На греблі Каховської ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків, - Міненерго
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В Міненерго розповіли про тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви на об’єктах електроенергетичної галузі України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.
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https://www.dialog.ua/war/247004_1645716820
Ребята все на заработки, ордынского металлолома может на всех не хватить
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
"плІсІнь готуються"? Москалоязика щелепа заважає правильно писати українські слова?
І шо?
Найвеличніший підар будував дороги, його трухіни розносили бабло лісами, а наші військовики без палива, без зброї...
надіюсь, коли це все закінчиться. всю зелено-шоколадну ******* перевішають ті хто живий залишиться...