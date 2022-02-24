США и их союзники ответят на нападение России на Украину, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
Президент США Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину: "Мир призывает Москву к ответу".
"Президент Путин выбрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
Американский лидер анонсировал встречу с коллегами из G7 и обращение к нации, в котором объявит о дальнейших шагах в отношении России за ее нападение на Украину. По его словам, он объявит о дальнейших действиях, которые США с союзниками и партнерами предпримут против Москвы за "этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".
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Так кажуть в ООН.
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ!
А ЩО, МОЖНО ЛИБИТИСЬ У ВСІ ЗУБИ КОЛИ ТВОЇ АЕРОДРОМИ І СКЛАДИ НЕ ********
ОТВЄТЯТ - ЦЕ АЙФОНИ НЕ БУДУТЬ ПОСТАЧАТИ В МАСКВУ ?
Слабоват байден