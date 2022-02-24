Зеленський закликав росіян виходити на вулиці: "Вы наступаете на независимую страну"

Президент Володимир Зеленський закликав росіян, які не згодні з політикою влади, яка розпочала війну в Україні, вийти на вулиці і заявити про це відкрито.

Про це він заявив у відеозверненні, увечері, 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто із росіян уже закликають у соцмережі, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво РФ це навряд чи побачить. Тому прохання: "Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, - пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны! Ми - українці, ми - знаходимось на своїй землі! Ви - росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну, війну в нашій державі. Я б дуже хотів, щоб ви висловлювались на Красній площі, або ще десь на вулицях вашої столиці, в Москві, або в Петербурзі та в інших містах Росії. Не лише в інстаграмі. Це дуже важливо", - закликав Зеленський.

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