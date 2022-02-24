ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ, – фон дер Ляйен

ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в четверг.

Она добавила, что этим пакетом ЕС нацелится на стратегические секторы российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. В дополнение, мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - сказала фон дер Ляйен.

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