Зеленский призвал россиян выходить на улицы: "Вы наступаете на независимую страну"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал россиян, которые не согласны с политикой властей, начавших войну в Украине, выйти на улицы и заявить об этом открыто.
Об этом он заявил в видеообращении, вечером, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что многие россияне шокированы происходящим. Некоторые из россиян уже призывают в соцсети, что они против войны. Мы это видим, но руководство РФ это вряд ли увидит. Поэтому просьба: "Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, - пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны! Мы – украинцы, мы – находимся на своей земле! Вы – русские. Сейчас ваши военные начали войну, войну в нашем государстве. Я бы очень хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, или еще где-нибудь на улицах вашей столицы, в Москве, или в Петербурге и других городах России. Не только в инстаграмме. Это очень важно", - призвал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Це щоб ні в кого не виникло бажання сказати, що лише хутін напав, а не кацапія.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
«Полностью заблокированы банковские счета граждан России и Беларуси, возможности пользоваться банковскими картами, средствами на картах и счетах»,- сказали в Райффайзенбанке.
Национальный банк Украины ввел ограничения на работу банковской системы, в том числе ограничил снятие наличных средств в объеме более 100 тыс. гривен ($3420) и запретил снятие наличных в валюте. Также ввели мораторий на трансграничные валютные переводы, приостановили выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков. Кроме этого остановили расходные операции «по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины
Ви впевнені, що Державне оборонне замовлення формує і підписує Президент?
От я бачу, що він підписав, наприклад: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2020. Цитую:
забезпечити фінансування:
державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету (перерозподілу на інші потреби);
пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету України;
І також багато інших документів, що стосується оборонного замовлення.
МО не замовило українські протитанкові комплекси. Це - факт. Але, Ви і я не спеціалісти в цьому, чи не так? Може бути безліч причин: від саботажу до об'єктивних вимог до якості, кількості, вартості тощо.
Одне ми з'ясували: те, що Ви написали, начебто Зеленський два роки не підписував військове замовлення - дурня. Державне військове замовлення формувалося відповідно до Законів України. Його кількісний та якісний склад - це питання дискусійне, для спеціалістів у цій сфері. Якщо у Вас є пропозиції, Ви завжди можете викласти їх у листі до МО та відправити електронною поштою. У нас, слава Богу, демократія. Звісно, якщо Ви на цьому знаєтеся.
До речі, я зовсім не прихильник Зеленського. Просто намагаюся бути об'єктивним.
Вибачте, дійсно зручна (і хибна) позиція, перекладати провину на когось. Наприклад, Ківалова, Штепу, Труханова, Розенблата та решту гучно затримують і потім випускають. Пшик. І що я чую? Ні, суди - самостійна гілка влади. Петро Олексійович не має впливу... Це хіба не те саме, як Ви вважаете?
Протитанкові комплекси є. Імпортні. Вітчизняні не замовлено. Можливо, варто було б розібратися, чому саме. Але не "****, чому ти не підписував"! Ви знаєте щось про їхню вартість, точність, готовність до масового виробництва, швидкість цього виробництва та т.і.?
Закликаю просто не пускати емоції попереду холодного розуму та аналізу ситуації.
По суті є що сказати?
Это каким надо быть идиотом, чтобы продолжать обращаться к х-лу и рашинскому ватному быдлу.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать