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Новости Война в Украине
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США и их союзники ответят на нападение России на Украину, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США и их союзники ответят на нападение России на Украину, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

Президент США Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину: "Мир призывает Москву к ответу".

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"Президент Путин выбрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.

Американский лидер анонсировал встречу с коллегами из G7 и обращение к нации, в котором объявит о дальнейших шагах в отношении России за ее нападение на Украину. По его словам, он объявит о дальнейших действиях, которые США с союзниками и партнерами предпримут против Москвы за "этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Джо, начни с Кремля:
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24.02.2022 05:43
+27
Изолируйте их от всего мира. И поскорее. Всех.
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24.02.2022 05:44
+21
Ну подивимось що ви дасте,союзнички.Меморандум підписали,ЯЗ ми віддали,а нам за це руку потиснули і все???
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24.02.2022 05:44
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Джо, начни с Кремля:
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24.02.2022 05:43 Ответить
Байден ваш президент 😁😁😁
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24.02.2022 08:36 Ответить
Ты даже себе не представляешь, насколько ты оказался близок к истине.
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24.02.2022 08:44 Ответить
Дадут дадут, поговорят и ладно.
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24.02.2022 05:43 Ответить
В течении часа можно? Так шоб все услышали
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24.02.2022 05:44 Ответить
Изолируйте их от всего мира. И поскорее. Всех.
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24.02.2022 05:44 Ответить
Ну подивимось що ви дасте,союзнички.Меморандум підписали,ЯЗ ми віддали,а нам за це руку потиснули і все???
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24.02.2022 05:44 Ответить
Уже можете начинать, не?...
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24.02.2022 05:44 Ответить
США від вас залежить доля України. Не підведіть, друзі....
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24.02.2022 05:47 Ответить
Буде очєнь сєрьйозная озабочєнность і санкції проти декількох осіб не більше. У мене враження що наші союзники бажали такого конфлікту
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24.02.2022 05:50 Ответить
Да пуйло уже со всего мира смеется, заседание ООН идет по Украине, а он вторжение начинает, типа ниче вы мне не сделаете, что хочу, то творю
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24.02.2022 05:50 Ответить
Будуть з тиждень розкачуватись, бл...
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24.02.2022 05:51 Ответить
Это правда что был ракетный удар по москве?
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24.02.2022 05:53 Ответить
чим цікаво? також не виключено, що москалі і бахнули! треба ж якось ліпити з себе жертву! вони цим вже тижнями займаються!
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24.02.2022 06:05 Ответить
Пишут что в Москве тоже бахи были.
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24.02.2022 05:54 Ответить
Сами поди взрывают, чтоб спихнуть на нас
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24.02.2022 05:56 Ответить
Ночью падаль объявлять войну - когда все спят. Делает все как делал гитлер 1 в 1 Мир эще не увидел что оно психически больное существо?
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24.02.2022 06:04 Ответить
Мене бісить інше - в "день единства" "Зелене ЧМО" з кожного утюга розказувало які вони хороші! Байден встиг уже заяву зробить - а цей ублюдок МОВЧИТЬ!!!
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24.02.2022 06:35 Ответить
приход ловить щоб відосик запиляти на тік-ток
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24.02.2022 06:52 Ответить
Трохи запізно, хлопці! Але краще пізно, ніж ніколи...
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24.02.2022 06:52 Ответить
Хай пуйло здохне. Негайно, прямо зараз!
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24.02.2022 08:01 Ответить
США Украину уже сдали, я думаю. Просто уверен что Пуйло не сунулся бы если бы не был уверен что ему за это НИЧЕГО не будет. Очень подозрительной выглядела шумовая завеса в западных СМИ в последнее время. Вот теперь будет для Штатов проверка: ищзолируют ли они паРашу или опять ограничатся выражениями озабоченности. Пока, кроме 80 тонн патронов, одно шатание воздуха.
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24.02.2022 08:14 Ответить
skoljko kubov gasprom prodal po toi spotovoi cene i toljko dochki gasproma kak pokupatelj ne vscjot, tak kak za erto vi sruskije zaplatili.
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24.02.2022 08:42 Ответить
Они будут это обсуждать,блеать,или что то уже делается? Задолбали. Доигрались,как с гитлером в своё время. Дебилы.
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24.02.2022 08:15 Ответить
Боюсь что и от SWIFT'a не отключат уродов, и сведут мягко на нет первоначальный шок от агрессии паРаши. Если Запад за 30 лет реально не протянул руку Украине, почему Байден, который на Украине паразитировал не один год, вдруг перевоспитается? После ухода Трампа, чему радовались всей Украинй, Пуйло опять принялся хамить. С позволения Запада. Я так полагаю что если не устроили им серьёзных санкций, не отключили от СВИФТа и продолжают покупать у них нефтегаз, то это означает что мирятся с Пуйлом. А как это ещё понимать???
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24.02.2022 08:42 Ответить
Что ,,,и сейчас от свифта не отключат?
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24.02.2022 08:32 Ответить
Так єто ж нєгуманно
Так кажуть в ООН.
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24.02.2022 08:40 Ответить
До хрена кацапских троллей! Баньте!
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ!
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24.02.2022 08:32 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3318502


А ЩО, МОЖНО ЛИБИТИСЬ У ВСІ ЗУБИ КОЛИ ТВОЇ АЕРОДРОМИ І СКЛАДИ НЕ ********
ОТВЄТЯТ - ЦЕ АЙФОНИ НЕ БУДУТЬ ПОСТАЧАТИ В МАСКВУ ?
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24.02.2022 08:39 Ответить
Шарахнуть тамагавками по лаптям на границе хотя бы...
Слабоват байден
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24.02.2022 08:43 Ответить
"гарну" вони відповідь дають, якщо в Україні сьогодні почалась війна! продовжуйте "відповідати", "відповідачі"....
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24.02.2022 08:51 Ответить
когда?
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24.02.2022 10:02 Ответить
 
 