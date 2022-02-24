На греблі Каховської ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків, - Міненерго

В Міненерго розповіли про тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви на об’єктах електроенергетичної галузі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.

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