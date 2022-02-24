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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле, рядом с Киевом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле, рядом с Киевом

Российские оккупанты взяли контроль над аэропортом в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после ожесточенных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".

В 17 часов штаб ВСУ сообщил, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.

"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.

Читайте также: 20 вертолетов России высадили десант под Киевом – ведется бой

Оккупанты начали атаковать Гостомель еще в первой половине дня. Но тогда атака была отбита.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.
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Топ комментарии
+73
ТА чому не накрити їх градами і ураганами? змести все -все!!!!!
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24.02.2022 19:51
+46
То чому градами не накриєте їх? Смерчами? Набіса ті бої?
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24.02.2022 19:52
+37
це ключовий обєкт для кацапів у наступі на Київ,тепер з расії техніка,війська,********** будуть поставлятися сюди....
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24.02.2022 19:52
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В Гостомеле бой продолжается -сестра в Буче живёт...
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24.02.2022 20:20 Ответить
Така ж інформація безпосередньо звідти - що зараз відловлюють по лісах залишки десанту.
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24.02.2022 20:26 Ответить
Це повна жопа. 20 Мі -8 --це максимум 300 десанту. За цілий день не знищити в центрі країни один батальон-- Залужний має застрелитися разом з Зепридурком. Там навіть Стінгер не потрібен. Афганці свого часу з ДШК покрошили б це за пів години.
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24.02.2022 20:12 Ответить
Там больше 50 вертолётов было
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24.02.2022 20:25 Ответить
Головне не панікувати, війни не буде, слова великого Зе
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24.02.2022 20:14 Ответить
Это важный обьект..туда надо срочно бросить подкрепление и отбить.. Подтянуть всё что можно и перемолоть
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24.02.2022 20:14 Ответить
Не унывать! Отвоюем. Наши ЗСУ за этот день сделали больше чем нужно! Держитесь хлопцы, Слава УКРАИНЕ!!!!
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24.02.2022 20:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!
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24.02.2022 21:07 Ответить
Вони реально зробили дуже і дуже багато...Я ніколи не подумав би що так міцно воюють...СЛАВА НАЦІЇ...СМЕРТЬ РАШИСТСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ!!!
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24.02.2022 21:14 Ответить
ПОДОЛЯК ЧОРНОРОТИЙ:
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24.02.2022 20:15 Ответить
У них опыта войны больше, они легко свои дела делают. Я хз че делать. В армию не возьмут у меня плохой слух , а убегать не хочу.
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24.02.2022 20:16 Ответить
А я старый, да и в селе за 25км от райцентра, кандидат по пулевой, и шо мне делать?
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24.02.2022 21:10 Ответить
Застрелись
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24.02.2022 21:38 Ответить
От і застрілись, паскудо лаптєнога. Слабо?
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24.02.2022 22:11 Ответить
Ночью должны отработать снайперы
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24.02.2022 20:16 Ответить
Гради, Смерчі ....де? Якщо не відбити, знищити аеродром сядуть тисячі?!Хто командує захистом...?
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24.02.2022 20:50 Ответить
Туди рухаються наші частини.
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24.02.2022 20:16 Ответить
А РОЗБОМБИТИ АЕРОПОРТ ЩОБ ВІН ПЕРЕСТАВ БУТИ АЕРОПОРТОМ ?
ЯК ВАМ ТАКА ІДЕЯ. НА ВИРВИ В БЕТОНІ САМОЛЕТИ НЕ ПОСАДИШ
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24.02.2022 20:17 Ответить
Где наши красивые истребители и бомбардировщики.Почему не встречают 18 самолетов ИЛ 62 о колторых пишут НАШИ издания
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24.02.2022 20:19 Ответить
Где элементарные "Шилки"
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24.02.2022 20:24 Ответить
Пво у нас наверное нет ... козел дороги строил
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24.02.2022 20:19 Ответить
ПВО є і воно працює, але його явно не достатньо щоб закрити увесь напрямок атаки
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24.02.2022 20:36 Ответить
Але зараз цими дорогами ганяють балалайники на БТРах
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24.02.2022 20:39 Ответить
Зеленые пытались кого-то судить за Дебальцево и Иловайск. Рашисты в 10 км от Киева. Доруководились зе-уроды
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24.02.2022 20:20 Ответить
подождите - после сбитых вертушек, после обнаружения диверсантов бахи были только на вылет нашими зенитками. КАК??? сейчас тихо
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24.02.2022 20:21 Ответить
Вообще-то Подоляку верить - себя не уважать
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24.02.2022 22:05 Ответить
согласна - есть улет от нас, прилетов нет
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24.02.2022 22:08 Ответить
первое сообщение про ИЛ-76 ПОЯВИЛИСЬ ЧАСОВ 5 НАВЕРНОЕ НАЗАД..... Ну не через Африку же они летят.
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24.02.2022 22:45 Ответить
летели со стороні Беларуси
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24.02.2022 23:14 Ответить
Чому не *******, цих тварюк байрактарами?
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24.02.2022 20:23 Ответить
Якщо їх не знищать сядуть 18 ІЛів ,з десантом , що летять...? Там живого місця не має бути а не база прийому ворога*?
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24.02.2022 20:30 Ответить
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24.02.2022 20:24 Ответить
Здесь может помочь уже только "Точка У". Да будут разрушения, но сейчас главное быстро уничтожить российский десант. Именно там будет высадка десанта с Ил76, а это не менее 1500 десантников, которые могут много бед в Киеве наделать.
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24.02.2022 20:24 Ответить
Я ХЗ...1500 человек на город с населением 5 миллионов кучей оружия, в конце концов столицу Украины..они же голые эти десантники без всякой поддержки...*** я чего то не понимаю??
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24.02.2022 20:27 Ответить
вони добре підготовані і організовані, а ще частина ватного населення буде їм активно допомагати орієнтуватись в місті, сподіваюсь на когось, хто закосе під такого і стане новим Сусаніним - замість адмінбудівль приведе до засідки якихось правосєків)
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24.02.2022 20:33 Ответить
Да нема в Київі ватного смиття в той кількості , яке буде їх зустрічати й допомогати !
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24.02.2022 21:28 Ответить
скоріш за все буде і підтримка з повітря

якщо долетять звісно
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24.02.2022 20:35 Ответить
Главное паника они этого добиваются всеми средствами -- уничтожать как можно быстрее всех орков
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24.02.2022 20:36 Ответить
В целовфане закрепляться на глубині 2 метра !
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24.02.2022 21:29 Ответить
https://www.facebook.com/chariton.starsky/posts/1642226996122101
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24.02.2022 20:25 Ответить
Шо-то мне подсказывает ,что их прибытия там ждут .. а значит на росею они поедут в целлофановых мяшочках ..
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24.02.2022 20:25 Ответить
Когда нам небо закроют ?
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24.02.2022 20:27 Ответить
Мало стингеров. По сути одна Литва нам их дала. Европа, и США... как тут сказать я и не знаю.
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24.02.2022 20:29 Ответить
наразі стріляють. Хто - не знаю. Але з землі
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24.02.2022 20:30 Ответить
3 хлопка были с той стороны.
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24.02.2022 20:40 Ответить
где тот американский президент, который объявит о приведении ядерных сил США в высшую степень готовности, позвонит в кремль и скажет, что его указательный палец уже на кнопке?
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24.02.2022 20:32 Ответить
ніхто не буде воювати замість Українців за Україну!
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24.02.2022 20:45 Ответить
Зараз луплять наші з Романівки чи Ірпеня,думаю по Гостомельському аеропорту чимось дуже тяжким.Мабуть Піони
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24.02.2022 20:36 Ответить
Нам этот Гостомель пока больше не нужен: расхерачить максимально,
иначе фашисты организуют воздушный мост под самый Киев.

После войны построим аэропорт на рашистские деньги,
руками военнопленных.
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24.02.2022 20:37 Ответить
Кацапів треба нищити ще на території Білорусі. Чому наші ВСУ не б'ють їх на підходах????????
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24.02.2022 20:37 Ответить
Хочацца запытаць у свядомых, у краiне е ракетная залпавая артылерыя, каб гэты аэрадром ператварыць у могiлкi ? Цi усю тэхнiку адправiлi на усход i пакiнулi захіcт Кіева на тэрабарону ?
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24.02.2022 20:38 Ответить
Логично было бы подвести стингеры к Гостомелю. Завтра там точно будут летать. Подкрепление, патроны, провизия все это нужно противнику по воздуху перекидывать. И там сразу возле взлетной полосы, раньше стояли связисты...? Я бы ночь не терял, от Святошино там чуть более 30 км. Резервы то есть? Или опять тупить бедем? Да и не факт, что ночью они не начнут мутить. Однозначно нужно срочно отбить....
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24.02.2022 20:43 Ответить
Не отбить, а разбомбить.
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24.02.2022 20:57 Ответить
це зовсім не смішно, навіть якісь невеликий десант не в змозі знищити в 10 км від Київу! Де військо, зброя! Так до ранку України не стане!
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24.02.2022 20:43 Ответить
А реально де ти???? Чому ти не знищив десант? Ти реально думаеш, що всю територію України можна перекрити????
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24.02.2022 21:18 Ответить
ребята, расх@ярте его нах@й- ковром. Пусть он станет для эрфии могилой. Потом лучший построим.
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24.02.2022 20:44 Ответить
советник Ермака...
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24.02.2022 20:46 Ответить
Ще комусь не зрозумило що зЄ є троянській мокшанській кінь за для знищення України!7
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24.02.2022 20:47 Ответить
Друзья есть новая информация. Мы отбили аэродром Гостомель и порубали в капусту ватный десант.
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24.02.2022 20:48 Ответить
Слава нашим Воинам!!! Україна понад Усе!!!!
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24.02.2022 21:06 Ответить
Злив. Хлопці, воєнкоми на місцях х...ню несуть. В Чернівцях питали де тероборона... Воєнком навіть адреси не міг сказати.
Логіка не для нашої влади... Але ВСтан для нас. Не для них.
Сашка Білого помяніть... І хто б не казав, не час і т.д. але бидло при владі буде розуміти тільки таких людей.
Хто мішав в ооН дати по рожі трокьолоровому підару... Раз і назавжди ... Не має бути ворогу спокою ні в оон ні в Ненькі...
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24.02.2022 20:57 Ответить
Ты прав, и на всех форумах типа оон, наши дипломаты должны начинать свой спич словами Путин *****. А то шо большая часть наших генералов быдло обдолбанное так это верно. Старая совковая закалка.
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24.02.2022 21:04 Ответить
Отбили)
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24.02.2022 20:58 Ответить
Я живу в селе Черниговской, так у нас я самый вооруженный, у меня есть рогатка. Главком хренов, хотя бы 100 гранат подкинул и с десяток калашей старых. А так садись в автобус, едь пол часа и ещё хер куда запишут, скажут -"старый сиди на печке", а я кандидат по пулевой, мог бы пригодиться. Короче, не хочу плохие слова говорить, не то время.
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24.02.2022 21:01 Ответить
В Гостомеле мощная взлетная полоса, там бетон в три слоя лежит, всего 1.5 м, чем ты его пробъешь? Мрия с полной загрузкой на нем взлетала и садилась, лучшей полосы не найдешь. Это стратегический аэродром, на отшибе, логика противника очень понятна...
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24.02.2022 21:12 Ответить
Гостомель в Киевской области, в котором велись бои в течение нескольких часов 24 февраля, находится под полным контролем украинских военных. Об этом говорится в официальном канале Верховной Рады в Telegram
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24.02.2022 21:13 Ответить
Отбили. Слава героям!
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24.02.2022 21:16 Ответить
До сих пор не понимаю, как можно группировкой 200 тысяч нападать на 40миллионное государство. Это же тришкин кафтан. В любом месте выйти в тыл отхерачить.
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24.02.2022 21:46 Ответить
З Бiлорусi до Гостомеля бiльше 200 кiлометрiв. Як 30 гелiкоптерiв долетiли до точки призначеня в умовах вiйни . Висадили десант та і без важкого озброення захопили обект.
Вибачаюсь за текст.Iмпровiзував.Клава московська. Iмпровiзував
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24.02.2022 21:55 Ответить
мрии хана? я о самолете....
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24.02.2022 22:34 Ответить
Цимбалюк на Ютубе сказал, что Гостомель наш (ваш) и весь десант уничтожен
Отбили ?
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24.02.2022 22:42 Ответить
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