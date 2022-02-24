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Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам, - Залужний

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ", - зазначив він.

"Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на цей час немає", - додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам, - Залужний 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
Вчора я сам розносив Зеленського. Але я реально не думав, що москалі так тупо нападуть. Тому потрібно не вестися на дезінформацію і закінчити чвари між українцями. Я не жартую і не лицемірю.
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24.02.2022 09:05
+36
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:07
+32
все правильно: за Україну потрібно не вмирати, а вбивати! Повертайтесь живими! Смерть ворогам!
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24.02.2022 09:06
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Посчитайте,1 танк козломордых,40 тон,1кг металобрухту=8грн,-=320 000грн,давай рашистские ****** в АД.
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24.02.2022 10:31 Відповісти
Железо подешевеет, считаете?
Отличная новость, а то у нас один китаский холуй, по-совместительству премьер одного из штатов, очень полюбил Китаю железную руду продавать.
У него даже сыроварной компанией Китай владеет.
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24.02.2022 10:48 Відповісти
Ну то виконуйте наказ головнокомандувача!
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24.02.2022 10:33 Відповісти
Поганий наказ! Це їм належить робити по уставу! Наказ повинен бути один- В ПОЛОН НЕ БРАТИ, ЗНИЩУВАТИ НА МІСЦІ !
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24.02.2022 10:36 Відповісти
Треба обстрілом накрити Москву, Ростов...
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24.02.2022 10:38 Відповісти
Афганистан стал громоб для СССР, Украина станет гробом для РФ
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24.02.2022 10:47 Відповісти
to tak, - i babu Vangu buditj ne treba.
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24.02.2022 11:12 Відповісти
Хлопчики, рідненькі, тримайтеся і тримайте наше небо.
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24.02.2022 10:53 Відповісти
Немедленно выпустить из тюрем бойцов ато и ДУК. Там 8000 бойцов в том числе Торнадо и Азо
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24.02.2022 10:54 Відповісти
Треба наносити ракетні удари по заводах в Ростові, Брянську, Воронежі, Орлі, Курську, Краснодарі і взагалі куди ракети долетять. Хоча би по одній ракеті. Москалі повинні відчути війну на собі.
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24.02.2022 10:55 Відповісти
будь якою ціною занести війну на територію мовсковії. Ракетними ударами чи ДРГ . Масштаб не важливий, тут має важлива психологічна атака. Свинособаки мають відчути війну на собі.
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24.02.2022 11:00 Відповісти
Шмаркатий прокинувся? Дойздидась зелена тварюка по буковелях!
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24.02.2022 11:30 Відповісти
Зараз Україна опинилась у стані пози по гриби через саботаж ЗеБені і його залених чоловічків.
Його блеєння на фоні цього бздура.... він свою частину у здійсненні захоплення України зробив.
Оманський зашквар у дії !!!!!!!!!!!

73% відкусіть тепер собі яйця.
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24.02.2022 11:51 Відповісти
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