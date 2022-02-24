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На дамбе Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На дамбе Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков, - Минэнерго

В Минэнерго рассказали о терроризме, диверсиях и других экстремистских проявлениях на объектах электроэнергетической отрасли Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"На территорию Каховской ГЭС в 11:28 вошли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+38
Один БТР против колонны танков орков. Такая подготовка от Зели.
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24.02.2022 16:18
+29
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 16:13
+28
Специально твари зеленомордые сдали, по договорённости
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24.02.2022 16:15
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вот вам и брехня...
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24.02.2022 16:10 Ответить
Украинская армия вернула контроль над Каховкой и Каховской ГЭС, а также нанесла поражение россиянам в бою под Харьковом.
https://www.dialog.ua/war/247004_1645716820
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24.02.2022 17:51 Ответить
т.е. никто ничего не охранял...., зря
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24.02.2022 16:10 Ответить
Один БТР против колонны танков орков. Такая подготовка от Зели.
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24.02.2022 16:18 Ответить
Звиздец
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24.02.2022 16:11 Ответить
взорвите их
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24.02.2022 16:12 Ответить
Интересно ,а кто их туда пустил
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24.02.2022 16:12 Ответить
да никто, единого фронта нет вот и просочились, ничего либо сами монатки смотают либо кто то 400 тыс себе на металлоломе заработает
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24.02.2022 17:26 Ответить
уже заработали.
Ребята все на заработки, ордынского металлолома может на всех не хватить
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24.02.2022 17:53 Ответить
Так ********* їх.
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24.02.2022 16:13 Ответить
Звідки така інфа? З рашистського телеграм-каналу?
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24.02.2022 16:23 Ответить
Так вони на дамбі не просто так стоять, бо фігачити по дамбі небезпечно
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24.02.2022 16:17 Ответить
Ось тут і знадобиться Джавелін. Уся енергія вибуху йде в танк.
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24.02.2022 16:27 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 16:13 Ответить
Имея такого верховного, как Зеля, и враг не нужен.
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24.02.2022 16:19 Ответить
А где он пропал кстати? Не слышно еоо
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24.02.2022 16:26 Ответить
Там де його кріт.
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24.02.2022 16:54 Ответить
Там наче нацики охороняли її.
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24.02.2022 16:14 Ответить
А як вони зайшли? Там посилена охорона Нацгвардії?
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24.02.2022 16:14 Ответить
А де батальон татар, яких турецький тарган забезпечив всім необхідним, але на Донбасі вони не воювали, (кілька на десятки тисяч було) стояли біля Криму, чекали кацапів. От курвяча татарва з турками.
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24.02.2022 16:57 Ответить
Специально твари зеленомордые сдали, по договорённости
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24.02.2022 16:15 Ответить
бєня отримав 100млрд?
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24.02.2022 16:23 Ответить
Нац гвардійці під Харковом знищували рос. танки
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24.02.2022 16:19 Ответить
І єто,пєчальная правла. Вертухаї чудес незроблять.
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24.02.2022 16:20 Ответить
Наші мудні все в армію граються!!! Уся прелєсть птрк в руках партизанів,де армія Неефективна!
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24.02.2022 16:18 Ответить
Читаючи такий треш виникає враження, що зелена плісінь готуються капітулювати(
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24.02.2022 16:21 Ответить
Це,її,справжнє обличчя
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24.02.2022 16:22 Ответить
Ти звідки виповзло, ботяра?
"плІсІнь готуються"? Москалоязика щелепа заважає правильно писати українські слова?
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24.02.2022 16:26 Ответить
не бреши ! тривають бої 15 танків вже спалили !
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24.02.2022 16:27 Ответить
В Ахтырке кацапы зашли в город им п*зды дали они выехали трупаки только остались , сейчас пока затишье
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24.02.2022 16:50 Ответить
В какую сторону они выехали?
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24.02.2022 17:05 Ответить
Тсн только что сказали назад на Сумы.
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24.02.2022 17:10 Ответить
На Сумы поехали , говорят 15 танков кацапских подбили , сейчас по городу хлопцы с теробороны кацапов ищат что разбежались как тараканы
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24.02.2022 17:10 Ответить
Они трупаков много оставили?
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24.02.2022 17:36 Ответить
Зечмокіна відсторонити! Доки, нездав Країну
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24.02.2022 16:26 Ответить
Він вже здав.
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24.02.2022 16:53 Ответить
Жидок мріє Здатися
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24.02.2022 16:29 Ответить
..это договорняк.. ермак с хламидией, еще в начале каденции зелени, задували про наших людей и воду в Крым..
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24.02.2022 16:30 Ответить
Американці попереджали скільки разів?
І шо?
Найвеличніший підар будував дороги, його трухіни розносили бабло лісами, а наші військовики без палива, без зброї...
надіюсь, коли це все закінчиться. всю зелено-шоколадну ******* перевішають ті хто живий залишиться...
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24.02.2022 16:31 Ответить
Лучше бы дамбу защищали чем остров Змеиный
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24.02.2022 16:36 Ответить
Защищать дамбу,это практически уничтожить гэс.Уничтожить гэс,это затопить всё кругом и лишить часть Украины электроэнергии.Не всё так просто.
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24.02.2022 17:45 Ответить
Предательство на самом верху. Вместо укрепления армии, президент Зеленский воровал деньги на строительстве дорог со своими подрядчиками. Теперь по этим новым дорогам танки врага спокойно прокатились на юге и захватили Каховскую ГЭС. Это вода в Крым. Сопротивления украинской армии там не было, получается.
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24.02.2022 16:42 Ответить
войну выиграем тогда и спросим как так случилось, а щас в армию, тероборону и бить врага и верить в своих командиров..
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24.02.2022 17:33 Ответить
Так где сейчас сын Порошенко и сын Луценко?
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13.03.2022 23:01 Ответить
Зачем?
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24.02.2022 16:45 Ответить
Не нужно . Есть слабая надежда что кто то будет Владимира Александровича Зеленского хвалить .Хочу на это посмотреть .
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24.02.2022 16:51 Ответить
Наши Джавелины тоже без опознавательных знаков.
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24.02.2022 16:48 Ответить
Если техника и солдаты во время войны без опознавательных знаков своей армии они автоматически считаются террористами и в условиях военного положения его можно ставить к стенке.
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24.02.2022 16:51 Ответить
Про те, що Крим потерпає без води йшла мова не один рік, що це для кацапеї забезпечити півострів водою - це альфа та омега , удар прогнозувався зі сторониКриму. Як так сталося, що танки(!) безперешкодно дісталися Каховки та Геніченська? Як?
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24.02.2022 16:57 Ответить
Приїхали по дорозі. Уявляю, як тоді АЕС це НП охороняє, підходь підривай.
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24.02.2022 17:04 Ответить
Это стратегическое направление - его нужно контратаковать и зачистить под ноль. Ни в коем случае нельзя дать им закрепиться там.
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24.02.2022 17:41 Ответить
У нас нет не стратегических напрвлений.
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24.02.2022 18:13 Ответить
 
 