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В результаті російського нападу 57 людей загинуло, 169 поранено, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр охорони здоров'я України повідомив, що зараз в Україні, за даними медиків, 169 людей отримали поранення, ще 57 летальних випадків в результаті нападу російської армії на українську територію.
Про це Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Також міністр заявив, що зараз перекваліфіковують медичні заклади на випадок потреби.
Топ коментарі
+22 alex1919
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+5 radeon
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
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