В Киеве зафиксирована воздушная угроза, - КГГА
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В Киеве зафиксирована воздушная угроза
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
"В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", – говорится в сообщении.
Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.
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