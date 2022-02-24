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Резніков (1386) тероборона (333)

Резніков закликав йти в тероборону: потрібен лише паспорт

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Резніков закликав йти в тероборону: потрібен лише паспорт

В Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Потрібен лише паспорт.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він закликав усіх українців, "хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони".

"Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", - повідомив він.
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Топ коментарі
+22
Шо, навіть не через дію. Довбойоби, просрали оборонзаказ з етищщю, есмартфоном. Потрібно енептун, евільха і так далі
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24.02.2022 13:21
+9
Какая разніца как називаєца страна єслі есть фонарі і асфалірованиє дарогі ©
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24.02.2022 13:25
+8
А що, вже є ударні угрупування?

Як же сумно...кого українці обирали до влади 30 років
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24.02.2022 13:25
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Шо, навіть не через дію. Довбойоби, просрали оборонзаказ з етищщю, есмартфоном. Потрібно енептун, евільха і так далі
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24.02.2022 13:21 Відповісти
Какая разніца как називаєца страна єслі есть фонарі і асфалірованиє дарогі ©
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24.02.2022 13:25 Відповісти
Так воно і буде.......
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24.02.2022 13:22 Відповісти
А що, вже є ударні угрупування?

Як же сумно...кого українці обирали до влади 30 років
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24.02.2022 13:25 Відповісти
не в ту сторону злість скировуєте. Більше немає поганих українців.
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Бляха, ви лучше напишите куда обращаться. в Киеве в деснянском военкомате 3часа,футболят с одного адреса на другой
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24.02.2022 13:27 Відповісти
у воєнкомат деснянського району
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24.02.2022 13:29 Відповісти
У спам!
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24.02.2022 14:04 Відповісти
Звыльныть ТОРНАДО і Семенченка!
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24.02.2022 13:28 Відповісти
нарешті зроблено те, що потрібно було зробити у 2015
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Суки, ********.В Деснянському нікуди звернутися. Суцільне -лядство...Все,ще,довбні граються у владців....Нікчеми
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24.02.2022 14:03 Відповісти
Номер телефона дайте куда звонить?
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24.02.2022 14:07 Відповісти
резников полный мудак в армии
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Пьёшь теперь Боржоми, Резников... не напрягайся, ****, не нагнетай паники, х**ловые вертолёты над Гостомелем это всё недружествпенные американские фейки
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24.02.2022 14:53 Відповісти
 
 