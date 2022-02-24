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В результате российского нападения 57 человек погибли, 169 ранены, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр здравоохранения Украины сообщил, что сейчас в Украине, по данным медиков, 169 человек получили ранения, еще 57 летальных исходов в результате нападения российской армии на украинскую территорию.
Об этом Ляшко заявил в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Также министр заявил, что сейчас переквалифицируют медицинские учреждения на случай необходимости.
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