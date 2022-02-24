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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, - Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом объявил на брифинге президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Кремле", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также российские войска идут на Сумы, - Бутусов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
НАРЕШТІ!!!!
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24.02.2022 11:37
+38
Национализировать все активы кацапов в Украине
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24.02.2022 11:38
+32
Це потрібно було робити вже давно...
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24.02.2022 11:37
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НАРЕШТІ!!!!
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24.02.2022 11:37 Ответить
Х*уйло розпочав війну проти України.
Давно розпочав. Тепер уже відкрито.
Це його смерть.

Період невизначеності закінчився і це добре.
Кожен із нас знає, що робити.

Усіляко допомагаємо Армії, теробороні, волонтерам.
Хто не може нічим допомогти - молиться.

Україна - країна постійних поразок і принижень *****.
Так було завжди. Тепер же він остаточно скрутить собі в'язи.

Росія цю війну програє.
Весь світ за нас.
Слава Україні!
(с)Свирид Опанасович
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24.02.2022 11:40 Ответить
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:44 Ответить
а на кордонах мостов практически НЕТ - в том и дело.
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24.02.2022 11:51 Ответить
Тогда на дорогах нужны большие воронки.
По тем, кто их засыпает - прицельный огонь- как-то так.
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24.02.2022 12:57 Ответить
А Бульбарейх?
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24.02.2022 11:37 Ответить
Нема вже ***********. Тому без різниці, чиї танки палити. Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 11:53 Ответить
Нарешті!!!!!
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24.02.2022 11:37 Ответить
Це потрібно було робити вже давно...
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24.02.2022 11:37 Ответить
А как же теперь "там же наши люди"?
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24.02.2022 11:37 Ответить
они должны быть уничтожены
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24.02.2022 12:11 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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24.02.2022 11:37 Ответить
В 14-м надо было
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24.02.2022 11:37 Ответить
Зеля походу у тебя есть яйца
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24.02.2022 11:38 Ответить
Не пройшло й 10 років.Чи не поквапились?
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24.02.2022 11:38 Ответить
З запізненням на 8 років.
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24.02.2022 11:38 Ответить
idiot
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24.02.2022 11:41 Ответить
Ребят, сейчас не время сраться между собой. Перестаньте, пожалуйста.
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24.02.2022 11:43 Ответить
сватов на расеи запретят в зомбоящике, да?)
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24.02.2022 11:52 Ответить
или герус-зеленский не смогут открыто деребанить на поставках из ращки э/э и газа? на 8-10 млрд.долл в год.
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24.02.2022 11:53 Ответить
Национализировать все активы кацапов в Украине
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24.02.2022 11:38 Ответить
100%
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24.02.2022 11:40 Ответить
оголосив? а документ де? воно багато що "оголошувало"
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24.02.2022 11:39 Ответить
Для збереження життя ВСІХ українських громадян буде краще, якщо всі військові злочинці з ерефії загинуть під час вторгнення.
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24.02.2022 11:39 Ответить
Шановні !
Пишіть українською..а не мовою агресора.
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24.02.2022 11:40 Ответить
Мне по русски проще кацапов материть.
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24.02.2022 11:41 Ответить
ИМХО, изыгом агрессора херососить агрессора даже выгоднее - у долбоопов, рвущихся защищать рузьгаизычных от этого остатки мозжечка слипаются.
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24.02.2022 11:43 Ответить
Это тот, который перепечатал 60 000 ( шестьдесят тысяч ) похабящих украинцев картинок из сайтов ДНР и РФ.
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24.02.2022 11:53 Ответить
Где интернирование граждан рыфы, конфискация имущества?
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24.02.2022 11:40 Ответить
несколько запоздало и уже бессмысленно, на мой взгляд.
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24.02.2022 11:40 Ответить
І ЗАБОРОНУ НА В'ЇЗД ВСІМ З ОРДИ!! ВСІМ З ПАСПОРТОМ МУТАНТА-ПЄТУХА!!!
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24.02.2022 11:42 Ответить
с оккупированных территорий нужно прекратить принимать сепаров
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24.02.2022 12:13 Ответить
Росія їх розірвала ще 8 років назад! Це потрібно бути повним д"білом щоб цого не розуміти!!!
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24.02.2022 11:42 Ответить
Следующие на повестке дня Медведчук с жонушкой, ОПЗЖ, Кива Шуфрич и Ко
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24.02.2022 11:43 Ответить
Не может бытьььь? Свершилось аж на 8 год войны когда на голову бомбы посыпались.
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24.02.2022 11:43 Ответить
Адміни баньте кожен акк який буде розгортати внутрішньополітичні дискусії
Зараз ми, всі українці, незалежно від політичних вподобань будемо об'єднані спільною справою по захисту держави від окупантів.
зараз розбратом може займатися лише ворог
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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24.02.2022 11:44 Ответить
Неужели? Вот это поворот!
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24.02.2022 11:46 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:46 Ответить
Обязательно ударить по рашке надо!!!
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24.02.2022 11:48 Ответить
Нарешті прозрів найвеличніший
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24.02.2022 11:50 Ответить
Нужно обрезать в ноль торговлю с рашкой и белорашкой.
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24.02.2022 11:51 Ответить
Vsio budet, ne speshi pered lokomotivom.
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24.02.2022 11:53 Ответить
При войне она сама обрезается.
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24.02.2022 11:54 Ответить
Eto tozhe pljusik, kstati tot kto u Poroha bil ministrom mida i ploho vigovarival bukvu R, bil ochenj protiv takogo.
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24.02.2022 11:52 Ответить
А білорусь?
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24.02.2022 11:52 Ответить
ВОСЕМЬ лет понадобилось... ВОСЕМЬ... Для этого просто потребовался обстрел Киева..
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24.02.2022 11:52 Ответить
правильно. А той, хто не зробив цього в 2014 - сцикун попуканий
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24.02.2022 11:52 Ответить
Нарешті! Це треба було зробити вчора!
Краще пізно, ніж ніколи. Слава Україні!
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24.02.2022 11:54 Ответить
Безвіз за одно ще треба
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24.02.2022 11:54 Ответить
2 года чесал ....
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24.02.2022 11:55 Ответить
Розірвав дипломатичні відносини? Добре. Може слід ще розірвати дерьмака, агрохімію, татарова, шурму, гетьманцева?
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24.02.2022 12:00 Ответить
Нарешті. Нарешті діємо як країна, яку атакували.
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24.02.2022 12:08 Ответить
Не прошло и 10 лет войны, и уже разорвали?
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24.02.2022 12:15 Ответить
ну, значит, эвакуация кацапских посольств, свалившее "опзж" (их там кстати потом посадят? проверят хотя бы? - знали же 100%?) и мутные физиономии "совбеза" (или что там) Хйла что-то таки значат. да и Байден и ко скорее всего были в курсе (причем скорее всего лично от инициатора, может предупредил, не помогать и т.п.) ведь не просто так посольства свалили весьма оперативно ...
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24.02.2022 12:16 Ответить
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Кремле", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3318647


Давно вже пора
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24.02.2022 12:19 Ответить
С 2014 года нужно было сделать так
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24.02.2022 12:43 Ответить
SWIFT отключать не будут, но держателей шенгенских вон, Брюссель одобряет рац предложение Латвии.
Пакуйте чемоданчики - воевать за обнуленного, полям Украины очень нужен перегной.
А кому щаз легко?

"Belgium has endorsed the suspension of visas for all Russian nationals. A day earlier, Latvian lawmakers proposed the same policy."
https://meduza.io/en/live/2022/02/24/invasion
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24.02.2022 12:46 Ответить
"Бельгия поддерживает приостановку действия виз для всех россиян - Reuters"
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24.02.2022 12:47 Ответить
 
 