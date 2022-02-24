Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО
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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.
В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.
В плен попали русские оккупанты
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Сидим в подвале. Воздушная тревога.
Не , не слышал, в топку
А на Прикарпаття везти живих - дорого.
Ну то повісьте їх на рідній ім берьозке.
Пусть путин сам идет воюет!
А то послал умирать простых людей, а сам трусливый путин в бункере отсиживается!
И давайте мы вам уже поможем провести революцию против путина!