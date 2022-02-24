Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам, - Залужний

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ", - зазначив він.

"Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на цей час немає", - додав Залужний.

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