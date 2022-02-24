АЗС обмежують продаж пального: 20 літрів на одне авто
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АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", - повідомили в "ОККО".
Також мережа АЗК WOG прийняла рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово.
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Andrey Gupin
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Aleks_15
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Zemer
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