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Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв.

Ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, ватажок підконтрольних Кремлю окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін закликав президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність т. зв. "ДНР". З таким самим зверненням виступив ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник.

Вони попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО (оновлено)

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.

При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії.

19 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО. Правозахисники заявляють, що НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.
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Топ коментарі
+26
айяяяяяй, как неожиданно.
Сразу после 10 фэйков, на которые ДНР и ЛНР потратили все 7 долларов кинобюджета
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21.02.2022 15:59
+19
Независимые от совести и ума....
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21.02.2022 15:59
+17
Путин хочет встречать 23 в Донецке? Там есть(или было, х/з) такое кафе - Сепар. Милости просим.
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21.02.2022 15:59
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Сейчас началась игра под названием - кто от"...бался от лугандона - тот и в дамках! Хотя давно было понятно - лугандон - НАХ!!! Лично мне - где-то с 2004г. Сейчас главное - не спугнуть ватана, пускай заглотит.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Уже заглотнул - как в шахматах Признал независимость . Я думал включит в состав РФ. Грозный такой - я думал самоубийца щас войну объявит.... Фсе завтра санкции Бобик сдо
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21.02.2022 21:41 Відповісти
історія завжди одна і та сама! Якщо при президенті обамі і віце президенті бідені Україна втратила Крим, то вже при президенті бідені втратила Донбас. Я одразу після виграшу бідена тут писав, що Україна знову втратить землі, але мене замінусили тут, а я просто констатую реальну кореляцію!
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21.02.2022 20:58 Відповісти
Докерувались ,суки народа?

ПУТІН ПІДПИСАВ УКАЗИ ПРО ВИЗНАННЯ ОРДЛО

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/21/7324864/

Отдохнули по Сейшелам?

Теперь войдете в историю как та власть, которая просрала Донбасс.

Порошенко отвоевал 2/3, а вы со своим най величнишим отдали.

Надо ж было только перестать стрелять
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21.02.2022 22:16 Відповісти
Хочу поздравить вооружённые силы Украины. Теперь на Донбассе ловить нечего, можно расходиться.
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21.02.2022 22:24 Відповісти
Разбирайся со своими вооруженными силами. А мы уж как-нибудь тут со своими.

Тут не в ВСУ дело.
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21.02.2022 22:29 Відповісти
Хочу поздравить всрф. В Украине ловить было нечего. Можно вылазить с сараев и вокзалов в приграничной зоне и петлять обратно надальний восток.
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22.02.2022 03:35 Відповісти
Сереня ,ты с дуба упал?

Кто приперся на территорию Украины, не Расея ли?
Или украинцы влезли на территорию Расеи?

Воевали и будем воевать. Народ любой страны во все времена защищает свою территорию от оккупантов.
Иначе не бывает . Все сражаются за свою страну и мы будем.
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21.02.2022 22:24 Відповісти
агент окурок вже всі рішення прийняв.....
кабаєва чимось путена "абідєла..." напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі....
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21.02.2022 22:27 Відповісти
К чему тут Кабаева. Лишь пукнуть в лужу?
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21.02.2022 22:35 Відповісти
кабаєва злила руSSкого фюрера....ось і він ввів війська на Донбас....щоб показати "руSSкає вілічіє...."
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22.02.2022 09:03 Відповісти
Дальше проведут референдум и присоединят к РФ, как Крым.
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21.02.2022 22:30 Відповісти
С агентом окурком все давно ясно, ничего нового.
Тут со своими агентами "козырями" разбираться надо уже давно.
А найвеличниший еще продолжает мечтать заглянуть в глаз нью Гитлеру?
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21.02.2022 22:32 Відповісти
РФ признала свое преступление!
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21.02.2022 22:33 Відповісти
Россия никогда не признавала и не признает свои преступления. Их слишком много.
А вот некоторым теперь, которые в Буковелях -Сейшелах без конца развлекались надо признать свое правление провальным
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21.02.2022 22:37 Відповісти
якесь чепушило щось просить вже після того як госдура прийняла таке рішення, доречі без його згоди...ще й каже від імені усього народу..якого всього???? Жителі луганської і донецької областей підконтрольних Україні не хочуть в цю діру, їх хтось питає?....цинічний цирк!!! Тільки за це треба вліпити санкції...це ж і є ВІЙНА!!! Тільки зброя гібридна...
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21.02.2022 22:44 Відповісти
Хто тремтить - той і біжить

NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."

🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s
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21.02.2022 23:14 Відповісти
ЩО Я І КАЗАВ - КАЦАПАМ ТРЕБА ВОДА У КРИМ, ВОНИ ЗНАЮТЬ ПРО САНКЦІЇ І
МІДНИЙ ТАЗ ДЛЯ ВСІЄЇ паРАШКИ, ТОМУ ХОЧУТЬ УРВАТИ ХОЧ ЩОСЬ ЦІННЕ У
ДАННОМУ ВИПАДКУ - КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАЧАННЯ ВОДИ У КРИМ
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22.02.2022 00:24 Відповісти
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