АЗС обмежують продаж пального: 20 літрів на одне авто

АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", - повідомили в "ОККО".

Також мережа АЗК WOG прийняла рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово.

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