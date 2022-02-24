Брифинг президента Зеленского по ситуации в стране. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение президента Зеленского к украинцам и россиянам. ВИДЕО