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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Щастя  під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.

У полон потрапили російські окупанти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС 01

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС 02
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Топ коментарі
+72
Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
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24.02.2022 15:19
+34
в топку!!!!
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24.02.2022 15:19
+32
Псота касапская.
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24.02.2022 15:19
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в топку!!!!
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24.02.2022 15:19 Відповісти
Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
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24.02.2022 15:19 Відповісти
Хай живуть,потім з ними розберемось,підуть в обмінний фонд.
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Обменный фонд уде не действует несколько лет - так что нечего орков кормить зря,
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24.02.2022 15:29 Відповісти
вони для хла гівна варті
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Букву Z на лбу нужно им вырезать ,чтобы были узнаваемы.
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Це вірно, не треба втрачати холодний розум.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Держаки зламаються...а лопати ще ************" добрива" перекопувати.
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Связать и провести маршем по Киеву этих тварей!
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Жалко пулю - НА ГИЛЯКУ !!!
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24.02.2022 15:30 Відповісти
І це вірно
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24.02.2022 15:38 Відповісти
как бешеных собак!
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24.02.2022 15:34 Відповісти
Псота касапская.
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24.02.2022 15:19 Відповісти
в розхід
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Чергові смердючі лапатні свині-вбиці...
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24.02.2022 15:20 Відповісти
На КОЛ их!
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24.02.2022 15:20 Відповісти
а шо у вних з дупою, обісрались.
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Тоже подумала👏
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Кстати, что у этих тридварасов за подвязки для чулков?
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Це показано, яку ногу можна відрізати. Дуже зручно.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
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24.02.2022 15:44 Відповісти
На гилляку сук...
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Просто растрелять мразоту
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Не берите их в плен сколько уже прошу. Стреляйте на месте и выкладывайте фото на росийские ресурсы. Там до сих пор не знают что Рашка и беларашка начали полномасштабную войну против Украины. . Вы только отвлекаете людей на их охрану.
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Этих кацапских свиней имеет смысл в плен брать, только если есть возможность быстро и без особых заморочек переправить куда-то в тыл, для обменного фонда. Но если такой возможности нет, то безусловно эту гнилую свинину нужно валить, а не в гуманность играться. Эти твари в случае чего никого жалеть не будут, многократно доказано еще в 2014 году.
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24.02.2022 15:30 Відповісти
Женевскую конвенцию читал?
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Выродок кацапский, если ты не заметило то ети твари без знаков различия как и их техника, а Х***ло и Бульбофюрер официально войну не обьявляли. Значит ето наемники и террористы и никакая женевская конвенция здесь рядом срать не сидела. А наемников уничтожают на месте во всех конфликтах.
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Да иди ты на хер со своими конвенциями!!!! Пристрелить собак!!!
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24.02.2022 15:43 Відповісти
Харьков.
Сидим в подвале. Воздушная тревога.
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24.02.2022 15:21 Відповісти
запросите мешки с срасии которые для трупаков закупили
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Дайте мені штик-ножа я їм бошки відпилю. м.Суми - чекаємо.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Гуманность?

Не , не слышал, в топку
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Хер вам гниди а не Україну!

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24.02.2022 15:22 Відповісти
Не правильно лежать ці виродки,треба мордами,щоб весь світ бачив "обличчя" руzzкого мира.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
максимальних втрат кацапам-наказ головнокомандувача, забити і в канаву
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24.02.2022 15:23 Відповісти
....повісити їх вздовж кордону, щоб інші не лізли в Україну...
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю.
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Навіщо полон.Що з ними робити в тому полоні?
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Дорогенькі, закопуйте їх живцем !
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Завжди писав, що москалі - не люди. Ніхто не спорив.
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24.02.2022 15:23 Відповісти
який в сраці полон? - не переймайтеся хернею.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Врасход падаль.Офицеров, если есть допросить и туда же
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Дуже шкода, що на Луганщині смереки не ростуть.
А на Прикарпаття везти живих - дорого.
Ну то повісьте їх на рідній ім берьозке.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Возити попутками, в багажниках і в прицепах.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
позовите проктолога пусть подберёт им бутылку по размеру.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Швабру тварям
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24.02.2022 15:38 Відповісти
лаптеногі тільки з-зовні на людей схожі, що вводить людей в оману.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Залужний: Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нещадно нищити окупантів! Разом до Перемоги!
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Вы же понимаете что завтра Дерьмак или ЗЕ их отпустит поменяет на таксистов или вообще *жестом доброй воли* как мы неоднократно видели с 2014 года. А вместо пристрелить етих выродышей и занимать оборону готовясь к следующей волне, минимум пятеро человек стоит и их охраняет.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Це просто м'ясо. Чекаємо на калірованих.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Пишут, что и технику заодно взяли.

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24.02.2022 15:26 Відповісти
Как бы несмотря на "Z" всё равно понятно, что НЕ ZORRO, а по любому *****!
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24.02.2022 16:44 Відповісти
нех тварей брать в плен, в расход
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24.02.2022 15:27 Відповісти
Хлопці, акуратно їх дорізуйте (можливо, серед вас є забійники, колярі), між ребра тихенько, хоч електродом, рота закрийте, щоб не верещало, тай все. Вам треба той гемор із цим сміттям?
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24.02.2022 15:27 Відповісти
Що Ви робите, їм же холодно на бетоні! Прикопайте нах, хай не мерзнуть!
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Показали .видео сняли и в расход .это нелюди .ЭТО ТВАРИ
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24.02.2022 15:29 Відповісти
Главное теперь не остановится на полдороги,а отвоевать донбас и крым.Ну и в идеале развалить москву нафиг.
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24.02.2022 15:29 Відповісти
по неподтвержденным сведениям Каховка оккупирована... ***** расчитывает на блиц криг. Сейчас задача не сдать территории и как можно дольше продержаться, дальше полегче будет- а мир надавит и гробы на рашке примут...
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24.02.2022 15:43 Відповісти
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Хрестоматійні підарассіянини.
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24.02.2022 15:36 Відповісти
зачем брать в плен это дерьмо?! корми,охраняй его потом.кончили на месте этих пидоров и дело с концом!
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Свині в обісраних штанях. Заваіватєлі, блдь.
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Надо создавать лагеря для военнопленных.
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24.02.2022 15:35 Відповісти
стрелять орков!
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Грязные,вонючие с обосранными жопами.
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24.02.2022 15:38 Відповісти
Руки сразу 3.14дорам поотрубывать, чтобы отбить желание лезть в Украину. Ответка козломордым за наших должна быть адекватной! Отрубанные руки за руки, головы за головы!
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24.02.2022 15:39 Відповісти
Заблудились и загибли... Голови этих кацапов на передок танку!
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Россияне, сдавайтесь сами, вы же не хотите этой войны. А мы вас убивать не будем, мы вас передадим европе - кормить вас за свой счет мы, конечно же, не будем.

Пусть путин сам идет воюет!

А то послал умирать простых людей, а сам трусливый путин в бункере отсиживается!

И давайте мы вам уже поможем провести революцию против путина!
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24.02.2022 15:42 Відповісти
прийшов в Україну на повбивати українців? - ну от і ляж тут і не скигли...
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24.02.2022 15:46 Відповісти
Хай виведуть на площу і залишать до стовпів прив"язаними І людям покажуть! Вони їх "порвуть"!
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24.02.2022 15:54 Відповісти
А шо за ленты на них всех?
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24.02.2022 16:08 Відповісти
Какой на хрен плен, уничтожать без лишней суеты...
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24.02.2022 17:00 Відповісти
Прив'язати голим до кожного стовпа. А потім до кожного стовпа до мокші, Московії сраної. І нехай московська мати цих виродків мертвими знімає з стовпа.
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05.03.2022 13:45 Відповісти
 
 