У Києві зафіксована повітряна загроза, - КМДА
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У Києві зафіксована повітряна загроза.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.
"У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.
Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.
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