УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 702 3
АЗС (376) бензин (182) війна (56365) паливо (408) WOG (1)

АЗС обмежують продаж пального: 20 літрів на одне авто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

АЗС обмежують продаж пального: 20 літрів на одне авто

АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", - повідомили в "ОККО".

Також мережа АЗК WOG прийняла рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово.

Читайте: Масштабні санкції зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчиться невдачею, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб далеко ніхто не втік...
показати весь коментар
24.02.2022 15:03 Відповісти
куда бежим?
показати весь коментар
24.02.2022 15:06 Відповісти
Кривий Ріг, чутно гуркіт літака, не знаю чий, наш чи **********
показати весь коментар
24.02.2022 15:35 Відповісти
 
 