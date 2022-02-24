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ЗС РФ завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження "прикордонного пункту", який більше схожий на сарай, неможливе

Також зазначається, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

ЗС РФ завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ, - Генштаб 01
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Топ коментарі
+37
ЗСУ - подяка.
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24.02.2022 07:33
+35
Українську націю не здолати та не перемогти нікому й ніколи...
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24.02.2022 07:33
+33
Думаю, це найбільша помилка в житті президента РФ. Початок кінця.
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24.02.2022 07:39
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Хмельницька область.Після прольоту великої кількості авіації,десь дуже далеко бабахнуло.
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24.02.2022 07:31 Відповісти
Скорее всего не авиации, а крылатых ракет.
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24.02.2022 07:34 Відповісти
В ракет звук інший.Це точно авіація.
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24.02.2022 07:36 Відповісти
На крылатых стоят такие же турбины на керосине. Отличить сложно.
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Зву інший.
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24.02.2022 07:50 Відповісти
Так.Я ж бачив літаки.
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24.02.2022 07:49 Відповісти
Доповідай, не зважай на ботів
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Поки нічого більше.Вже наші збили 5 літаків і вертольотів.
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24.02.2022 08:07 Відповісти
ЗСУ - подяка.
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24.02.2022 07:33 Відповісти
над Киевом сбили беспилотник .... байрактары уже летят в сторону Москвабада?
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24.02.2022 07:33 Відповісти
Байрактарам нужно защищать страну, а не эмигрировать.
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Лапоть, пошёл наху
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24.02.2022 08:05 Відповісти
Українську націю не здолати та не перемогти нікому й ніколи...
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24.02.2022 07:33 Відповісти
По Луцькому військовому аеродромі з сьомої
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Так мер Борисполя сказав, що стріляло пво по безпілотникам
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Мордор проклятый!!!
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Вы технику и Джавелины спасли? Где ответный удар по кацапоидам? Или умиротворять будете пока украинцев не останется?
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Только звонила сестра (Херсон). В Чернобаевке разбомбили аэропорт (вертолетная часть).
😡😡😡😡😡
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24.02.2022 07:34 Відповісти
а я сестре в 5 звонила, говорит спокойно, вот сон, а у нас Кульбакино бомбили в 4-5
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24.02.2022 07:43 Відповісти
Мама звонила около 06:30 (немецкое время).
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24.02.2022 07:48 Відповісти
суки, будем воевать, нам больше ничего не остаётся
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24.02.2022 08:06 Відповісти
Москалі всі здохнуть і ні в який рай не попадуть.
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Хоч ти в гуморі.
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Гєращєнко паніку сіє про десант в Одесі, засранець?
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Десанта нет , работало пво
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24.02.2022 07:37 Відповісти
ты с Одессы? инфа точная? потому что я живу в Николаеве,пока тихо насчет десанта
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24.02.2022 07:52 Відповісти
Точно, официально підтвердила твіттерЗСУ, працювало ПВО
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24.02.2022 08:01 Відповісти
dumskaya.net сайт города ( Леши Гончаренка
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24.02.2022 08:10 Відповісти
Вони з Рюкзакевичем фанати Елтона Джона, тому це не дивує.
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24.02.2022 07:40 Відповісти
Он постоянно тащит фейки. Кретин.
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24.02.2022 07:43 Відповісти
на кацапському сайті бачив відео.. відповідне
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24.02.2022 07:48 Відповісти
кинь пруф
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24.02.2022 07:52 Відповісти
та шось не хочу розганять паніку.. і вже може не знайду..скоріше фейк..
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Заспокойся і збирайся воювати.
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24.02.2022 07:39 Відповісти
Не паникуй. У кацапни ничего тилком не летает, так что вряд ли они куда-то попали.
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24.02.2022 07:42 Відповісти
согласен! в Николаеве на Кулюбакинском аэропорту было пару взрывов,остальное ето были хлопки при переходе самолета на сверхзвук
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24.02.2022 07:54 Відповісти
Скорее всего хлопки это детонация чего-то мелкого после взрывов и пожара.
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24.02.2022 07:57 Відповісти
в Ніжині по аеродрому також
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Треба вводити війська ООН, як варіант
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24.02.2022 07:39 Відповісти
Думаю, це найбільша помилка в житті президента РФ. Початок кінця.
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24.02.2022 07:39 Відповісти
Це реквієм по всій Расєї як імперії, а не тільки по Пукіну.
Мої родичі в Расєї тепер на правах коматозних.
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24.02.2022 07:41 Відповісти
+++++++!@!!!@!!!!!!
Абсолютно, проти всього світу не можна гавкать, питання тільки в тому, у що це виллється для українців!
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24.02.2022 07:43 Відповісти
Не без втрат.
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24.02.2022 07:46 Відповісти
Борімося, поборемо!
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Кінець сросії почався в 2014 році, а це вже предсмертна агонія
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24.02.2022 07:41 Відповісти
І у Луцьку.
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24.02.2022 07:43 Відповісти
наверное не попали. вот кто-то взлетел из Луцка только что.
https://www.flightradar24.com/96274/2aec2191
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24.02.2022 07:57 Відповісти
а вот работает американская разведка.
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2aea8ac9
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24.02.2022 07:59 Відповісти
непровокувати вже немає сенсу

Дмитро Корчинський

43 хв ·



Треба відповідати нашими ракетами по військових об'єктах на території московії.
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24.02.2022 07:44 Відповісти
Откуда ракеты? Бубочка дороги делал, когда нужно было делать сапсаны!
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Не знаю что там они атакуют теми беспилотниками, но под Хмельницком самолеты в таких ангарах, которые выдерживают непрямой ядерный взрыв.
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24.02.2022 07:51 Відповісти
Понятно что - взлётную полосу.
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24.02.2022 07:54 Відповісти
Там тез полос - никаких беспилотников не зватит, а рядом шоссе и утрамбованная степь.
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24.02.2022 07:56 Відповісти
Бетонобойные "калибры" могут.
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24.02.2022 07:58 Відповісти
Пишут, что ВСУ уже сбили 5 кацапских самолетов с 1 говнолет
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24.02.2022 08:01 Відповісти
На офіційній сторінціТвіттер та фейсбуці.
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Где ответный обстрел инфраструктуры мордора!!!!??
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24.02.2022 08:02 Відповісти
в 4 часа утра Украину бомбят... Выгнали Гитлера №1. Выгоним Гитлера №2. Украина победит.
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24.02.2022 08:05 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Сохраняем спокойствие ! Украина победит !
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24.02.2022 08:26 Відповісти
фашисты кацапские ******!
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24.02.2022 10:01 Відповісти
 
 