Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле, рядом с Киевом
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Российские оккупанты взяли контроль над аэропортом в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после ожесточенных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".
В 17 часов штаб ВСУ сообщил, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.
"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.
Оккупанты начали атаковать Гостомель еще в первой половине дня. Но тогда атака была отбита.
"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.
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ЯК ВАМ ТАКА ІДЕЯ. НА ВИРВИ В БЕТОНІ САМОЛЕТИ НЕ ПОСАДИШ
якщо долетять звісно
иначе фашисты организуют воздушный мост под самый Киев.
После войны построим аэропорт на рашистские деньги,
руками военнопленных.
Логіка не для нашої влади... Але ВСтан для нас. Не для них.
Сашка Білого помяніть... І хто б не казав, не час і т.д. але бидло при владі буде розуміти тільки таких людей.
Хто мішав в ооН дати по рожі трокьолоровому підару... Раз і назавжди ... Не має бути ворогу спокою ні в оон ні в Ненькі...
Вибачаюсь за текст.Iмпровiзував.Клава московська. Iмпровiзував
Отбили ?