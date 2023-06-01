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У Києві зафіксована повітряна загроза, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві зафіксована повітряна загроза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

"У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.

Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.

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У Києві зафіксована повітряна загроза, - КМДА 01
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Топ коментарі
+18
Да вроде один кацапский пепелац уже завалили.
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24.02.2022 07:47
+11
От бы жив летчик остался... Разорвать на части.
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24.02.2022 07:50
+7
В военкомат
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24.02.2022 07:56
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Пво живо?
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24.02.2022 07:44 Відповісти
В Днепре стреляли . Попали или нет хз
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24.02.2022 07:46 Відповісти
Да вроде один кацапский пепелац уже завалили.
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24.02.2022 07:47 Відповісти
От бы жив летчик остался... Разорвать на части.
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24.02.2022 07:50 Відповісти
Ломтями нарезать.
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24.02.2022 07:53 Відповісти
Да, об этом сказали и "Настоящее время", и "Дождь".
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24.02.2022 07:58 Відповісти
Делал, но достаточно ли узнаем позже.
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24.02.2022 07:56 Відповісти
на лижах катався
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24.02.2022 08:06 Відповісти
CNN показала "броню" пересекающую Белорусскую границу.
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24.02.2022 07:54 Відповісти
CNN показало видео
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24.02.2022 07:59 Відповісти
Вроде украинские погранцы подтвердили, об этом сказали "Настоящее время".
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24.02.2022 08:13 Відповісти
https://m.censor.net/ru/video_news/3318561/belorusskie_tanki_peresekli_granitsu_s_ukrainoyi_cnn_video
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Слышь ты фейкомет, засрал уже весь форум
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24.02.2022 07:58 Відповісти
CNN показало видео...
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24.02.2022 08:00 Відповісти
Сам фейкомёт! Смотри новости!
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24.02.2022 08:01 Відповісти
https://m.censor.net/ru/video_news/3318561/belorusskie_tanki_peresekli_granitsu_s_ukrainoyi_cnn_video
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24.02.2022 08:53 Відповісти
визовый режим будет?
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24.02.2022 07:54 Відповісти
Сразу после автоматной очереди
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24.02.2022 08:00 Відповісти
Раздайте людям оружие пока не поздно. Пускай защищают свои дома. У преступников и диверсантов все равно оружие уже есть. А у порядочных людей нету.
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24.02.2022 08:03 Відповісти
Хлопцы, куда тикать?
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24.02.2022 07:55 Відповісти
В военкомат
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24.02.2022 07:56 Відповісти
А ти у Кадирки відсмоктуй , ********* !
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24.02.2022 08:10 Відповісти
з роботи попередили - сьогодні не приходити.
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24.02.2022 08:26 Відповісти
 
 