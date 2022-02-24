В результаті російського нападу 57 людей загинуло, 169 поранено, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України повідомив, що зараз в Україні, за даними медиків, 169 людей отримали поранення, ще 57 летальних випадків в результаті нападу російської армії на українську територію.

Про це Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Також міністр заявив, що зараз перекваліфіковують медичні заклади на випадок потреби.

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