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В Киеве зафиксирована воздушная угроза, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве зафиксирована воздушная угроза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

"В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", – говорится в сообщении.

Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, - Бутусов

В Киеве зафиксирована воздушная угроза, - КГГА 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Да вроде один кацапский пепелац уже завалили.
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24.02.2022 07:47
+11
От бы жив летчик остался... Разорвать на части.
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24.02.2022 07:50
+7
В военкомат
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24.02.2022 07:56
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Пво живо?
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24.02.2022 07:44 Ответить
В Днепре стреляли . Попали или нет хз
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24.02.2022 07:46 Ответить
Да вроде один кацапский пепелац уже завалили.
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24.02.2022 07:47 Ответить
От бы жив летчик остался... Разорвать на части.
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24.02.2022 07:50 Ответить
Ломтями нарезать.
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24.02.2022 07:53 Ответить
Да, об этом сказали и "Настоящее время", и "Дождь".
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24.02.2022 07:58 Ответить
Делал, но достаточно ли узнаем позже.
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24.02.2022 07:56 Ответить
на лижах катався
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24.02.2022 08:06 Ответить
CNN показала "броню" пересекающую Белорусскую границу.
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24.02.2022 07:54 Ответить
CNN показало видео
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24.02.2022 07:59 Ответить
Вроде украинские погранцы подтвердили, об этом сказали "Настоящее время".
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24.02.2022 08:13 Ответить
https://m.censor.net/ru/video_news/3318561/belorusskie_tanki_peresekli_granitsu_s_ukrainoyi_cnn_video
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24.02.2022 08:53 Ответить
Слышь ты фейкомет, засрал уже весь форум
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24.02.2022 07:58 Ответить
CNN показало видео...
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24.02.2022 08:00 Ответить
Сам фейкомёт! Смотри новости!
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24.02.2022 08:01 Ответить
https://m.censor.net/ru/video_news/3318561/belorusskie_tanki_peresekli_granitsu_s_ukrainoyi_cnn_video
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24.02.2022 08:53 Ответить
визовый режим будет?
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24.02.2022 07:54 Ответить
Сразу после автоматной очереди
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24.02.2022 08:00 Ответить
Раздайте людям оружие пока не поздно. Пускай защищают свои дома. У преступников и диверсантов все равно оружие уже есть. А у порядочных людей нету.
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24.02.2022 08:03 Ответить
Хлопцы, куда тикать?
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24.02.2022 07:55 Ответить
В военкомат
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24.02.2022 07:56 Ответить
А ти у Кадирки відсмоктуй , ********* !
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24.02.2022 08:10 Ответить
з роботи попередили - сьогодні не приходити.
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24.02.2022 08:26 Ответить
 
 