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Bolt и Uklon продолжают работу в Украине, Uber - прекратил

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Bolt и Uklon продолжают работу в Украине, Uber - прекратил

Сервис компании Uber закончил работать в Украине.

Об этом компания сообщила в своем приложении, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны", - говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.

Во Львове в приложении показывается, что нет доступных поездок.

В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение о том, что поездки в регионе недоступны.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

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Сервисы по вызову такси Bolt и Uklon продолжают работать.

В Украине Uber работает с 2016 года и присутствует в 9 городах.

Автор: Наталя Джума
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UBER - конечные бонифициары россияне
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24.02.2022 14:59 Ответить
У такому разі поставити їх у позу Uklon і напумпонити на Bolt.
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24.02.2022 15:03 Ответить
теперь военные знают чей автотранспорт экспроприировать на свои нужды - все равно же не работают.
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24.02.2022 15:02 Ответить
бачите, завжди тільки свої залишаються.
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24.02.2022 15:06 Ответить
ОК. Має право. В подальшому ліцензію НЕ ДАВАТИ!
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24.02.2022 15:11 Ответить
Ачешуєнна новость
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24.02.2022 15:16 Ответить
 
 