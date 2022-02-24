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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, - Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Про це оголосив на брифінгу президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Кремлі", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+57
НАРЕШТІ!!!!
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24.02.2022 11:37
+38
Национализировать все активы кацапов в Украине
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24.02.2022 11:38
+32
Це потрібно було робити вже давно...
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24.02.2022 11:37
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НАРЕШТІ!!!!
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24.02.2022 11:37 Відповісти
Х*уйло розпочав війну проти України.
Давно розпочав. Тепер уже відкрито.
Це його смерть.

Період невизначеності закінчився і це добре.
Кожен із нас знає, що робити.

Усіляко допомагаємо Армії, теробороні, волонтерам.
Хто не може нічим допомогти - молиться.

Україна - країна постійних поразок і принижень *****.
Так було завжди. Тепер же він остаточно скрутить собі в'язи.

Росія цю війну програє.
Весь світ за нас.
Слава Україні!
(с)Свирид Опанасович
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24.02.2022 11:40 Відповісти
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:44 Відповісти
а на кордонах мостов практически НЕТ - в том и дело.
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24.02.2022 11:51 Відповісти
Тогда на дорогах нужны большие воронки.
По тем, кто их засыпает - прицельный огонь- как-то так.
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24.02.2022 12:57 Відповісти
А Бульбарейх?
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24.02.2022 11:37 Відповісти
Нема вже ***********. Тому без різниці, чиї танки палити. Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 11:53 Відповісти
Нарешті!!!!!
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24.02.2022 11:37 Відповісти
Це потрібно було робити вже давно...
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24.02.2022 11:37 Відповісти
А как же теперь "там же наши люди"?
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24.02.2022 11:37 Відповісти
они должны быть уничтожены
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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24.02.2022 11:37 Відповісти
В 14-м надо было
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24.02.2022 11:37 Відповісти
Зеля походу у тебя есть яйца
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24.02.2022 11:38 Відповісти
Не пройшло й 10 років.Чи не поквапились?
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24.02.2022 11:38 Відповісти
З запізненням на 8 років.
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24.02.2022 11:38 Відповісти
idiot
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24.02.2022 11:41 Відповісти
Ребят, сейчас не время сраться между собой. Перестаньте, пожалуйста.
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24.02.2022 11:43 Відповісти
сватов на расеи запретят в зомбоящике, да?)
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24.02.2022 11:52 Відповісти
или герус-зеленский не смогут открыто деребанить на поставках из ращки э/э и газа? на 8-10 млрд.долл в год.
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24.02.2022 11:53 Відповісти
Национализировать все активы кацапов в Украине
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24.02.2022 11:38 Відповісти
100%
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24.02.2022 11:40 Відповісти
оголосив? а документ де? воно багато що "оголошувало"
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24.02.2022 11:39 Відповісти
Для збереження життя ВСІХ українських громадян буде краще, якщо всі військові злочинці з ерефії загинуть під час вторгнення.
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24.02.2022 11:39 Відповісти
Шановні !
Пишіть українською..а не мовою агресора.
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24.02.2022 11:40 Відповісти
Мне по русски проще кацапов материть.
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24.02.2022 11:41 Відповісти
ИМХО, изыгом агрессора херососить агрессора даже выгоднее - у долбоопов, рвущихся защищать рузьгаизычных от этого остатки мозжечка слипаются.
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24.02.2022 11:43 Відповісти
Это тот, который перепечатал 60 000 ( шестьдесят тысяч ) похабящих украинцев картинок из сайтов ДНР и РФ.
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24.02.2022 11:53 Відповісти
Где интернирование граждан рыфы, конфискация имущества?
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24.02.2022 11:40 Відповісти
несколько запоздало и уже бессмысленно, на мой взгляд.
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24.02.2022 11:40 Відповісти
І ЗАБОРОНУ НА В'ЇЗД ВСІМ З ОРДИ!! ВСІМ З ПАСПОРТОМ МУТАНТА-ПЄТУХА!!!
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24.02.2022 11:42 Відповісти
с оккупированных территорий нужно прекратить принимать сепаров
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24.02.2022 12:13 Відповісти
Росія їх розірвала ще 8 років назад! Це потрібно бути повним д"білом щоб цого не розуміти!!!
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24.02.2022 11:42 Відповісти
Следующие на повестке дня Медведчук с жонушкой, ОПЗЖ, Кива Шуфрич и Ко
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24.02.2022 11:43 Відповісти
Не может бытьььь? Свершилось аж на 8 год войны когда на голову бомбы посыпались.
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24.02.2022 11:43 Відповісти
Адміни баньте кожен акк який буде розгортати внутрішньополітичні дискусії
Зараз ми, всі українці, незалежно від політичних вподобань будемо об'єднані спільною справою по захисту держави від окупантів.
зараз розбратом може займатися лише ворог
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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24.02.2022 11:44 Відповісти
Неужели? Вот это поворот!
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24.02.2022 11:46 Відповісти
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:46 Відповісти
Обязательно ударить по рашке надо!!!
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24.02.2022 11:48 Відповісти
Нарешті прозрів найвеличніший
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24.02.2022 11:50 Відповісти
Нужно обрезать в ноль торговлю с рашкой и белорашкой.
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24.02.2022 11:51 Відповісти
Vsio budet, ne speshi pered lokomotivom.
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24.02.2022 11:53 Відповісти
При войне она сама обрезается.
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24.02.2022 11:54 Відповісти
Eto tozhe pljusik, kstati tot kto u Poroha bil ministrom mida i ploho vigovarival bukvu R, bil ochenj protiv takogo.
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24.02.2022 11:52 Відповісти
А білорусь?
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24.02.2022 11:52 Відповісти
ВОСЕМЬ лет понадобилось... ВОСЕМЬ... Для этого просто потребовался обстрел Киева..
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24.02.2022 11:52 Відповісти
правильно. А той, хто не зробив цього в 2014 - сцикун попуканий
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Нарешті! Це треба було зробити вчора!
Краще пізно, ніж ніколи. Слава Україні!
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24.02.2022 11:54 Відповісти
Безвіз за одно ще треба
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24.02.2022 11:54 Відповісти
2 года чесал ....
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Розірвав дипломатичні відносини? Добре. Може слід ще розірвати дерьмака, агрохімію, татарова, шурму, гетьманцева?
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24.02.2022 12:00 Відповісти
Нарешті. Нарешті діємо як країна, яку атакували.
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24.02.2022 12:08 Відповісти
Не прошло и 10 лет войны, и уже разорвали?
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24.02.2022 12:15 Відповісти
ну, значит, эвакуация кацапских посольств, свалившее "опзж" (их там кстати потом посадят? проверят хотя бы? - знали же 100%?) и мутные физиономии "совбеза" (или что там) Хйла что-то таки значат. да и Байден и ко скорее всего были в курсе (причем скорее всего лично от инициатора, может предупредил, не помогать и т.п.) ведь не просто так посольства свалили весьма оперативно ...
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24.02.2022 12:16 Відповісти
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Кремле", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3318647


Давно вже пора
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24.02.2022 12:19 Відповісти
С 2014 года нужно было сделать так
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24.02.2022 12:43 Відповісти
SWIFT отключать не будут, но держателей шенгенских вон, Брюссель одобряет рац предложение Латвии.
Пакуйте чемоданчики - воевать за обнуленного, полям Украины очень нужен перегной.
А кому щаз легко?

"Belgium has endorsed the suspension of visas for all Russian nationals. A day earlier, Latvian lawmakers proposed the same policy."
https://meduza.io/en/live/2022/02/24/invasion
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24.02.2022 12:46 Відповісти
"Бельгия поддерживает приостановку действия виз для всех россиян - Reuters"
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24.02.2022 12:47 Відповісти
 
 