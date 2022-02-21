Главари оккупантов Пушилин и Пасечник призвали Путина признать независимость т. н. "ЛНР" и "ДНР"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главари оккупантов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, глава подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость т.н. "ДНР". С таким же обращением выступил главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.
Они попросили российское руководство рассмотреть возможность заключения с их регионами договоров о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили об обстрелах около нескольких десятков населенных пунктов на линии разграничения. 18 февраля многочисленные обстрелы продолжились.
При этом боевики обвиняют украинскую сторону в обстрелах. 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.
19 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО. Правозащитники заявляют, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" проводят принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних.
Пожалуйста, подождите...
ПУТІН ПІДПИСАВ УКАЗИ ПРО ВИЗНАННЯ ОРДЛО
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/21/7324864/
Отдохнули по Сейшелам?
Теперь войдете в историю как та власть, которая просрала Донбасс.
Порошенко отвоевал 2/3, а вы со своим най величнишим отдали.
Надо ж было только перестать стрелять
Тут не в ВСУ дело.
Кто приперся на территорию Украины, не Расея ли?
Или украинцы влезли на территорию Расеи?
Воевали и будем воевать. Народ любой страны во все времена защищает свою территорию от оккупантов.
Иначе не бывает . Все сражаются за свою страну и мы будем.
кабаєва чимось путена "абідєла..." напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі....
Тут со своими агентами "козырями" разбираться надо уже давно.
А найвеличниший еще продолжает мечтать заглянуть в глаз нью Гитлеру?
А вот некоторым теперь, которые в Буковелях -Сейшелах без конца развлекались надо признать свое правление провальным
NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."
🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s
МІДНИЙ ТАЗ ДЛЯ ВСІЄЇ паРАШКИ, ТОМУ ХОЧУТЬ УРВАТИ ХОЧ ЩОСЬ ЦІННЕ У
ДАННОМУ ВИПАДКУ - КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАЧАННЯ ВОДИ У КРИМ