Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО
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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі Щастя під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.
У полон потрапили російські окупанти.
Топ коментарі
+72 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+34 Galyna Tesla
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+32 Big Buyer 89e1dc67
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Сидим в подвале. Воздушная тревога.
Не , не слышал, в топку
А на Прикарпаття везти живих - дорого.
Ну то повісьте їх на рідній ім берьозке.
Пусть путин сам идет воюет!
А то послал умирать простых людей, а сам трусливый путин в бункере отсиживается!
И давайте мы вам уже поможем провести революцию против путина!