Не существует никакого оправдания действиям Путина против Украины, - заявление G7
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) подтвердили намерение ввести серьезные экономические и финансовые санкции против Российской Федерации.
Об этом говорится в их заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы как "Большая семерка" продвигаем серьезные и скоординированные экономические и финансовые санкции. Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества осудить эту атаку самым решительным образом, выступить бок о бок с Украиной и выразить свою позицию против этого вопиющего нарушения фундаментальных принципов международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении.
Также сказано, что этот кризис представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах, а его влияние ощущается далеко за пределами Европы.
"Не существует никакого оправдания для изменения международно признанных границ с помощью силы. Это фундаментально изменило Евроатлантическую ситуацию безопасности. Президент Путин вновь вернул войну на европейский континент. Он поставил себя на неправильную страницу истории", - сказано в заявлении.
"Мы настроены поддерживать мир, стабильность и международное право. Мы объединены в нашей поддержке народа Украины и ее демократически избранного правительства. В это темное время наши мысли с народом Украины. Мы готовы поддержать гуманитарной помощью с целью облегчения страданий, в том числе беженцев и перемещенных лиц вследствие российской агрессии", - сказано в заявлении.
Лидеры G7 заявляют, что шокированы и осуждают широкомасштабную военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, направленную частично с белорусской земли.
Пожалуйста, подождите...
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
***********верила в совковые мифы...а тут давайте миллиарды и санкции....очень удобно...э нет так не будет...теперь Украина платит кровавую дань за невыученные уроки...за популизм и "Хуже не будет"...именно так этот урок будет выучен...уже спасибо за то что нас одних не бросают. Помните бабок с плакатами против нато в Одессе каждый раз как заходил корабль? а были бы в Нато...но что уже говорить...Бьём врагов и выучиваем таки исторический урок...
Про оружие Украине - ни слова.
Про санкции лично в адрес Путина - ни слова.
8 лет "все более страшных санкций" дополнились очередной пафосной речью ни о чем.
кидать в свинорылых гоблинов чтоли.
Плевала гавнарашка на их санкции,придурки.