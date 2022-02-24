27 781 21
Брифинг президента Зеленского по ситуации в стране. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга президента Украины.
Топ комментарии
+10 Ан Мур
показать весь комментарий24.02.2022 11:32
+10 Danger Zone
показать весь комментарий24.02.2022 11:59
+8 Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий24.02.2022 11:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
закон о колаборантах приняли ?
Активы кацапов в Украине национализировали ?
где стреляют из джавелинов?