообедать не желаешь, кацапский недоносок? Или просто намашешь руки новичком и исчезнешь как твоя дыра которую ты называешь республиками, скоро?
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23.02.2022 21:55 Відповісти
.
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23.02.2022 21:55 Відповісти
скажи, чеПушила, ты в Рекьявике еще не был ?
будешь !
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23.02.2022 22:25 Відповісти
Це що в ООН?
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23.02.2022 21:57 Відповісти
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23.02.2022 21:57 Відповісти
Только после того как московская Хунта покинет москву и разоружит своих бандитов и террористов, вернет все украденные за последние 100 лет земли их владельцам а ты с кремлевским фюрером поскачешьна Лаврове восвояси в сторону монголии на свою историческую родину
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23.02.2022 21:58 Відповісти
На крик - русские идут! разлетаются сонные вороны. А вот от крика Русы идут! валят полные штаны российские цари
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23.02.2022 22:00 Відповісти
Сосати петушара
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23.02.2022 22:00 Відповісти
а ВОНО точно вміє розмовляти? "Абирвалг"...
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23.02.2022 22:01 Відповісти
YouTube видалив канал ватажка бойовиків Пушиліна
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23.02.2022 22:01 Відповісти

Акаунт заблокували через порушення правил спільноти платформи.

Відеохостинг YouTube видалив канал ватажка бойовиків терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна.

Зокрема, якщо переходити на відеозвернення, у якому Пушилін оголосив про евакуацію людей до Росії, YouTube повідомляє: «Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено».
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23.02.2022 22:02 Відповісти
Цукермахер "признал" чеПушилу
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23.02.2022 22:16 Відповісти
"Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області"
_Какой ещё чеПушилин? Каких ещё террористов? Что за идиот это сформулировал?! Требует питлер, ротом своей ручной сявки - это претензия на Украину. И не "террористов" - *****! - а вражеской армии, оккупационая "администрация".
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23.02.2022 22:01 Відповісти
МММщика завтра запрошуєм в ресторан "Сєпар" , там будуть подавати жарену курочку!
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23.02.2022 22:03 Відповісти
вимагає добровільно - мне одному режет слух? или вимагає или добровільно
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23.02.2022 22:15 Відповісти
Пушилин сказал что если украинцы со своими солдатами не уберутся с Донбасса, то он сбросит на США атомную бомбу, ему наверное речь готовят в Кремле
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23.02.2022 22:59 Відповісти
Пішли на хрін!
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23.02.2022 22:03 Відповісти
держись подальше от лифтов и кафешек с красивыми названиями
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23.02.2022 22:04 Відповісти
ао "ммм" - пЭнис дУшилин, и его бздо...
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23.02.2022 22:04 Відповісти
Багато ідіотів є в украінській керівних органах, але вислови такого опущеного ідіота-керманича Рєспублікічитаю вперше…
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23.02.2022 22:04 Відповісти
Пеніс Душилін щось прийняв. Мабуть ТінПу поділився дипломатичним грузом з Аргентини
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23.02.2022 22:05 Відповісти
Вы,Пенис Душилин,кто вообще такой?А я требую вывода войск с территории ДыНыРы,давайте посмотрим,что за мое желание гораздо больше людей проголосует,чем за ваше слово извержение под диктовку.Короче,идите вы к Гыви,Мотороле и прочим освободителям Рейкьявика,чисто по человечески желаю,может ещё успеете похорониться под оркестр,а то потом как собаку прикопают...
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23.02.2022 22:05 Відповісти
Шістка паханська. Під захистом шизофреніка з бункера як шакал вискакує, без нього вже б давно здувся. Нічого, вже піде скоро за хероями лугандонії типу захарки, і земля його його не прийме. Амінь
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23.02.2022 22:05 Відповісти
Пусть лучше подумает быстрее, как со своим корешем Мавроди вернуть народу бабки, отсосанные конторой "МММ", поскольку эту аферу никто и никогда не простит и скальп будут снимать вместе с бородой и галстуком. У этих корешей, включая Пасечника, есть правда ещё варианты в этой жизни - повторить судьбу Моторолы, Гиви и Захарченко.
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23.02.2022 22:06 Відповісти
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23.02.2022 22:06 Відповісти
Сасать!
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23.02.2022 22:10 Відповісти
Не ,так не пойдёт придётся пушилину догнать захараста и уже вместе продвигаться до Киева с грунтовыми водами...
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23.02.2022 22:11 Відповісти
Смешное существо.
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23.02.2022 22:12 Відповісти
Oleksiy ******* 💪🇺🇦@alexmazuka·11 ч

Ситуация с «мобилизированными» в в Донецке, 23.02: «Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и тёплых вещей, держат как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят что надо воевать за республику, чтобы мы потерпели».
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23.02.2022 22:13 Відповісти
Половина донбабве щас прячеца с погребах от "призыва"..но всё равно виноваты биндеровцы....пздц у ватного скота неисправимый маразм
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23.02.2022 22:27 Відповісти
На убой их готовят. Вместе с кадыровцами.
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23.02.2022 23:10 Відповісти
Чепушила, куй завернутый в газету заменяет сигарету...
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23.02.2022 22:14 Відповісти
Удавишься, тварь! Повесят тебя на фонарном столбе.
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23.02.2022 22:14 Відповісти
Умрёт он с этой мечтой.
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23.02.2022 22:15 Відповісти
..напомни, кто ты такой, сявота?
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23.02.2022 22:17 Відповісти
чеПушила, Порох уже загадочно улыбается
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23.02.2022 22:18 Відповісти
Опущене щось пропищало від параши?Кукарєкай, пєтушилін, кукарєкай.
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23.02.2022 22:19 Відповісти
Вообще-то террористов надо убивать, как бешенных собак, всем миром, а не смотреть на их **-ла!
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23.02.2022 22:20 Відповісти
Пошел на)(уй, бабуин
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23.02.2022 22:22 Відповісти
Запомни, падла, больше ни см. украинской земли мы не отдадим,хоть там весь свой лугандон положи!
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23.02.2022 22:23 Відповісти
Putin russia neutralisation begins!
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23.02.2022 22:24 Відповісти
ммм наркоман
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23.02.2022 22:25 Відповісти
якщо такий крутий мен каже - тре виводити
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23.02.2022 22:25 Відповісти
Странно в кого он такой "долгожитель"?
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23.02.2022 22:28 Відповісти
ого, Пенис Душилин раздухарился!

Кстати, оказывается, он служил в Национальной Гвардии Украины. То бишь присягал на верность Украине и её Народу. А это значит, что он не просто коллаборационист, он - предатель, изменник Родины.
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23.02.2022 22:28 Відповісти
Этого коллаборанта надо судить судом военного трибунала.
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23.02.2022 22:31 Відповісти
А что Верещук и Сивоха про это говорят?
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23.02.2022 22:31 Відповісти
что это за вошь?
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23.02.2022 22:32 Відповісти
Vse pseudo tak skazat euskije zurnalisti na donbase , popadiot pod sankciji ES takze
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23.02.2022 22:42 Відповісти
Пенис Душилин бабло отрабатывает, как и зарарчеко, только оно ему не пригодилось.
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23.02.2022 22:39 Відповісти
А не пошел бы та на хрен чмо российское!!!
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23.02.2022 22:40 Відповісти
ЧЕпушилин))))
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23.02.2022 22:42 Відповісти
Пушило, ты за свои "труды" только пулю получишь, причем в любой момент.
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23.02.2022 22:43 Відповісти
Otsosi Kutass kurwa ***** szmata!!!
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23.02.2022 22:45 Відповісти
Пушилина слушать не надо, а вот о тактическом отступлении, что б ОТГ Восток не попала в окружение, подумать можно.
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23.02.2022 22:53 Відповісти
Ні фіга сє мавпа оборзєла.
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23.02.2022 22:59 Відповісти
Чепушилин требует !
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23.02.2022 23:00 Відповісти
Может и лучше клоун,чем *****
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23.02.2022 23:04 Відповісти
Вставай страна огромная вставай на смертный бой с русофашистской силой тёмною с проклятою ордой
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23.02.2022 23:09 Відповісти
Удалите эту ****** из контента.. ВОНО просто *********. Нехай отсосе підар росіянский у свого ***** отросток. Пушок ********, йди до нас... ми тебе як і твою маму з твоїми виприсками на наш хрен надінемо. Всі Українці твою мамашу і тебе мали за ішаків сраних. Давай йди...
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23.02.2022 23:09 Відповісти
Пускай вспомнить истории тех кто до него выдвигал подобные требования
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23.02.2022 23:12 Відповісти
Ось воно що...
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23.02.2022 23:22 Відповісти
Зверніть увагу на дату.
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23.02.2022 23:23 Відповісти
пригадую розмову на семінарі ХПГ десь 90-го року
вчителька англійського з донецька стверджувала, що тільки 6 центральних шкіл міста справляються з шкільною програмою, решта - ні. Дуже багато розумово відсталих дітей шахтарів.
Великі гроші - випивка - нетверезе зачаття - наслідки...
Оце ж досі повиростали діточки
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Борзеет падла. Забыл - где его предшественник?
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23.02.2022 23:38 Відповісти
представляете как этому жопохлопу писюлину каждый день жить с мыслью что он никто , марионетка , обычная овца которая живёт ровно столько , сколько отвёла ей её хозяйка ***** ?
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Живой труп разглагольствует.)
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23.02.2022 23:50 Відповісти
Тож нехай вимагає, його право. Але куди санітари дивляться, для таких існують лікарні?
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24.02.2022 00:20 Відповісти
Был начальником - а теперь зовёт погибель на свою бошку.
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24.02.2022 00:49 Відповісти
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