ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їх доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.

"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. На додаток, ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", - сказала вона.

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