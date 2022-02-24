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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
Про це оголосив на брифінгу президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Кремлі", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+57 Victoriya Zabella
показати весь коментар24.02.2022 11:37
+38 Sophia-Maria Duglass
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+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 11:37
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Будь ласка, зачекайте...
Давно розпочав. Тепер уже відкрито.
Це його смерть.
Період невизначеності закінчився і це добре.
Кожен із нас знає, що робити.
Усіляко допомагаємо Армії, теробороні, волонтерам.
Хто не може нічим допомогти - молиться.
Україна - країна постійних поразок і принижень *****.
Так було завжди. Тепер же він остаточно скрутить собі в'язи.
Росія цю війну програє.
Весь світ за нас.
Слава Україні!
(с)Свирид Опанасович
Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
По тем, кто их засыпает - прицельный огонь- как-то так.
Пишіть українською..а не мовою агресора.
Зараз ми, всі українці, незалежно від політичних вподобань будемо об'єднані спільною справою по захисту держави від окупантів.
зараз розбратом може займатися лише ворог
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
Краще пізно, ніж ніколи. Слава Україні!
посадят?проверят хотя бы? - знали же 100%?) и мутные физиономии "совбеза" (или что там) Хйла что-то таки значат. да и Байден и ко скорее всего были в курсе (причем скорее всего лично от инициатора, может предупредил, не помогать и т.п.) ведь не просто так посольства свалили весьма оперативно ...
Давно вже пора
Пакуйте чемоданчики - воевать за обнуленного, полям Украины очень нужен перегной.
А кому щаз легко?
"Belgium has endorsed the suspension of visas for all Russian nationals. A day earlier, Latvian lawmakers proposed the same policy."
https://meduza.io/en/live/2022/02/24/invasion