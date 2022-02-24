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Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) підтвердили намір запровадити серйозні економічні і фінансові санкції проти Російської Федерації.

Про це йдеться у їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми як "Велика сімка" просуваємо серйозні і скоординовані економічні і фінансові санкції. Ми закликаємо усіх партнерів і членів міжнародної спільноти засудити цю атаку найбільш рішучим чином, виступити пліч-о-пліч з Україною і висловити свою позицію проти цього кричущого порушення фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки", - наголошується в заяві.

Також сказано, що ця криза становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах, а її вплив відчувається далеко за межами Європи.

"Не існує жодного виправдання для зміни міжнародно визнаних кордонів за допомогою сили. Це фундаментально змінило Євроатлантичну безпекову ситуацію. Президент Путін знову повернув війну на європейський континент. Він поставив себе на неправильну сторінку історії", - сказано в заяві.

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"Ми налаштовані підтримувати мир, стабільність і міжнародне право. Ми об'єднані у нашій підтримці народу України і її демократично обраного уряду. У цей темний час наші думки з народом України. Ми готові підтримати гуманітарною допомогою з метою полегшення страждань, в тому числі біженців і переміщених осіб внаслідок російської агресії", - сказано в заяві.

Лідери G7 заявляють, що шоковані та засуджують широкомасштабну воєнну агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, спрямовану частково з білоруської землі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 20:30
+13
ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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24.02.2022 20:22
+8
Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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24.02.2022 20:20
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Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:19 Відповісти
Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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24.02.2022 20:20 Відповісти
ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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24.02.2022 20:22 Відповісти
Тут була країна з мирними працьовитими людьми, кремлівська тоталітарна влада заради свого царювання хоче їх знищити.
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24.02.2022 20:22 Відповісти
енти зібрались на раду
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24.02.2022 20:24 Відповісти
Девятый год одно и тоже ( какая-то повальная импотенция. Вы же имеете как экономические так и военные возможности остановить и уничтожить *****.
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24.02.2022 20:30 Відповісти
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 20:30 Відповісти
"Мы умрём вместе..."(с)

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24.02.2022 21:22 Відповісти
Болтовня как обычно, не ожидал другого
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24.02.2022 20:36 Відповісти
підтвердили намір запровадити(с) Мдє...
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24.02.2022 20:36 Відповісти
А они получается собрались чтобы найти оправдание... о да, это так логично для здешних толератосв
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24.02.2022 20:37 Відповісти
Досить занепокоінь потрібні чіткі дІі ,для повноі блокади рашиськоі росІі.
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24.02.2022 20:39 Відповісти
Шоп экономику в клочья
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24.02.2022 20:40 Відповісти
Ого, аж полегшало
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Президент США Джо Байден готує нові санкції й залучає до них азійських партнерів. Мова йде про обмеження поставок технологій, що, як очікується, боляче вдарить по окупантах.Джерело:Foreign Policy
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24.02.2022 20:50 Відповісти
Німці піда**си теж так вважають.
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Хватит *******:перекрывайте рашке СВИФТ и анулируйте контракты на закупку нефти. а Украине дайте 10 млрд долларов для финобеспечения солдат ВСУ и еще дайте ПРО и ПВО.
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24.02.2022 21:04 Відповісти
То есть Украина за свои 30 лет *********** верила в совковые мифы...а тут давайте миллиарды и санкции....очень удобно...э нет так не будет...теперь Украина платит кровавую дань за невыученные уроки...за популизм и "Хуже не будет"...именно так этот урок будет выучен...уже спасибо за то что нас одних не бросают. Помните бабок с плакатами против нато в Одессе каждый раз как заходил корабль? а были бы в Нато...но что уже говорить...Бьём врагов и выучиваем таки исторический урок...
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24.02.2022 21:47 Відповісти
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24.02.2022 21:20 Відповісти
и шо з того плював вин на вас всих с кремля, вместо багато слив достатньо одниеи ракети по бункеру
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Свифт не отключают.
Про оружие Украине - ни слова.
Про санкции лично в адрес Путина - ни слова.
8 лет "все более страшных санкций" дополнились очередной пафосной речью ни о чем.
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24.02.2022 21:25 Відповісти
хватит угрожать и осуждать и уговаривать бешеную тварь - либо отлов и изоляция пока сама не здохнет, либо отстреливают...чтоб долго не ждать и не переживать за окружающих
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24.02.2022 21:27 Відповісти
озабоченность?
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24.02.2022 21:39 Відповісти
Я, конечно, допускал, что мы услышим очередные бесполезные заверения... Но выступление Байдена было таким бессильным и бесполезным позором, что даже американские журналист в массе своей заметили это. И последние минуты он просто убежал от их вопросов. Это позор. Это абсолютно ничтожная речь.
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Потому что закончились инструменты воздействия на орков, кроме военных.
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24.02.2022 22:16 Відповісти
Байден даже про оружие Украине ничего не сказал. Честно - очень слабое выступление. Я не ждал, что натовские солдаты будут бороться за нас, но я также не ожидал, что "сокрушительные санкции" опять введены против кого угодно, кроме самого Путина.
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24.02.2022 22:36 Відповісти
Да завалите ***** и не будете мучиться какие бы еще санкции придумать!
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24.02.2022 21:57 Відповісти
можете свою озабоченность засунуть себе в сраку?
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Вот ведь как хорошо! "Мы настроены, Мы объединены, В это темное время, Мы готовы, - трусливая ЦеЕвропа! Размазня!
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25.02.2022 06:59 Відповісти
*** они пздболы,делом помогите военной помощью. Гуманитаркой
кидать в свинорылых гоблинов чтоли.
Плевала гавнарашка на их санкции,придурки.
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25.02.2022 11:00 Відповісти
 
 