РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14794 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
16 067 119
боевик (16775) Путин (29846) Россия (91205) терроризм (18674) Пушилин (129) Пасечник (35)

Главари оккупантов Пушилин и Пасечник призвали Путина признать независимость т. н. "ЛНР" и "ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главари оккупантов Пушилин и Пасечник призвали Путина признать независимость т. н.

Главари оккупантов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, глава подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость т.н. "ДНР". С таким же обращением выступил главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

Они попросили российское руководство рассмотреть возможность заключения с их регионами договоров о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

Также читайте: Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО (обновлено)

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили об обстрелах около нескольких десятков населенных пунктов на линии разграничения. 18 февраля многочисленные обстрелы продолжились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны

При этом боевики обвиняют украинскую сторону в обстрелах. 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.

19 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО. Правозащитники заявляют, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" проводят принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
айяяяяяй, как неожиданно.
Сразу после 10 фэйков, на которые ДНР и ЛНР потратили все 7 долларов кинобюджета
показать весь комментарий
21.02.2022 15:59
+19
Независимые от совести и ума....
показать весь комментарий
21.02.2022 15:59
+17
Путин хочет встречать 23 в Донецке? Там есть(или было, х/з) такое кафе - Сепар. Милости просим.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сейчас началась игра под названием - кто от"...бался от лугандона - тот и в дамках! Хотя давно было понятно - лугандон - НАХ!!! Лично мне - где-то с 2004г. Сейчас главное - не спугнуть ватана, пускай заглотит.
показать весь комментарий
21.02.2022 20:32 Ответить
Уже заглотнул - как в шахматах Признал независимость . Я думал включит в состав РФ. Грозный такой - я думал самоубийца щас войну объявит.... Фсе завтра санкции Бобик сдо
показать весь комментарий
21.02.2022 21:41 Ответить
історія завжди одна і та сама! Якщо при президенті обамі і віце президенті бідені Україна втратила Крим, то вже при президенті бідені втратила Донбас. Я одразу після виграшу бідена тут писав, що Україна знову втратить землі, але мене замінусили тут, а я просто констатую реальну кореляцію!
показать весь комментарий
21.02.2022 20:58 Ответить
Докерувались ,суки народа?

ПУТІН ПІДПИСАВ УКАЗИ ПРО ВИЗНАННЯ ОРДЛО

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/21/7324864/

Отдохнули по Сейшелам?

Теперь войдете в историю как та власть, которая просрала Донбасс.

Порошенко отвоевал 2/3, а вы со своим най величнишим отдали.

Надо ж было только перестать стрелять
показать весь комментарий
21.02.2022 22:16 Ответить
Хочу поздравить вооружённые силы Украины. Теперь на Донбассе ловить нечего, можно расходиться.
показать весь комментарий
21.02.2022 22:24 Ответить
Разбирайся со своими вооруженными силами. А мы уж как-нибудь тут со своими.

Тут не в ВСУ дело.
показать весь комментарий
21.02.2022 22:29 Ответить
Хочу поздравить всрф. В Украине ловить было нечего. Можно вылазить с сараев и вокзалов в приграничной зоне и петлять обратно надальний восток.
показать весь комментарий
22.02.2022 03:35 Ответить
Сереня ,ты с дуба упал?

Кто приперся на территорию Украины, не Расея ли?
Или украинцы влезли на территорию Расеи?

Воевали и будем воевать. Народ любой страны во все времена защищает свою территорию от оккупантов.
Иначе не бывает . Все сражаются за свою страну и мы будем.
показать весь комментарий
21.02.2022 22:24 Ответить
агент окурок вже всі рішення прийняв.....
кабаєва чимось путена "абідєла..." напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі....
показать весь комментарий
21.02.2022 22:27 Ответить
К чему тут Кабаева. Лишь пукнуть в лужу?
показать весь комментарий
21.02.2022 22:35 Ответить
кабаєва злила руSSкого фюрера....ось і він ввів війська на Донбас....щоб показати "руSSкає вілічіє...."
показать весь комментарий
22.02.2022 09:03 Ответить
Дальше проведут референдум и присоединят к РФ, как Крым.
показать весь комментарий
21.02.2022 22:30 Ответить
С агентом окурком все давно ясно, ничего нового.
Тут со своими агентами "козырями" разбираться надо уже давно.
А найвеличниший еще продолжает мечтать заглянуть в глаз нью Гитлеру?
показать весь комментарий
21.02.2022 22:32 Ответить
РФ признала свое преступление!
показать весь комментарий
21.02.2022 22:33 Ответить
Россия никогда не признавала и не признает свои преступления. Их слишком много.
А вот некоторым теперь, которые в Буковелях -Сейшелах без конца развлекались надо признать свое правление провальным
показать весь комментарий
21.02.2022 22:37 Ответить
якесь чепушило щось просить вже після того як госдура прийняла таке рішення, доречі без його згоди...ще й каже від імені усього народу..якого всього???? Жителі луганської і донецької областей підконтрольних Україні не хочуть в цю діру, їх хтось питає?....цинічний цирк!!! Тільки за це треба вліпити санкції...це ж і є ВІЙНА!!! Тільки зброя гібридна...
показать весь комментарий
21.02.2022 22:44 Ответить
Хто тремтить - той і біжить

NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."

🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s
показать весь комментарий
21.02.2022 23:14 Ответить
ЩО Я І КАЗАВ - КАЦАПАМ ТРЕБА ВОДА У КРИМ, ВОНИ ЗНАЮТЬ ПРО САНКЦІЇ І
МІДНИЙ ТАЗ ДЛЯ ВСІЄЇ паРАШКИ, ТОМУ ХОЧУТЬ УРВАТИ ХОЧ ЩОСЬ ЦІННЕ У
ДАННОМУ ВИПАДКУ - КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАЧАННЯ ВОДИ У КРИМ
показать весь комментарий
22.02.2022 00:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 