У Києві зафіксована повітряна загроза, - КМДА

У Києві зафіксована повітряна загроза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

"У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.

Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.

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