Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) підтвердили намір запровадити серйозні економічні і фінансові санкції проти Російської Федерації.

Про це йдеться у їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми як "Велика сімка" просуваємо серйозні і скоординовані економічні і фінансові санкції. Ми закликаємо усіх партнерів і членів міжнародної спільноти засудити цю атаку найбільш рішучим чином, виступити пліч-о-пліч з Україною і висловити свою позицію проти цього кричущого порушення фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки", - наголошується в заяві.

Також сказано, що ця криза становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах, а її вплив відчувається далеко за межами Європи.

"Не існує жодного виправдання для зміни міжнародно визнаних кордонів за допомогою сили. Це фундаментально змінило Євроатлантичну безпекову ситуацію. Президент Путін знову повернув війну на європейський континент. Він поставив себе на неправильну сторінку історії", - сказано в заяві.

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"Ми налаштовані підтримувати мир, стабільність і міжнародне право. Ми об'єднані у нашій підтримці народу України і її демократично обраного уряду. У цей темний час наші думки з народом України. Ми готові підтримати гуманітарною допомогою з метою полегшення страждань, в тому числі біженців і переміщених осіб внаслідок російської агресії", - сказано в заяві.

Лідери G7 заявляють, що шоковані та засуджують широкомасштабну воєнну агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, спрямовану частково з білоруської землі.