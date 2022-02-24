РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10737 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
40 932 113
армия РФ (15355) война (46726) Россия (91250) Залужный (531)

Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам, - Залужный

Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВОТ АР Крым. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери. В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ", - отметил он.

"Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины на данный момент нет", - добавил Залужный.

Также смотрите: Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам, - Залужный 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Вчора я сам розносив Зеленського. Але я реально не думав, що москалі так тупо нападуть. Тому потрібно не вестися на дезінформацію і закінчити чвари між українцями. Я не жартую і не лицемірю.
показать весь комментарий
24.02.2022 09:05
+36
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 09:07
+32
все правильно: за Україну потрібно не вмирати, а вбивати! Повертайтесь живими! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
24.02.2022 09:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Посчитайте,1 танк козломордых,40 тон,1кг металобрухту=8грн,-=320 000грн,давай рашистские ****** в АД.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:31 Ответить
Железо подешевеет, считаете?
Отличная новость, а то у нас один китаский холуй, по-совместительству премьер одного из штатов, очень полюбил Китаю железную руду продавать.
У него даже сыроварной компанией Китай владеет.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:48 Ответить
Ну то виконуйте наказ головнокомандувача!
показать весь комментарий
24.02.2022 10:33 Ответить
Поганий наказ! Це їм належить робити по уставу! Наказ повинен бути один- В ПОЛОН НЕ БРАТИ, ЗНИЩУВАТИ НА МІСЦІ !
показать весь комментарий
24.02.2022 10:36 Ответить
Треба обстрілом накрити Москву, Ростов...
показать весь комментарий
24.02.2022 10:38 Ответить
Афганистан стал громоб для СССР, Украина станет гробом для РФ
показать весь комментарий
24.02.2022 10:47 Ответить
to tak, - i babu Vangu buditj ne treba.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:12 Ответить
Хлопчики, рідненькі, тримайтеся і тримайте наше небо.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:53 Ответить
Немедленно выпустить из тюрем бойцов ато и ДУК. Там 8000 бойцов в том числе Торнадо и Азо
показать весь комментарий
24.02.2022 10:54 Ответить
Треба наносити ракетні удари по заводах в Ростові, Брянську, Воронежі, Орлі, Курську, Краснодарі і взагалі куди ракети долетять. Хоча би по одній ракеті. Москалі повинні відчути війну на собі.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:55 Ответить
будь якою ціною занести війну на територію мовсковії. Ракетними ударами чи ДРГ . Масштаб не важливий, тут має важлива психологічна атака. Свинособаки мають відчути війну на собі.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:00 Ответить
Шмаркатий прокинувся? Дойздидась зелена тварюка по буковелях!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:30 Ответить
Зараз Україна опинилась у стані пози по гриби через саботаж ЗеБені і його залених чоловічків.
Його блеєння на фоні цього бздура.... він свою частину у здійсненні захоплення України зробив.
Оманський зашквар у дії !!!!!!!!!!!

73% відкусіть тепер собі яйця.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 