Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, - Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом объявил на брифинге президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Кремле", - заявил Зеленский.

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