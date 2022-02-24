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Брифінг президента Зеленського щодо ситуації в країні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський спілкується з журналістами.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінга президента України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів термінову нараду в ОП: Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні
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Топ коментарі
+10
так, тільки що Зе оголосив, що розірвали дипломатичні стосунки
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24.02.2022 11:32
+10
С ноября месяца прошлого года взрослые мужики предупреждали тебя и твою молодую команду - будет война. Закрыл, ты, тварь, все ракетные и оборонные проекты. Закрыл поставки горючего в Армию. Кто же ты после этого - предатель.
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24.02.2022 11:59
+8
Бубочка так старался нашу ракетную программу сорвать. Удалось. ПВО у нас почти- что нет.
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24.02.2022 11:32
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С рашей дипотношения разорвали ?

закон о колаборантах приняли ?

Активы кацапов в Украине национализировали ?

где стреляют из джавелинов?
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24.02.2022 11:30 Відповісти
так, тільки що Зе оголосив, що розірвали дипломатичні стосунки
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24.02.2022 11:32 Відповісти
А национализация кацапскоих активов ? 10 военных погибло за 6 часов !!!
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24.02.2022 11:35 Відповісти
Пожалуйста, не чмурьте Бубочку сегодня. Он играет как умеет.
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24.02.2022 11:30 Відповісти
Бубочка так старался нашу ракетную программу сорвать. Удалось. ПВО у нас почти- что нет.
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24.02.2022 11:32 Відповісти
Тебе с дивана лучше видно, паникер сраный?
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24.02.2022 11:48 Відповісти
Ничего ему не будет, уедет зелёная гнида и будет жить купаться в деньгах без оглядки на прошлое.
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24.02.2022 13:25 Відповісти
А на территории раши начали взрывать военные склады ?
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24.02.2022 11:36 Відповісти
С ноября месяца прошлого года взрослые мужики предупреждали тебя и твою молодую команду - будет война. Закрыл, ты, тварь, все ракетные и оборонные проекты. Закрыл поставки горючего в Армию. Кто же ты после этого - предатель.
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24.02.2022 11:59 Відповісти
***** шмарката, прокинулись слугоуйобаши? Щось побачили з ранку чи як?
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24.02.2022 12:38 Відповісти
ну що "хоть посмеемся" замість армію укріплять бабки косили на великому будівництві, що зараз дають його виступи! якщо народ сам не стане на захист ,ніхто не захистить від кацапсько навали. і хай буде проклята росія...
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24.02.2022 13:54 Відповісти
видеть его зелёную рожу не могу... мерзость и презрение...
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24.02.2022 14:37 Відповісти
Гнида где вербы, где нептуны, что делоло 2 года сопля зеленая???
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24.02.2022 14:50 Відповісти
73% ГОВОРИТЕ!?? "Мародер" все об армии пекся ,с "термосом" носился ,безвизы выдумывал ... А наш красавец вам раз... и дороги построил и ковид вылечил и Байдена разоблачил,дескать, пужал старый нас во вред экономики , а наша разведка круче.... А главное ,- скока задорного оптимизма....от : -У нас всё под контролем ,до скоро шашлычки и день с победой. Слава зеленым избранникам....или кто ответит за базар ?
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24.02.2022 15:04 Відповісти
а еще неделю назад вещал что "поганый запад нагнетает панику", да? черт сраный
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24.02.2022 15:13 Відповісти
 
 