Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"
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Ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Як повідомляється, ватажок підконтрольних Кремлю окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін закликав президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність т. зв. "ДНР". З таким самим зверненням виступив ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник.
Вони попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.
При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії.
19 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО. Правозахисники заявляють, що НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.
Будь ласка, зачекайте...
ПУТІН ПІДПИСАВ УКАЗИ ПРО ВИЗНАННЯ ОРДЛО
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/21/7324864/
Отдохнули по Сейшелам?
Теперь войдете в историю как та власть, которая просрала Донбасс.
Порошенко отвоевал 2/3, а вы со своим най величнишим отдали.
Надо ж было только перестать стрелять
Тут не в ВСУ дело.
Кто приперся на территорию Украины, не Расея ли?
Или украинцы влезли на территорию Расеи?
Воевали и будем воевать. Народ любой страны во все времена защищает свою территорию от оккупантов.
Иначе не бывает . Все сражаются за свою страну и мы будем.
кабаєва чимось путена "абідєла..." напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі....
Тут со своими агентами "козырями" разбираться надо уже давно.
А найвеличниший еще продолжает мечтать заглянуть в глаз нью Гитлеру?
А вот некоторым теперь, которые в Буковелях -Сейшелах без конца развлекались надо признать свое правление провальным
NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."
🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s
МІДНИЙ ТАЗ ДЛЯ ВСІЄЇ паРАШКИ, ТОМУ ХОЧУТЬ УРВАТИ ХОЧ ЩОСЬ ЦІННЕ У
ДАННОМУ ВИПАДКУ - КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАЧАННЯ ВОДИ У КРИМ