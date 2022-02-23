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Россия заблокировала выезд из Крыма. В Украину не пропустили полсотни граждан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия заблокировала выезд из Крыма. В Украину не пропустили полсотни граждан

Россия заблокировала работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Выезд из полуострова заблокирован. В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили в временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами", - отметила она.

По ее словам, российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

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"Украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила омбудсмен.

Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.
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Топ комментарии
+43
Это то чмо, которое все сделало для прихода в Украине к власти зеленых манкуртов и предателей. Теперь еще чего-то требовать совести хватает.
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23.02.2022 22:00
+34
Шуфрич прямо зараз на каналы НАШ який ще працює на Ютюбі,каже що коли россія розгромить армію України, ЖОПОБЛОК повернется в країну щоб на "юовостоке разом з кацапами наводіть порядок" це жесть товаріщі,де СБУ?
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23.02.2022 22:01
+27
у Тягнибока как всегда блаблабла, а вот прекращение "пенсий" в ордыле давно пора
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23.02.2022 22:01
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Олег ТягнибоК

В Україні запроваджено надзвичайний стан.

Але тільки цього - недостатньо.

Вкотре повторюю вимоги «Свободи».

Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.

Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.

Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.

Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.

Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.

Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.

Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.

Закрити кордон з Московією та Білоруссю.

Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.

Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
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23.02.2022 21:56 Ответить
> Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Це популізм. Скільки можна вже той мумурандум тягати? Ну нема там ніяких зобов'язань щодо прямого захисту, як в НАТО.
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23.02.2022 22:00 Ответить
У Рейгана та Тетчер було зовсім інше трактування документів, ніж в того ж Обами. А зараз все рухається навіть не від Байдена. Я бачу локомотивом відпору російській агресії Блінкена. Це - щастя України, що прийшла людина на високу посаду з високими принципами.
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23.02.2022 22:13 Ответить
Вы очень плохо понимаете, что из себя представляет Блинкен.
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23.02.2022 22:46 Ответить
Нет, я очень хорошо понимаю. После разговоров с Блинкеным Лавров трясётся, как будто к нему ток подключили. Это значит, что российское руководство его на дух не переносит - а это очень важно.

У Трампа госсекретари был очень слабы - оба.
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23.02.2022 23:09 Ответить
Это то чмо, которое все сделало для прихода в Украине к власти зеленых манкуртов и предателей. Теперь еще чего-то требовать совести хватает.
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23.02.2022 22:00 Ответить
у Тягнибока как всегда блаблабла, а вот прекращение "пенсий" в ордыле давно пора
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23.02.2022 22:01 Ответить
Хай сидят в Крыму. Нехрен шастать !!!
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23.02.2022 22:08 Ответить
Мне тоже кажется, что хватить шастать туда сюда. Это еще и подозрительно. Украина уже давно должна была закрыть все границы с РФ и Беларусью.
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23.02.2022 23:53 Ответить
Свобода? А чого немає "Посадити Порошенка"?
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23.02.2022 22:08 Ответить
Так то ж їхня Дуріон мріє про то і нещодавно відкрито раділа визнанню "ЛДНР" лаптєстанцями..
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23.02.2022 22:10 Ответить
твоя "Сволота продажная контора" которые вылазят попиарится на ровне с кротом Билецким"
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23.02.2022 22:09 Ответить
Почти все, что он говорит это голый популизм. Он как раз живое подтверждение о правых популистах, которые предлагают легкое решение сложных проблем.
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23.02.2022 22:33 Ответить
«розірвати дипломатичні стосунки з агресором.»
это популизм ?
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23.02.2022 22:35 Ответить
«Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.»
тоже популизм ?
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23.02.2022 22:37 Ответить
это нужно сделать на всей территории Украины.
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23.02.2022 23:00 Ответить
это нет.
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23.02.2022 22:59 Ответить
"Свобода"? А де "Свобода" із Тягнибоком була останні 2 роки? Де ці герої шоу-ТБ поділися??? Навіть в новинах "тиша"!
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23.02.2022 22:45 Ответить
Не передьоргуй-те))) І "шоу-ТБ" це не про "ток-шоу-ТБ") Конкретніше - я ро акції на "вулиці" чи все влаштовувало всі 2 роки і все було ок?! Де позиція Тягнибока щодо ситуації сьогодні? Навтіь в інтернеті тиша)
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23.02.2022 23:46 Ответить
Та ладно там Тягнибок! Чому мовчать інші "Свободівці"?!
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23.02.2022 23:47 Ответить
Сцикуни
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23.02.2022 21:57 Ответить
Типун тебе на язык
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23.02.2022 22:07 Ответить
опомнись кацап - что ты несешь? прямо сейчас демонтируют твою ********* кароче рашке твоей скоро хана т
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23.02.2022 22:11 Ответить
та ладно...чо в бестолковке ***** рылся?там все перепутано,все равно не разберешься.да и сцыт оно...

43% респондентів росіян висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% - «за». Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.
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23.02.2022 22:12 Ответить
Сьогодні вже писала.

"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России об их отношении к решению президента признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. 73% поддержали это решение. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ. "
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23.02.2022 22:24 Ответить
Вот крыса бункерная
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23.02.2022 21:57 Ответить
ВАЛИТЬ РАШУ НАФИГ !!!

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23.02.2022 21:57 Ответить
Думаю , что много порабощенных московиейнародов захотят выгнать кацапов со своей земли - а то нефть , алмазы , минералы - все кацапы украли у них
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23.02.2022 21:59 Ответить
Шо, опять? (с)
Неизвестно чем выльется Китай таких размеров и с такими ресурсами.
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23.02.2022 22:02 Ответить
Та ніхто Китаю нічого не дасть. Скажу навіть більше. При майбутньому розвалі раші весь далекий Схід заберуть самураї. В них в крові війна. І це дасть грандіозний поштовх їх стагнуючій економіці. А китайці це просто величезна селянська маса. Японки більш жорсткі і цілеспрямовані
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23.02.2022 22:07 Ответить
> Та ніхто Китаю нічого не дасть.

В Сибіру вже чи не половина населення китайці.
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23.02.2022 22:09 Ответить
Сі Дзін Пінь ввєді вайска )))
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23.02.2022 22:14 Ответить
Зробимо !

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23.02.2022 22:09 Ответить
Нічого прийде час і ми відкриємо ці двері до своєї землі! Смерть ворогам!
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23.02.2022 22:00 Ответить
вы просто вдумайтесь - в это время нашлось полсотни организмов, которым понадобилось попхатись в Крэм. Полсотни. А потом - "моего мужа/сыночка задержало фээсбэ, што делоть, пачиму Украина ничего не делоит"
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23.02.2022 22:00 Ответить
Ну отдыхать в феврале туда бы не поехали, может родственников поехали проведать
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23.02.2022 22:11 Ответить
Провідали ? Так їм і треба !
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23.02.2022 22:18 Ответить
50 за сутки? во время такого обострения?
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23.02.2022 22:23 Ответить
Шуфрич прямо зараз на каналы НАШ який ще працює на Ютюбі,каже що коли россія розгромить армію України, ЖОПОБЛОК повернется в країну щоб на "юовостоке разом з кацапами наводіть порядок" це жесть товаріщі,де СБУ?
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23.02.2022 22:01 Ответить
Когда, не дай Бог, начнется замес, уже никто не сможет уберечь гнид типа Шуфрича от отравления свинцом. Тогда уже будет не до судов и не до СБУ.
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23.02.2022 22:09 Ответить
виходить, СБУ, рятуйте шуфріча, поки не пізно - посадіть його під замок
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23.02.2022 22:18 Ответить
Потом уже будет поздно. И когда найдут тело - никто не будет и расследовать. Спишут на неразбериху, несчастный случай или кацапскую ДРГ.
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23.02.2022 22:24 Ответить
так против них сануции ввели
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23.02.2022 22:31 Ответить
НЕКУЙ ШАСТАТЬ. АТЧАЯННИЄ
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23.02.2022 22:10 Ответить
КрЫсчане теперь в "скрепной" мышеловке... теперь, хоть камни в почках, крЫсчане в "радной говЕни" ...
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23.02.2022 22:10 Ответить
вата гребанная, так вали к твоим крыСчанам, скрепы тебе в глотку ... вместо твоих крыСчан в Крым уже завезли более 600 тыс москалей из москальских е@еней на рабочие места, вместо крыСчан, а крыСчан наоборот, развозят по москальским е@еням, от Магадана, до Камчатки и Моздока, особенно госслужащих, военных, предавших украинскую присягу, врачей и прочих клерков... Предателей презирают даже твои москальские азиаты...
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23.02.2022 22:35 Ответить
Я утверждаю что ты ватная гнида фашисская.
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23.02.2022 22:44 Ответить
Ну могут не выпускать из Крыма, так как знают про вторжение
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23.02.2022 22:12 Ответить
Речь о том чтобы не впускать.
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23.02.2022 22:28 Ответить
Я думал там переход давно закрыли… ну что у нас за либералы такие? В военное время именно через эти переходы из рашки лугандона крыма приднестровья белорашки и лезет всякая шваль шпионы дмверсанты провокаторы и т.д. Шо тут непонятного??? Зеля боится всего
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23.02.2022 22:15 Ответить
Зеля сознательно все делает по указке дЕрмака
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23.02.2022 22:16 Ответить
Не думаю что так бы было. А не допускал ли ты что все бы было с точностью до наоборот? Не голосовал ни за одного ни за другого А вообще, это тебе о сослагательных наклонениях - если бы у бабушки был бы йух, она была бы дедушкой. Понял о чем я?
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23.02.2022 23:53 Ответить
Резервация закрылась.
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23.02.2022 22:16 Ответить
По флайт радару, над Крымом вообще не летают самолеты. С чего бы это?
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23.02.2022 22:16 Ответить
керосин закінчився
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23.02.2022 22:19 Ответить
Значить ***** зараз там ховається від біндерафцев.
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23.02.2022 22:29 Ответить
И продолжают сейчас регистрировать в Украине своих новорождённых детей.
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23.02.2022 22:31 Ответить
Натворил Хмельницкий делов заключивши союз с орками. Сколько поколений разгрести не могут истекая кровью.
Надеюсь украинцы 21го века закроют этот вопрос не века.
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23.02.2022 22:27 Ответить
На військову базу в'їзд заборонено.
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23.02.2022 22:27 Ответить
зато мацква-стамбул через всю Украину летит..сейчас над Одесой..
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23.02.2022 22:51 Ответить
Нестыковка какая-то:

Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили півсотні громадян

окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України
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23.02.2022 22:53 Ответить
Не, ну так они к войне готовятся, а нам видимо пофигу, граница как решето😁😁😁
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23.02.2022 22:59 Ответить
 
 