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Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуацію, коли ЗСУ "добровільно покинули б" лінію зіткнення, він назвав "оптимальним варіантом".
Про це ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.
Топ коментарі
+150 elena kosakovskaya
показати весь коментар23.02.2022 21:35
+98 Перехватчик
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+57 Шрек Баблокат
показати весь коментар23.02.2022 21:38
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Раньше работал, правда, не шутом в ржачных передачках, как ЗЕ, а дедом морозом на утренниках.
Украина и украинцы никогда не лягут под фашистов
будешь !
Акаунт заблокували через порушення правил спільноти платформи.
Відеохостинг YouTube видалив канал ватажка бойовиків терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна.
Зокрема, якщо переходити на відеозвернення, у якому Пушилін оголосив про евакуацію людей до Росії, YouTube повідомляє: «Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено».
_Какой ещё чеПушилин? Каких ещё террористов? Что за идиот это сформулировал?! Требует питлер, ротом своей ручной сявки - это претензия на Украину. И не "террористов" - *****! - а вражеской армии, оккупационая "администрация".
Ситуация с «мобилизированными» в в Донецке, 23.02: «Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и тёплых вещей, держат как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят что надо воевать за республику, чтобы мы потерпели».
Кстати, оказывается, он служил в Национальной Гвардии Украины. То бишь присягал на верность Украине и её Народу. А это значит, что он не просто коллаборационист, он - предатель, изменник Родины.
вчителька англійського з донецька стверджувала, що тільки 6 центральних шкіл міста справляються з шкільною програмою, решта - ні. Дуже багато розумово відсталих дітей шахтарів.
Великі гроші - випивка - нетверезе зачаття - наслідки...
Оце ж досі повиростали діточки