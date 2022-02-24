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Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.
Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".
"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.
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+22 Дмитро Хлопченко ae9eba52
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+9 Shaken cocktail
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+8 Максим Бондаренко b802a304
показать весь комментарий24.02.2022 13:25
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Як же сумно...кого українці обирали до влади 30 років