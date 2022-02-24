Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7
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Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) підтвердили намір запровадити серйозні економічні і фінансові санкції проти Російської Федерації.
Про це йдеться у їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми як "Велика сімка" просуваємо серйозні і скоординовані економічні і фінансові санкції. Ми закликаємо усіх партнерів і членів міжнародної спільноти засудити цю атаку найбільш рішучим чином, виступити пліч-о-пліч з Україною і висловити свою позицію проти цього кричущого порушення фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки", - наголошується в заяві.
Також сказано, що ця криза становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах, а її вплив відчувається далеко за межами Європи.
"Не існує жодного виправдання для зміни міжнародно визнаних кордонів за допомогою сили. Це фундаментально змінило Євроатлантичну безпекову ситуацію. Президент Путін знову повернув війну на європейський континент. Він поставив себе на неправильну сторінку історії", - сказано в заяві.
"Ми налаштовані підтримувати мир, стабільність і міжнародне право. Ми об'єднані у нашій підтримці народу України і її демократично обраного уряду. У цей темний час наші думки з народом України. Ми готові підтримати гуманітарною допомогою з метою полегшення страждань, в тому числі біженців і переміщених осіб внаслідок російської агресії", - сказано в заяві.
Лідери G7 заявляють, що шоковані та засуджують широкомасштабну воєнну агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, спрямовану частково з білоруської землі.
Будь ласка, зачекайте...
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
***********верила в совковые мифы...а тут давайте миллиарды и санкции....очень удобно...э нет так не будет...теперь Украина платит кровавую дань за невыученные уроки...за популизм и "Хуже не будет"...именно так этот урок будет выучен...уже спасибо за то что нас одних не бросают. Помните бабок с плакатами против нато в Одессе каждый раз как заходил корабль? а были бы в Нато...но что уже говорить...Бьём врагов и выучиваем таки исторический урок...
Про оружие Украине - ни слова.
Про санкции лично в адрес Путина - ни слова.
8 лет "все более страшных санкций" дополнились очередной пафосной речью ни о чем.
кидать в свинорылых гоблинов чтоли.
Плевала гавнарашка на их санкции,придурки.