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Зеленський закликав росіян виходити на вулиці: "Вы наступаете на независимую страну"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський закликав росіян виходити на вулиці:

Президент Володимир Зеленський закликав росіян, які не згодні з політикою влади, яка розпочала війну в Україні, вийти на вулиці і заявити про це відкрито.

Про це він заявив у відеозверненні, увечері, 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто із росіян уже закликають у соцмережі, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво РФ це навряд чи побачить. Тому прохання: "Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, - пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны! Ми - українці, ми - знаходимось на своїй землі! Ви - росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну, війну в нашій державі. Я б дуже хотів, щоб ви висловлювались на Красній площі, або ще десь на вулицях вашої столиці, в Москві, або в Петербурзі та в інших містах Росії. Не лише в інстаграмі. Це дуже важливо", - закликав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це - повна ізоляція, - Зеленський
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Топ коментарі
+45
Ситуація по Гостомелю. Прилетіло 30+ вертольотів. Висадили роту спецназу. Ті почали готувати полосу для десантного транспорту. Підійшна НацГвардія. Збли 3 вертольота стінгерами. Почався бій. Наші відійшли та накрили всю площу артою По факту більшість зажмурили.Зараз іде зачистка
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24.02.2022 18:41
+21
У районі Піщевика знищили чотири танки противника, Щастя під контролем ЗСУ
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24.02.2022 18:42
+13
Рабы никуда не выйдут, все придется делать самим.
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24.02.2022 18:43
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Ситуація по Гостомелю. Прилетіло 30+ вертольотів. Висадили роту спецназу. Ті почали готувати полосу для десантного транспорту. Підійшна НацГвардія. Збли 3 вертольота стінгерами. Почався бій. Наші відійшли та накрили всю площу артою По факту більшість зажмурили.Зараз іде зачистка
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24.02.2022 18:41 Відповісти
У районі Піщевика знищили чотири танки противника, Щастя під контролем ЗСУ
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Надеюсь так и есть.
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24.02.2022 18:46 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ БРАТ!вы победите!
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Брат, кацапи обстріляли Умань. Там могила цадика Нахмана. Де заява ізраїльського МЗС? Я думаю, вам потрібно тиснути на ізраїльський уряд. Хоча б пікети перед урядовими будівлями виставити. Звичайно, це не до тебе, брат, але матері його ковінька! Ваш багатостраждальний народ має вибрати правильну сторону. Щоб новоявлена інкарнація гітлєра злилася в утиль. Це і у ваших інтересах. Кацапи ж є союзниками найбільших ваших ворогів - Сирії, Ірану, ліванської Хезболли. У вас є шанс вирішити свої проблеми.
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24.02.2022 19:44 Відповісти
та вже на уніан пишуть, шо аеропорт захоплений окупантами. Чи то уніан запізнився з подачею новини цієї?
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24.02.2022 19:32 Відповісти
ЛАПАТНІКІ-КАЛЄКТІВНАЄ ***...О
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Вони підтримують амбіції путінга.
Це щоб ні в кого не виникло бажання сказати, що лише хутін напав, а не кацапія.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Рабы никуда не выйдут, все придется делать самим.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Выходят единицы и их сразу пакуют. Массово товарисчи рассияне не выйдут!
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Выйдет пара сотен... и все.
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Простите, был не прав. Реально вышли, не много, но и не пара сотен.
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24.02.2022 19:53 Відповісти
он наивный или хуже?
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Да не выйдут они. Попердят в интернете и на кухнях,а основная масса так вообще рада убийствам украинцев.
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Сваты, выходите на площадь!
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Райффайзенбанк заблокировал счета российских и белорусских граждан на Украине, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«Полностью заблокированы банковские счета граждан России и Беларуси, возможности пользоваться банковскими картами, средствами на картах и счетах»,- сказали в Райффайзенбанке.
Национальный банк Украины ввел ограничения на работу банковской системы, в том числе ограничил снятие наличных средств в объеме более 100 тыс. гривен ($3420) и запретил снятие наличных в валюте. Также ввели мораторий на трансграничные валютные переводы, приостановили выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков. Кроме этого остановили расходные операции «по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Χγйло не пользуется авторитетеом в Московии, а Зеля пользуется...
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Да уж их там несогласных туча *****.....как все вышли так всех 150 и замели по всей стране
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24.02.2022 18:50 Відповісти
все ніяк не може повірити що братський йому народ хоче повністю винищити українців.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Как там актеры из "скотов", протестуют против *****?
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Невже він вірить що те зомбоване обдурене рашиською пропогандою населення на щось спроможне ,то раби як і в лукашенка ,Тебе більше хвилювала ситуація на фронті а не звернення.
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24.02.2022 18:57 Відповісти
А що ж ти су.а два роки військове замовлення не підписував? Де "Стугни", "де "Корсари" закликатель?
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Юрій, який саме документ Зеленський два роки не підписував, можете дати посилання чи пояснити?

Ви впевнені, що Державне оборонне замовлення формує і підписує Президент?

От я бачу, що він підписав, наприклад: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2020. Цитую:

забезпечити фінансування:

державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету (перерозподілу на інші потреби);

пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету України;

І також багато інших документів, що стосується оборонного замовлення.
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Вперше з 2014 року Міністерство оборони України не замовило на наступний рік українських протитанкових комплексів виробництва ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Таку інформацію повідомив в інтерв'ю програмі "Донбас Реалії" Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов.
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24.02.2022 20:34 Відповісти
Дивна логіка, друже. Хіба оце: "[Зеленський] два роки військове замовлення не підписував?" і "Міністерство оборони України не замовило на наступний рік українських протитанкових комплексів" - одне й те саме?

МО не замовило українські протитанкові комплекси. Це - факт. Але, Ви і я не спеціалісти в цьому, чи не так? Може бути безліч причин: від саботажу до об'єктивних вимог до якості, кількості, вартості тощо.

Одне ми з'ясували: те, що Ви написали, начебто Зеленський два роки не підписував військове замовлення - дурня. Державне військове замовлення формувалося відповідно до Законів України. Його кількісний та якісний склад - це питання дискусійне, для спеціалістів у цій сфері. Якщо у Вас є пропозиції, Ви завжди можете викласти їх у листі до МО та відправити електронною поштою. У нас, слава Богу, демократія. Звісно, якщо Ви на цьому знаєтеся.
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26.02.2022 20:16 Відповісти
Я висловив свою думку у яку я віру. Я ні кому її не нав'язую. Вважаю, що якщо в мене в хаті бардак, то винен я як господар, а не сусід котрий не нагадал мені про прибирання, чи будь-хто. Зручна позиція перекладати провину на когось іншого. МО, де Зеленський Главдокомандувач - винно, а він ні? Ну це, як Ви пишете, питання дискусійне. Протитанкових комплексів немає - факт.
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26.02.2022 20:55 Відповісти
Зараз дивіться, не будемо прикидатися тупими, добре? Ви конкретно, зі злістю та матюком, пишете: "А що ж ти су.а два роки військове замовлення не підписував?" Я Вам доводжу, що ніякого такого документу, який два роки не підписував Зеленський не ІСНУЄ. А слова залишилися. Це називається "запал політичної суперечки", так? Скільки бруду лилося на Зеленського: і зрадник, і агент кремля, і капітулянт. І що тепер? Можливо, глибина аналітики щодо цих звинувачень була така сама як і у випадку "два роки не підписував"?

До речі, я зовсім не прихильник Зеленського. Просто намагаюся бути об'єктивним.

Вибачте, дійсно зручна (і хибна) позиція, перекладати провину на когось. Наприклад, Ківалова, Штепу, Труханова, Розенблата та решту гучно затримують і потім випускають. Пшик. І що я чую? Ні, суди - самостійна гілка влади. Петро Олексійович не має впливу... Це хіба не те саме, як Ви вважаете?

Протитанкові комплекси є. Імпортні. Вітчизняні не замовлено. Можливо, варто було б розібратися, чому саме. Але не "****, чому ти не підписував"! Ви знаєте щось про їхню вартість, точність, готовність до масового виробництва, швидкість цього виробництва та т.і.?

Закликаю просто не пускати емоції попереду холодного розуму та аналізу ситуації.
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26.02.2022 22:33 Відповісти
Тю ти - ну ти! А я витрачаю час! "Просто намагаюся бути об'єктивним" Об'єктивний демагог, ну і після Штепи, Ківалова, Труханова, все стало на свої місця. Зеленскій - наше фсе, тепер я не прихильник Зеленского. Як казав один кіногерой: "Прекратим эту бесполезную дискуссию". Не витрачайте на мене тупого Ваш інтелектуальний фейерверк.
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26.02.2022 23:03 Відповісти
Я не прихильник Зеленського так. Решту Ваших емоцій я слабо розумію.

По суті є що сказати?
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26.02.2022 23:11 Відповісти
Как был инфантильным лохом так и остался.....
Это каким надо быть идиотом, чтобы продолжать обращаться к х-лу и рашинскому ватному быдлу.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
этот биомусор на такое не способен,им что сталин что путин они рады сраку подставлять и хотят чтобы УКРАИНЦЫ такими же стали!
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24.02.2022 19:29 Відповісти
ЗЕ наверное неизлечимый дурак - он что думает марсиане воюют за рашу, нет русские, русские, дэбил!
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24.02.2022 19:30 Відповісти
На улицу выйдешь тебя дубинками отхерачат и посадить могут, было предупреждение уже. А так все соцсети пестрят нетвойне
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24.02.2022 19:32 Відповісти
На Youtube полно видео о протестах, в частности в Петербурге, или хер знает как он там у них называется. Полиция производит массовые аресты.
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24.02.2022 19:33 Відповісти
Как только конвеером пойдут трупаки по городам и весям Рашко-рейха, а они уже идут - протесты будут массовыми.
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24.02.2022 19:34 Відповісти
здавай власть и не позорь Украину
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Русня в Херсоне. Здесь по ТВ показывают ((((((((((((((
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24.02.2022 19:40 Відповісти
Я з тебе **** зелена та твоїх дружків спитаю все потім. Але зараз стою на захисті МОЄЇ УКРАЇНИ!!! Втолоч в свою наркоманський мозок зелена ****!!!! А потім з кожного зрадника, покидька - спитаю. Крапка. Ви бляха-муха - мене дістали зелені, опзжешні підараси!!!
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24.02.2022 19:49 Відповісти
Оборона країни повністю провалена завдяки Зедурню, для якого всі попередженняя світових розвідок як об стіну горохом. А зараз свої відосики щогодинні собі в дупу хай запхає. За три роки не зроблено нічого.
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24.02.2022 20:03 Відповісти
Зе - тобі пздц! Ты почав його на стадіоні. Сподіваюсь там тебе і посадять на кіл, скотеняка!
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24.02.2022 21:40 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:55 Відповісти
 
 