Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, - Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Про це оголосив на брифінгу президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Кремлі", - заявив Зеленський.

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