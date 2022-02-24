ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
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ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", - сказала вона.
Фон дер Ляєн додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їх доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.
"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. На додаток, ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
вони ними були, є і будуть назавжди, це їхня кацапська порода, бандюки навіжені
Им пишут про 45 тысяч заполненных пакетов для трупов (заказали столько они), а в ответ: "да хоть 147 тысяч".
Возбухнут если где в РФ сильно - ядреным батом по своим же и ударят, для успокоения возмущенных: по кому же им и бить, как не по своим?
Пустое занятие сейчас все эти митинги.
Надо ждать, когда нефть будет по 20 и 200-е массово пойдут.
"Это мы понять можем"(С): транзакции SWIFT процессируются в Брюсселе, видать, это основной доход Бельгии, а вовсе не пиво и уж тем более не лен.
Отнеситесь с пониманием, Блинкен же отнесся?
Например, сегодня один такой варежку раскрыл чутка шире - и стало сразу понятно, в какой европейской стране россисйие енералы запасные сейфы со слитками золота держат, и где у них схроны имеются.
Сюрприза нет, но доказательсво получить приятно.
Из любого дерьма человек умный пользу извлечь может.
и все сразу успокоится
« ти з ними не домовишся .
Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
НО Мир настолько был обеспокоен...
Ну теперь смотрите, *******, вот вам истинное лицо русских ******.
Воронежрубль.
Только военная помощь, только миротворческий контингент, только полное уничтожение захватчиков!
завтра кацапські танки будуть в швейцаріі і німетчітчіні
і ніхто і пальцем не поворухне за вас...
Але робіть це негайно !!!
им надо убедиться что теория и практика в их головах это не одно и тоже что в Украине... уверен что Путин начал войну насмотревшись кинохронику про 2 Мировую войну.. но сегодня война иная... уже 5 часов россияне штурмуют границу... несут утраты в живой силе технике включая силы ВВС... зайти в глубину Украины не выйдет тылового обеспечения нет прорыв отдельных групп это смертники-- рассчитывают и уверен по запасу топлива туда и обратно если надо тикать боезапас танка всего 40 снарядов и 2 тысячи патронов на пулемет пайка и личные пистоли у танкистов... а взять попытаться можно надкусить да пожевать да а вот проглотить вряд ли... а охранять тылы особенно надо как минимально полтора миллиона-- а это вся армия России на сегодня...
Тайвань в очереди на асвабаждение следующий.
За Тайванем стоим мы, в Австралии.
Учения, вон, в Аравийском море провдили, русские с китайцами.
Иран от арабской нефти отодвинули, кунули шиитов, так надо понимать.
Планы обширные: и Аравию заберут, и Тихоокеанский регион, Европа вообще не обсуждается.
"Across 2021 the US imported between 12 million as 26 million barrels of crude oil and petroleum from Russia every month. In November 2021, the most recent figures on record, the Energy Information Agency reports that the US took 17.8 million barrels."
США при Байдене купили 17,8 миллионов баррелей нефти у РФ в ноябре 2021.
Можно посмотреть цифры и по ЕС.