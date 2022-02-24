Bolt та Uklon продовжують роботу в Україні, Uber - припинив

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.

Про це компанія повідомила у своєму додатку, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", - йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.

У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Також дивіться: Брифінг президента Зеленського щодо ситуації в країні. ВIДЕО

Сервіси на виклик таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.