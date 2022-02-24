Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле, рядом с Киевом

Российские оккупанты взяли контроль над аэропортом в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после ожесточенных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".

В 17 часов штаб ВСУ сообщил, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.

"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.

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Оккупанты начали атаковать Гостомель еще в первой половине дня. Но тогда атака была отбита.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.