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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.

В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.

В плен попали русские оккупанты

Читайте также: По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС 01

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
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24.02.2022 15:19
+34
в топку!!!!
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24.02.2022 15:19
+32
Псота касапская.
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24.02.2022 15:19
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в топку!!!!
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24.02.2022 15:19 Ответить
Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
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24.02.2022 15:19 Ответить
Хай живуть,потім з ними розберемось,підуть в обмінний фонд.
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24.02.2022 15:21 Ответить
Обменный фонд уде не действует несколько лет - так что нечего орков кормить зря,
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24.02.2022 15:29 Ответить
вони для хла гівна варті
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24.02.2022 15:36 Ответить
Букву Z на лбу нужно им вырезать ,чтобы были узнаваемы.
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24.02.2022 15:36 Ответить
Це вірно, не треба втрачати холодний розум.
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24.02.2022 15:37 Ответить
Держаки зламаються...а лопати ще ************" добрива" перекопувати.
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24.02.2022 15:23 Ответить
Связать и провести маршем по Киеву этих тварей!
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24.02.2022 15:28 Ответить
Жалко пулю - НА ГИЛЯКУ !!!
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24.02.2022 15:30 Ответить
І це вірно
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24.02.2022 15:38 Ответить
как бешеных собак!
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24.02.2022 15:34 Ответить
Псота касапская.
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24.02.2022 15:19 Ответить
в розхід
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24.02.2022 15:20 Ответить
Чергові смердючі лапатні свині-вбиці...
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24.02.2022 15:20 Ответить
На КОЛ их!
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24.02.2022 15:20 Ответить
а шо у вних з дупою, обісрались.
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24.02.2022 15:20 Ответить
Тоже подумала👏
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24.02.2022 15:23 Ответить
Кстати, что у этих тридварасов за подвязки для чулков?
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24.02.2022 15:21 Ответить
Це показано, яку ногу можна відрізати. Дуже зручно.
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24.02.2022 15:22 Ответить
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24.02.2022 15:44 Ответить
На гилляку сук...
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24.02.2022 15:21 Ответить
Просто растрелять мразоту
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24.02.2022 15:21 Ответить
Не берите их в плен сколько уже прошу. Стреляйте на месте и выкладывайте фото на росийские ресурсы. Там до сих пор не знают что Рашка и беларашка начали полномасштабную войну против Украины. . Вы только отвлекаете людей на их охрану.
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24.02.2022 15:21 Ответить
Этих кацапских свиней имеет смысл в плен брать, только если есть возможность быстро и без особых заморочек переправить куда-то в тыл, для обменного фонда. Но если такой возможности нет, то безусловно эту гнилую свинину нужно валить, а не в гуманность играться. Эти твари в случае чего никого жалеть не будут, многократно доказано еще в 2014 году.
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24.02.2022 15:30 Ответить
Женевскую конвенцию читал?
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24.02.2022 15:33 Ответить
Выродок кацапский, если ты не заметило то ети твари без знаков различия как и их техника, а Х***ло и Бульбофюрер официально войну не обьявляли. Значит ето наемники и террористы и никакая женевская конвенция здесь рядом срать не сидела. А наемников уничтожают на месте во всех конфликтах.
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24.02.2022 15:41 Ответить
Да иди ты на хер со своими конвенциями!!!! Пристрелить собак!!!
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24.02.2022 15:43 Ответить
Харьков.
Сидим в подвале. Воздушная тревога.
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24.02.2022 15:21 Ответить
запросите мешки с срасии которые для трупаков закупили
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24.02.2022 15:22 Ответить
Дайте мені штик-ножа я їм бошки відпилю. м.Суми - чекаємо.
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24.02.2022 15:22 Ответить
Гуманность?

Не , не слышал, в топку
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24.02.2022 15:22 Ответить
Хер вам гниди а не Україну!

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24.02.2022 15:22 Ответить
Не правильно лежать ці виродки,треба мордами,щоб весь світ бачив "обличчя" руzzкого мира.
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24.02.2022 15:22 Ответить
максимальних втрат кацапам-наказ головнокомандувача, забити і в канаву
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24.02.2022 15:23 Ответить
....повісити їх вздовж кордону, щоб інші не лізли в Україну...
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24.02.2022 15:23 Ответить
Вбивайте цапів без жалю.
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24.02.2022 15:23 Ответить
Навіщо полон.Що з ними робити в тому полоні?
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24.02.2022 15:23 Ответить
Дорогенькі, закопуйте їх живцем !
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24.02.2022 15:23 Ответить
Завжди писав, що москалі - не люди. Ніхто не спорив.
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24.02.2022 15:23 Ответить
який в сраці полон? - не переймайтеся хернею.
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24.02.2022 15:24 Ответить
Врасход падаль.Офицеров, если есть допросить и туда же
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24.02.2022 15:24 Ответить
Дуже шкода, що на Луганщині смереки не ростуть.
А на Прикарпаття везти живих - дорого.
Ну то повісьте їх на рідній ім берьозке.
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24.02.2022 15:24 Ответить
Возити попутками, в багажниках і в прицепах.
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24.02.2022 15:25 Ответить
позовите проктолога пусть подберёт им бутылку по размеру.
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24.02.2022 15:24 Ответить
Швабру тварям
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24.02.2022 15:38 Ответить
лаптеногі тільки з-зовні на людей схожі, що вводить людей в оману.
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24.02.2022 15:24 Ответить
Залужний: Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нещадно нищити окупантів! Разом до Перемоги!
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24.02.2022 15:25 Ответить
Вы же понимаете что завтра Дерьмак или ЗЕ их отпустит поменяет на таксистов или вообще *жестом доброй воли* как мы неоднократно видели с 2014 года. А вместо пристрелить етих выродышей и занимать оборону готовясь к следующей волне, минимум пятеро человек стоит и их охраняет.
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24.02.2022 15:25 Ответить
Це просто м'ясо. Чекаємо на калірованих.
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24.02.2022 15:25 Ответить
Пишут, что и технику заодно взяли.

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24.02.2022 15:26 Ответить
Как бы несмотря на "Z" всё равно понятно, что НЕ ZORRO, а по любому *****!
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24.02.2022 16:44 Ответить
нех тварей брать в плен, в расход
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24.02.2022 15:27 Ответить
Хлопці, акуратно їх дорізуйте (можливо, серед вас є забійники, колярі), між ребра тихенько, хоч електродом, рота закрийте, щоб не верещало, тай все. Вам треба той гемор із цим сміттям?
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24.02.2022 15:27 Ответить
Що Ви робите, їм же холодно на бетоні! Прикопайте нах, хай не мерзнуть!
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24.02.2022 15:28 Ответить
Показали .видео сняли и в расход .это нелюди .ЭТО ТВАРИ
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24.02.2022 15:29 Ответить
Главное теперь не остановится на полдороги,а отвоевать донбас и крым.Ну и в идеале развалить москву нафиг.
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24.02.2022 15:29 Ответить
по неподтвержденным сведениям Каховка оккупирована... ***** расчитывает на блиц криг. Сейчас задача не сдать территории и как можно дольше продержаться, дальше полегче будет- а мир надавит и гробы на рашке примут...
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24.02.2022 15:43 Ответить
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24.02.2022 15:32 Ответить
Хрестоматійні підарассіянини.
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24.02.2022 15:36 Ответить
зачем брать в плен это дерьмо?! корми,охраняй его потом.кончили на месте этих пидоров и дело с концом!
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24.02.2022 15:33 Ответить
Свині в обісраних штанях. Заваіватєлі, блдь.
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24.02.2022 15:35 Ответить
Надо создавать лагеря для военнопленных.
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24.02.2022 15:35 Ответить
стрелять орков!
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24.02.2022 15:37 Ответить
Грязные,вонючие с обосранными жопами.
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24.02.2022 15:38 Ответить
Руки сразу 3.14дорам поотрубывать, чтобы отбить желание лезть в Украину. Ответка козломордым за наших должна быть адекватной! Отрубанные руки за руки, головы за головы!
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24.02.2022 15:39 Ответить
Заблудились и загибли... Голови этих кацапов на передок танку!
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24.02.2022 15:41 Ответить
Россияне, сдавайтесь сами, вы же не хотите этой войны. А мы вас убивать не будем, мы вас передадим европе - кормить вас за свой счет мы, конечно же, не будем.

Пусть путин сам идет воюет!

А то послал умирать простых людей, а сам трусливый путин в бункере отсиживается!

И давайте мы вам уже поможем провести революцию против путина!
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24.02.2022 15:42 Ответить
прийшов в Україну на повбивати українців? - ну от і ляж тут і не скигли...
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24.02.2022 15:46 Ответить
Хай виведуть на площу і залишать до стовпів прив"язаними І людям покажуть! Вони їх "порвуть"!
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24.02.2022 15:54 Ответить
А шо за ленты на них всех?
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24.02.2022 16:08 Ответить
Какой на хрен плен, уничтожать без лишней суеты...
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24.02.2022 17:00 Ответить
Прив'язати голим до кожного стовпа. А потім до кожного стовпа до мокші, Московії сраної. І нехай московська мати цих виродків мертвими знімає з стовпа.
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05.03.2022 13:45 Ответить
 
 