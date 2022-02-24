На дамбе Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минэнерго рассказали о терроризме, диверсиях и других экстремистских проявлениях на объектах электроэнергетической отрасли Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"На территорию Каховской ГЭС в 11:28 вошли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.
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https://www.dialog.ua/war/247004_1645716820
Ребята все на заработки, ордынского металлолома может на всех не хватить
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
"плІсІнь готуються"? Москалоязика щелепа заважає правильно писати українські слова?
І шо?
Найвеличніший підар будував дороги, його трухіни розносили бабло лісами, а наші військовики без палива, без зброї...
надіюсь, коли це все закінчиться. всю зелено-шоколадну ******* перевішають ті хто живий залишиться...