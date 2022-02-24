На дамбе Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков, - Минэнерго

В Минэнерго рассказали о терроризме, диверсиях и других экстремистских проявлениях на объектах электроэнергетической отрасли Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"На территорию Каховской ГЭС в 11:28 вошли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

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