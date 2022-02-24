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Брифінг президента Зеленського щодо ситуації в країні. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський спілкується з журналістами.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінга президента України.
Топ коментарі
+10 Ан Мур
показати весь коментар24.02.2022 11:32
+10 Danger Zone
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+8 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар24.02.2022 11:32
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