АЗС ограничивают продажу топлива: 20 литров на одно авто
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АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", – сообщили в "ОККО".
Также сеть АЗК WOG приняла решение ограничить объем заправки до 20 литров на одно частное авто. Кроме того, автомобили специальных служб и служб критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
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Andrey Gupin
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