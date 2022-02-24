В Киеве зафиксирована воздушная угроза, - КГГА

В Киеве зафиксирована воздушная угроза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

"В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", – говорится в сообщении.

Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.

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