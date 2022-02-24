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Не существует никакого оправдания действиям Путина против Украины, - заявление G7

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Не существует никакого оправдания действиям Путина против Украины, - заявление G7

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) подтвердили намерение ввести серьезные экономические и финансовые санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в их заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы как "Большая семерка" продвигаем серьезные и скоординированные экономические и финансовые санкции. Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества осудить эту атаку самым решительным образом, выступить бок о бок с Украиной и выразить свою позицию против этого вопиющего нарушения фундаментальных принципов международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что этот кризис представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах, а его влияние ощущается далеко за пределами Европы.

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"Не существует никакого оправдания для изменения международно признанных границ с помощью силы. Это фундаментально изменило Евроатлантическую ситуацию безопасности. Президент Путин вновь вернул войну на европейский континент. Он поставил себя на неправильную страницу истории", - сказано в заявлении.

"Мы настроены поддерживать мир, стабильность и международное право. Мы объединены в нашей поддержке народа Украины и ее демократически избранного правительства. В это темное время наши мысли с народом Украины. Мы готовы поддержать гуманитарной помощью с целью облегчения страданий, в том числе беженцев и перемещенных лиц вследствие российской агрессии", - сказано в заявлении.

Лидеры G7 заявляют, что шокированы и осуждают широкомасштабную военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, направленную частично с белорусской земли.
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Топ комментарии
+23
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 20:30
+13
ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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24.02.2022 20:22
+8
Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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24.02.2022 20:20
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Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:19 Ответить
Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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24.02.2022 20:20 Ответить
ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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24.02.2022 20:22 Ответить
Тут була країна з мирними працьовитими людьми, кремлівська тоталітарна влада заради свого царювання хоче їх знищити.
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24.02.2022 20:22 Ответить
енти зібрались на раду
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24.02.2022 20:24 Ответить
Девятый год одно и тоже ( какая-то повальная импотенция. Вы же имеете как экономические так и военные возможности остановить и уничтожить *****.
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24.02.2022 20:30 Ответить
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 20:30 Ответить
"Мы умрём вместе..."(с)

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24.02.2022 21:22 Ответить
Болтовня как обычно, не ожидал другого
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24.02.2022 20:36 Ответить
підтвердили намір запровадити(с) Мдє...
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24.02.2022 20:36 Ответить
А они получается собрались чтобы найти оправдание... о да, это так логично для здешних толератосв
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24.02.2022 20:37 Ответить
Досить занепокоінь потрібні чіткі дІі ,для повноі блокади рашиськоі росІі.
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24.02.2022 20:39 Ответить
Шоп экономику в клочья
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24.02.2022 20:40 Ответить
Ого, аж полегшало
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24.02.2022 20:43 Ответить
Президент США Джо Байден готує нові санкції й залучає до них азійських партнерів. Мова йде про обмеження поставок технологій, що, як очікується, боляче вдарить по окупантах.Джерело:Foreign Policy
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24.02.2022 20:50 Ответить
Німці піда**си теж так вважають.
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24.02.2022 20:56 Ответить
Хватит *******:перекрывайте рашке СВИФТ и анулируйте контракты на закупку нефти. а Украине дайте 10 млрд долларов для финобеспечения солдат ВСУ и еще дайте ПРО и ПВО.
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24.02.2022 21:04 Ответить
То есть Украина за свои 30 лет *********** верила в совковые мифы...а тут давайте миллиарды и санкции....очень удобно...э нет так не будет...теперь Украина платит кровавую дань за невыученные уроки...за популизм и "Хуже не будет"...именно так этот урок будет выучен...уже спасибо за то что нас одних не бросают. Помните бабок с плакатами против нато в Одессе каждый раз как заходил корабль? а были бы в Нато...но что уже говорить...Бьём врагов и выучиваем таки исторический урок...
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24.02.2022 21:47 Ответить
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24.02.2022 21:20 Ответить
и шо з того плював вин на вас всих с кремля, вместо багато слив достатньо одниеи ракети по бункеру
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24.02.2022 21:24 Ответить
Свифт не отключают.
Про оружие Украине - ни слова.
Про санкции лично в адрес Путина - ни слова.
8 лет "все более страшных санкций" дополнились очередной пафосной речью ни о чем.
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24.02.2022 21:25 Ответить
хватит угрожать и осуждать и уговаривать бешеную тварь - либо отлов и изоляция пока сама не здохнет, либо отстреливают...чтоб долго не ждать и не переживать за окружающих
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24.02.2022 21:27 Ответить
озабоченность?
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24.02.2022 21:39 Ответить
Я, конечно, допускал, что мы услышим очередные бесполезные заверения... Но выступление Байдена было таким бессильным и бесполезным позором, что даже американские журналист в массе своей заметили это. И последние минуты он просто убежал от их вопросов. Это позор. Это абсолютно ничтожная речь.
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24.02.2022 21:54 Ответить
Потому что закончились инструменты воздействия на орков, кроме военных.
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24.02.2022 22:16 Ответить
Байден даже про оружие Украине ничего не сказал. Честно - очень слабое выступление. Я не ждал, что натовские солдаты будут бороться за нас, но я также не ожидал, что "сокрушительные санкции" опять введены против кого угодно, кроме самого Путина.
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24.02.2022 22:36 Ответить
Да завалите ***** и не будете мучиться какие бы еще санкции придумать!
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24.02.2022 21:57 Ответить
можете свою озабоченность засунуть себе в сраку?
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24.02.2022 22:37 Ответить
Вот ведь как хорошо! "Мы настроены, Мы объединены, В это темное время, Мы готовы, - трусливая ЦеЕвропа! Размазня!
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25.02.2022 06:59 Ответить
*** они пздболы,делом помогите военной помощью. Гуманитаркой
кидать в свинорылых гоблинов чтоли.
Плевала гавнарашка на их санкции,придурки.
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25.02.2022 11:00 Ответить
 
 