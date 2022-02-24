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таксі (96) uber (11) Uklon (2) Bolt (2)

Bolt та Uklon продовжують роботу в Україні, Uber - припинив

Новини Цензор.НЕТ Події

Bolt та Uklon продовжують роботу в Україні, Uber - припинив

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.

Про це компанія повідомила у своєму додатку, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", - йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.

У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

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Сервіси на виклик таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.

Автор: Ольга Лузан
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UBER - конечные бонифициары россияне
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24.02.2022 14:59 Відповісти
У такому разі поставити їх у позу Uklon і напумпонити на Bolt.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
теперь военные знают чей автотранспорт экспроприировать на свои нужды - все равно же не работают.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
бачите, завжди тільки свої залишаються.
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24.02.2022 15:06 Відповісти
ОК. Має право. В подальшому ліцензію НЕ ДАВАТИ!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Ачешуєнна новость
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24.02.2022 15:16 Відповісти
 
 