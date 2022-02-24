Bolt та Uklon продовжують роботу в Україні, Uber - припинив
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Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.
Про це компанія повідомила у своєму додатку, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", - йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.
У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.
У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.
"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.
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Сервіси на виклик таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.
В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.
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