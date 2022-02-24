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Новости Санкции против России Война
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ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ, – фон дер Ляйен

ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ, – фон дер Ляйен

ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в четверг.

Она добавила, что этим пакетом ЕС нацелится на стратегические секторы российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. В дополнение, мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - сказала фон дер Ляйен.

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Автор: 

россия (95352) санкции (11254) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+21
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё. Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 09:56
+21
Выкиньте всех россиян из ЕС , БРИТАНИИ И США , перекройте им все счета
и все сразу успокоится
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24.02.2022 09:58
+17
Р ЦИМБАЛЮК про кацапов

« ти з ними не домовишся .
Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
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24.02.2022 10:00
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Кто знает это норм или не очень?
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24.02.2022 09:54 Ответить
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё. Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 09:56 Ответить
"не станьте новими фашистами????

вони ними були, є і будуть назавжди, це їхня кацапська порода, бандюки навіжені
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24.02.2022 10:10 Ответить
я знаю про це. Але ви пишите не українцям, багато рабсіян гадають, що вони все ще миролюбні вівці та заручники ситуації
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24.02.2022 10:14 Ответить
ні, вони усе розуміють та вважають себе правими, щоб їм...
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24.02.2022 10:22 Ответить
Я только что зашел на российский сайт, там дикие визги и радость, там не с кем разговаривать. Кацапы понимают только силу, по другому никак.
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24.02.2022 10:27 Ответить
Вы не понимете ситуации, руководству РФ наплевать.
Им пишут про 45 тысяч заполненных пакетов для трупов (заказали столько они), а в ответ: "да хоть 147 тысяч".
Возбухнут если где в РФ сильно - ядреным батом по своим же и ударят, для успокоения возмущенных: по кому же им и бить, как не по своим?
Пустое занятие сейчас все эти митинги.
Надо ждать, когда нефть будет по 20 и 200-е массово пойдут.
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24.02.2022 10:53 Ответить
Небо закройте а то они и аэс ******
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24.02.2022 09:55 Ответить
співучасники розгодовування звіра відповзають
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24.02.2022 09:55 Ответить
Правда??? Аж полегчало .. Это сильно поможет нам обороняться...
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24.02.2022 09:55 Ответить
Давить кацапскую мразь на всех фронтах!
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24.02.2022 09:56 Ответить
Нікчеми
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24.02.2022 09:56 Ответить
К концу месяца проголосуют
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24.02.2022 09:56 Ответить
поздно для санкций, надо срочно передавать оружие, ООН/НАТО похрен кто должен закрывать небо над Украиной
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24.02.2022 09:56 Ответить
Слух прошел, что SWIFT РФ не отключат.
"Это мы понять можем"(С): транзакции SWIFT процессируются в Брюсселе, видать, это основной доход Бельгии, а вовсе не пиво и уж тем более не лен.
Отнеситесь с пониманием, Блинкен же отнесся?
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24.02.2022 10:33 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:57 Ответить
Они полезное сообщают, они проговароваются.
Например, сегодня один такой варежку раскрыл чутка шире - и стало сразу понятно, в какой европейской стране россисйие енералы запасные сейфы со слитками золота держат, и где у них схроны имеются.
Сюрприза нет, но доказательсво получить приятно.

Из любого дерьма человек умный пользу извлечь может.
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24.02.2022 10:35 Ответить
В ЕС такая бюрократия... слабо верится, что они успеют.
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24.02.2022 09:57 Ответить
Выкиньте всех россиян из ЕС , БРИТАНИИ И США , перекройте им все счета
и все сразу успокоится
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24.02.2022 09:58 Ответить
Р ЦИМБАЛЮК про кацапов

« ти з ними не домовишся .
Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
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24.02.2022 10:00 Ответить
Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 09:59 Ответить
Засуньте санкції подалі. Дайте зброю Україні
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24.02.2022 09:59 Ответить
8 лет в СовБезе ООН говорилось - русня - это ******* редкого состава. Надо давать и исключать к ****....

НО Мир настолько был обеспокоен...

Ну теперь смотрите, *******, вот вам истинное лицо русских ******.
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24.02.2022 09:59 Ответить
у кого можно уточнить: мы все ещё качаем русский газ в Европу?
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24.02.2022 10:00 Ответить
Медведчука срочно на нары с Кивой. Может ночь девочки переживут
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24.02.2022 10:00 Ответить
На передовую.К танку привязать.
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24.02.2022 10:05 Ответить
Я впевнений, Медведчука вже давно в Украхні нема. Хто-хто, а він все знав з самого початку. Як і вся фракція ОПЗЖ...
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24.02.2022 10:10 Ответить
Путин разбомбил Воронеж рубль.
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24.02.2022 10:01 Ответить
Какие в п*зду санкции? поздно б*ять уже!
Только военная помощь, только миротворческий контингент, только полное уничтожение захватчиков!
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24.02.2022 10:01 Ответить
Сообщается, что первая помощь от Запада может быть в форме кибератак против систем связи и управления России.
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24.02.2022 10:02 Ответить
Бити кремлівських фашистів по всім фронтам, щоб вони забули про існування України.
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24.02.2022 10:02 Ответить
Самі ефективні будуть санкції - ембарго на нафту і на газ. Терорист має здохнути з голоду, не годуйте терориста, бо сьогодні ми, а завтра ви. Не зволікайте, дійте! А ми, українці, згуртовуємося навколо своєї армії і даємо відсіч ворогу. Панікують тільки слабаки. Слава Україні! Смерсть Росії!
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24.02.2022 10:04 Ответить
сдасте Україну кацапам сьогодні?
завтра кацапські танки будуть в швейцаріі і німетчітчіні
і ніхто і пальцем не поворухне за вас...
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24.02.2022 10:04 Ответить
товстосракі ідіоти...
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24.02.2022 10:05 Ответить
Ото й правильно! Треба врізати всіма можливими санкціями по параші та сплюндрувати путлєрівський режим в нуль! Негайно! Вже від сьогодні! Слава Україні!
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24.02.2022 10:04 Ответить
Т.е. речь о ПОЛНОЙ блокаде рашки не ведется? Ну тогда это очень потужно, спасибо европейским сцыкунам.
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24.02.2022 10:04 Ответить
Все у кого погибнут родственники от рук ***********, должны объединиться и достать тварюку, его банду и отпрысков в москве и по всему миру.
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24.02.2022 10:06 Ответить
Дякуємо 👍
Але робіть це негайно !!!
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24.02.2022 10:09 Ответить
лучше бы не санкции а войска дали УКРАИНЦАМ!
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24.02.2022 10:13 Ответить
Все эти санкции дерьмо. Страны Балтии и Польша должны полностью блокировать свои восточные границы. Перекрыть торговлю Запада с рашей, перекрыть снабжение Калининграда
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24.02.2022 10:15 Ответить
Какая нах Балтия ! на карту глянь
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24.02.2022 10:25 Ответить
Так и глянь. Немчура и ЕС будут продолжать торговать с гитлером. Поэтому надо это пресечь. Также как перекрыть анклав в Восточной Пруссии
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24.02.2022 10:43 Ответить
глубокая обеспокоенность...
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24.02.2022 10:16 Ответить
думаю сегодня главный день до вечера посмотрим что будет на деле а что по планам у Путина если им не удался Блицкриг то все начнут искать варианты.. как красиво выйти из под шконки...
им надо убедиться что теория и практика в их головах это не одно и тоже что в Украине... уверен что Путин начал войну насмотревшись кинохронику про 2 Мировую войну.. но сегодня война иная... уже 5 часов россияне штурмуют границу... несут утраты в живой силе технике включая силы ВВС... зайти в глубину Украины не выйдет тылового обеспечения нет прорыв отдельных групп это смертники-- рассчитывают и уверен по запасу топлива туда и обратно если надо тикать боезапас танка всего 40 снарядов и 2 тысячи патронов на пулемет пайка и личные пистоли у танкистов... а взять попытаться можно надкусить да пожевать да а вот проглотить вряд ли... а охранять тылы особенно надо как минимально полтора миллиона-- а это вся армия России на сегодня...
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24.02.2022 10:16 Ответить
Нет, не совпадение.
Тайвань в очереди на асвабаждение следующий.
За Тайванем стоим мы, в Австралии.
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24.02.2022 10:36 Ответить
Нет, следующий Тайвань.
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24.02.2022 10:42 Ответить
Глубокие корни "многополярность" дала.
Учения, вон, в Аравийском море провдили, русские с китайцами.
Иран от арабской нефти отодвинули, кунули шиитов, так надо понимать.
Планы обширные: и Аравию заберут, и Тихоокеанский регион, Европа вообще не обсуждается.
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24.02.2022 10:43 Ответить
Пшел вон,**********.
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24.02.2022 10:19 Ответить
nuzni raketi ! raketi daite !
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24.02.2022 10:26 Ответить
лучше бы небо закрыли над нами своим пво
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24.02.2022 10:27 Ответить
а интернет и свифт им вырубить слабо? если бы запод именно хотел ещё в 2014-м могли накрыть раисю медным тазом а могли и в 2008 но не накрывают.... ну значит истинные цели другие.
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24.02.2022 10:32 Ответить
это из за европейских импотентов, шизофреник мелкий кабаев - превратилось в маньяка, которое бредит, что можно безнаказанно убивать мирных людей..
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24.02.2022 10:35 Ответить
Зараз в перші дні активної фази військових дій ми звісно держимо кулаки за наших хлопців на сході та радіємо їхнім перемогам. Але дуже багато залежить і від наших західних партнерів, - засунуть вони свої голови собі в дупи почнуть виказувати занепокоєність, чи таки виступлять єдиним фронтом проти зсученого Гебешника з московії.
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24.02.2022 10:43 Ответить
Собственно, какой смысл СВИФТ отключать, без эмбарго на углеводороды? Зачем им перебои с поставками нефти и газа из-за бухгалтерской платёжной системы?
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24.02.2022 11:00 Ответить
При СССРе железный занавес полсотни лет был. Иран Куба, Корея, Венесуэла, тоже не одно десятилетие в блокаде. Ерунда все эти санкции, тем более при дырявых границах, союзе с Китаем и своей продовольственной безопасностью. Видимо войны за передел мира не избежать.
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24.02.2022 11:15 Ответить
Может, им стоит начать с малого: перестать покупать нефть у РФ?

"Across 2021 the US imported between 12 million as 26 million barrels of crude oil and petroleum from Russia every month. In November 2021, the most recent figures on record, the Energy Information Agency reports that the US took 17.8 million barrels."

США при Байдене купили 17,8 миллионов баррелей нефти у РФ в ноябре 2021.
Можно посмотреть цифры и по ЕС.
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24.02.2022 11:02 Ответить
Это было бы в Баку с Ильхамом после начала блокады Азербайджана.
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24.02.2022 11:03 Ответить
Закликаю всіх переходити на нашу українську мову!Забувайте мову путіна!Якби всі рорзмовляли українською,то в карлика не було б приводу "защищать русскоязьічньіх"
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24.02.2022 11:18 Ответить
Какие санкции? Кацапам гореть
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24.02.2022 11:32 Ответить
 
 