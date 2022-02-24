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Новости Война в Украине
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В результате российского нападения 57 человек погибли, 169 ранены, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате российского нападения 57 человек погибли, 169 ранены, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины сообщил, что сейчас в Украине, по данным медиков, 169 человек получили ранения, еще 57 летальных исходов в результате нападения российской армии на украинскую территорию.

Об этом Ляшко заявил в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Также министр заявил, что сейчас переквалифицируют медицинские учреждения на случай необходимости.

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Топ комментарии
+22
Скільки нєлох вкатав грошей в асфальт... І до останнього суки розповідали всім, що не варто хвилюватися, скоро на шашлики... І що західні ЗМІ тільки сіють паніку... Да, хламідія, **** ти... Кров цих людей і на ваших руках
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24.02.2022 20:54
+5
А кто то вообще видел кого то кроме клоуна?Хламидия,Дерьмак и Ко - где все эти ********,кто обвинял США в нагнетании (а они с октября говорили непрерывно об атаке кацапов в конце февраля)?
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24.02.2022 21:01
+5
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24.02.2022 21:03
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Скільки нєлох вкатав грошей в асфальт... І до останнього суки розповідали всім, що не варто хвилюватися, скоро на шашлики... І що західні ЗМІ тільки сіють паніку... Да, хламідія, **** ти... Кров цих людей і на ваших руках
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24.02.2022 20:54 Ответить
А шо там з масками - вони обов"язкові чи вже ні ?
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24.02.2022 20:57 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:57 Ответить
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24.02.2022 21:00 Ответить
А кто то вообще видел кого то кроме клоуна?Хламидия,Дерьмак и Ко - где все эти ********,кто обвинял США в нагнетании (а они с октября говорили непрерывно об атаке кацапов в конце февраля)?
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24.02.2022 21:01 Ответить
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24.02.2022 21:07 Ответить
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24.02.2022 21:03 Ответить
57 !!!!! Загинуло !!!!

на Гиляку всех предателей , колабарантов и опзж !
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24.02.2022 21:11 Ответить
Идея была какая, после 2014 - показать людям в ДНР как в Украине хорошо жить. Чтобы они увидели разницу и захотели вернуться. А что они могут увидеть, если главарём нацполиции в Запорожской области работает Николай Лушпиенко, на которого уже два раза открывали уголовные дела (открытые источники), но он понял, что воровать в одно рыло не выйдет, - нужно засылать дань в Киев. Так было при Авакове, ничего не изменилось при Монастырском.
Патриотизм в Запорожской области прям зашкаливает! - обворовали вас, ограбили, убили кого-то - можно с Лушпиенко порешать (если есть деньги) о закрытии уголовного дела.
Воевать, чтоб самый богатый начальник областной полиции в Украине купил себе новую тачку и ещё шире разъел ряшку...
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24.02.2022 21:15 Ответить
Как так? Полстраны уже прошли, а погибших 57 человек. Прогулочка? Хоть кто-то сопротивлялся? Пипец... В Херсоне спокойно танки. В Чернобыле танки и итд.
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24.02.2022 21:18 Ответить
Людей это в смысле цивильных?
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24.02.2022 21:25 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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24.02.2022 21:33 Ответить
я теж вважаю,що занижено
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24.02.2022 22:07 Ответить
Думаю 60 чел это либо ложь либо данные за первые часы. Реалистично говорить о 300-600 погибших. С другой стороны там уже на тысячи счёт. И прекращайте писать «погиб» на счёт аккуратностей, пишитеутилизирован
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24.02.2022 22:01 Ответить
згоден,і наших загинуло тисячі,і пуйловців утилізовано тисячі
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24.02.2022 22:06 Ответить
 
 