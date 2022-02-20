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В ОРДЛО насильно вивозять чоловіків на пункти військових зборів, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ОРДЛО насильно вивозять чоловіків на пункти військових зборів, - правозахисник Лисянський

НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Так, 19 лютого на шахті "Комсомольська" в Антрациті в першу та другу зміну роздали близько 300 повісток, 54 особи вивезли примусово на пункти військових зборів.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуацію з примусовою мобілізацією зафіксовано також у Алчевську та у Ровеньках – місцевих робітників лякають кримінальною відповідальністю. За інформацією Лисянського, територією "ЛДНР" ходять військові патрулі, які перевіряють документи у чоловіків та затримують їх прямо на вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО (оновлено)

"Місцевому населенню надходять повідомлення від т.зв. "комісаріатів ЛДНР", з вимогою з'явиться у військкомати. У підприємців та перевізників учора почали конфіскувати мікроавтобуси та вантажну техніку для потреб армії "ЛДНР". Люди залякані, і ситуація напружується", – каже Лисянський.

Також місцеві жителі повідомляють, що "МНС ДНР" заїжджає у двори оголошує попередження такого характеру: "Увага мешканці, усім залишатися на своїх місцях, в "республіці" проводиться екстрена евакуація населення, терміново залиште свої будинки для подальшої евакуації!".

Також читайте: "Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд
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Топ коментарі
+44
Чучундра! Почитай хоть содержимое статьи! НАСИЛЬНО сгоняют подыхать за российского чучхе и за донецкого моторилу.
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20.02.2022 12:23
+36
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20.02.2022 12:32
+34
Не нравилось ЖИТЬ в Украине, есть шанс УМЕРЕТЬ за недореспублику.
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20.02.2022 12:26
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20.02.2022 14:38 Відповісти
А можна "обіграть сюжет по-іншому:
Виступає Пушилін у військкоматі:

_ Ну что, граждане алкоголики, тунеядцы, наркоманы, и хулиганы! Кто сегодня готов защищать рубежи "ДНР"? На сегодня наряды:
Переноска снарядов под обстрелом "укропов" - пять человек!
Атака укропского блок-поста - десять человек!
Бросок под "укропский" танк со связкой гранат - три человека!
Закрытие грудью амбразуры - один человек!
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20.02.2022 16:31 Відповісти
Зачем им это надо? Ведь это было
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20.02.2022 15:14 Відповісти
піздорез - ну ви на це самі підписалися
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20.02.2022 19:56 Відповісти
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