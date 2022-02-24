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Резников (1168) тероборона (291)

Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".

"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Шо, навіть не через дію. Довбойоби, просрали оборонзаказ з етищщю, есмартфоном. Потрібно енептун, евільха і так далі
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24.02.2022 13:21
+9
Какая разніца как називаєца страна єслі есть фонарі і асфалірованиє дарогі ©
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24.02.2022 13:25
+8
А що, вже є ударні угрупування?

Як же сумно...кого українці обирали до влади 30 років
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24.02.2022 13:25
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Шо, навіть не через дію. Довбойоби, просрали оборонзаказ з етищщю, есмартфоном. Потрібно енептун, евільха і так далі
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24.02.2022 13:21 Ответить
Какая разніца как називаєца страна єслі есть фонарі і асфалірованиє дарогі ©
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24.02.2022 13:25 Ответить
Так воно і буде.......
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24.02.2022 13:22 Ответить
А що, вже є ударні угрупування?

Як же сумно...кого українці обирали до влади 30 років
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24.02.2022 13:25 Ответить
не в ту сторону злість скировуєте. Більше немає поганих українців.
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24.02.2022 13:28 Ответить
Бляха, ви лучше напишите куда обращаться. в Киеве в деснянском военкомате 3часа,футболят с одного адреса на другой
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24.02.2022 13:27 Ответить
у воєнкомат деснянського району
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24.02.2022 13:29 Ответить
У спам!
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24.02.2022 14:04 Ответить
Звыльныть ТОРНАДО і Семенченка!
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24.02.2022 13:28 Ответить
нарешті зроблено те, що потрібно було зробити у 2015
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24.02.2022 13:30 Ответить
Суки, ********.В Деснянському нікуди звернутися. Суцільне -лядство...Все,ще,довбні граються у владців....Нікчеми
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24.02.2022 14:03 Ответить
Номер телефона дайте куда звонить?
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24.02.2022 14:07 Ответить
резников полный мудак в армии
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24.02.2022 14:51 Ответить
Пьёшь теперь Боржоми, Резников... не напрягайся, ****, не нагнетай паники, х**ловые вертолёты над Гостомелем это всё недружествпенные американские фейки
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24.02.2022 14:53 Ответить
 
 