Киев будет закрыт на въезд, - Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о порядке осуществления режима комендантского часа в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Официальная информация полиции относительно комендантского часа. Киев будет открыт на выезд, но закрыт на въезд, кроме случаев, когда это обосновано в пользу работы или службы".

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