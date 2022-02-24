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комендантский час (143) Геращенко Антон (1438)

Киев будет закрыт на въезд, - Антон Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев будет закрыт на въезд, - Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о порядке осуществления режима комендантского часа в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Официальная информация полиции относительно комендантского часа. Киев будет открыт на выезд, но закрыт на въезд, кроме случаев, когда это обосновано в пользу работы или службы".

Читайте также: В Киеве с 22:00 вводится комендантский час, - Кличко
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Топ комментарии
+20
Пишуть, що наші Гостомель відбили!!!
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24.02.2022 20:54
+12
Его нужно было закрыть на выезд. Куча здоровых упитанных мужиков на Лексусах, Мерсах, Пошах и т.д. Я ехал со Львова в Киев и был поражен. Их бы хватило на две армии. А они сдрыснули как последние подонки.
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24.02.2022 20:55
+11
Аристович - десант уничтожен в Гостомеле.
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24.02.2022 20:54
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закрыть выезд мужиков
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24.02.2022 20:50 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 20:50 Ответить
А шо там біля Лавини ? Може хтось чув ?
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24.02.2022 20:51 Ответить
..якщо та Лавина що на Берковцях, то приблизно в 20.10 був добрячий бах, але я подумав що то у Гостомелі
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24.02.2022 20:53 Ответить
Аристович - десант уничтожен в Гостомеле.
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24.02.2022 20:54 Ответить
Если правда то замечательно есть шансы выстоять до подкрепления с Запада. К сожалению к нам подкрепление теперь могут только автомобильным транспортом подвозить по Житомерской трассе и кацапы ето понимают
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24.02.2022 21:11 Ответить
Правда)
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24.02.2022 21:12 Ответить
Зрозумійте правильно - розуміти, не значить впливати. Кацапвювм триндець. Це стало зрозуміло саме під кінець дня. Вони не досяг юли стратегічних успіхів. Тактичні успіхи будуть знівелійовані протягом ночі. Київ - нвш! Станиця Луганська - наша! Одеса теж наша! І Харків - наш! Скажімо собі чесно - хтось справді думав, що наші перейдуть в контрнаступ і відкинути орду до мацкви? Якщо такі є - то це - без надійні романтики. Я особисто вже впевнений, що кацапам - кізда! Ми вже вистояли!!! Ми не дали здійснитися їхнім стратегічним планам! Якщо доживемо до понеділка, то стаемо свідками їхнього ганебного відступу. Вони - спринтери. На довгі дистанції у них забракне повітря. Україна їх хрпстила - Україна їх і відспіває.
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24.02.2022 21:30 Ответить
Гостомель в Киевской области, в котором велись бои в течение нескольких часов 24 февраля, находится под полным контролем украинских военных. Об этом говорится в официальном канале Верховной Рады в Telegram
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24.02.2022 21:23 Ответить
Пишуть, що наші Гостомель відбили!!!
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24.02.2022 20:54 Ответить
Дякую за гарну новину, навіть як що це неправда, все одно полегшало.
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24.02.2022 21:04 Ответить
Да правда -отбили,кацапов уничтожили)уже это и Верховная Рада заявила
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24.02.2022 21:14 Ответить
БОЖЕ!ПОМОЖИ!
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24.02.2022 21:12 Ответить
Его нужно было закрыть на выезд. Куча здоровых упитанных мужиков на Лексусах, Мерсах, Пошах и т.д. Я ехал со Львова в Киев и был поражен. Их бы хватило на две армии. А они сдрыснули как последние подонки.
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24.02.2022 20:55 Ответить
они как всегда пересидят где нибудь с баблом
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24.02.2022 20:57 Ответить
Это обуза и не надёжность.
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24.02.2022 20:58 Ответить
я видел...омерзительные подонки
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24.02.2022 22:42 Ответить
Кернес не сдавал Харьков
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24.02.2022 23:03 Ответить
Кернес, Дімент, Фукс, Добкін отримали від Суркова грощі за здачу міста Харків.
Перший транш був 200 млн. доларів. Хоча відкіля тобі знати - ти мабуть з Лахти.
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24.02.2022 23:10 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:01 Ответить
Боже, храни Украину.
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24.02.2022 21:05 Ответить
Гостомель відбито
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24.02.2022 21:06 Ответить
Народ, есть пруфы по! Гостомелю и Каховке? Кроме заявы ОП.
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24.02.2022 21:08 Ответить
По Гостомель все ок -пруфы не умею ,с телефона,тут выставлять
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24.02.2022 21:15 Ответить
Гостомель в Киевской области, в котором велись бои в течение нескольких часов 24 февраля, находится под полным контролем украинских военных. Об этом говорится в официальном канале Верховной Рады в Telegram
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24.02.2022 21:23 Ответить
В Гостомеле кучу ватных тушек наскирдовали ,вата тупая сама в ловушки прыгает...
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24.02.2022 21:09 Ответить
Что там с теми илами?????? Сбили????
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24.02.2022 21:15 Ответить
В мене дуже дивне враження про сьогоднішні події... Ні, те що путін - ***** і мразота, то й так було зрозуміло, і що чекати можна було всього від цього шизофреника. Але чому обраний саме такий момент для нападу?
1. Україну накачали ефективною зброєю "по самі помідори" - ну якщо би грудні він це зробив, страшно й представити, що б було, а тепер?.
2. Холодний сезон закінчується, тобто газу стає потрібно значно менше, на найближчи 8-9 місяців - газ і ціна на ньго не зможе бути таким вже ефективним інструментом політичного шантажу.
3. Дата день після 23-го лютого "святого прадніка" для ватників і їх вояк, не вірю що вони не бухали напередодні навіть під прямою забороною цього - це що взагалі?

Він таке враження не зрозуміло з якою метою, але тупо погнав своє стадо і країну заразом на убій, зокремо цим дивним вибором моменту для нападу - може він реально західний агент?
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24.02.2022 21:16 Ответить
У ***** свои расчеты. Зачем ему считать своих солдатиков?
А оружие нам дали потому что знали про его планы.
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24.02.2022 21:25 Ответить
УРРРРРРРАААААААААААА
https://ukrainenews.fakty.ua/397143-gostomel-otbit-rossijskij-desant-unichtozhen
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24.02.2022 21:19 Ответить
АНТОН, ТЫ ДЕБИЛ. МЫ МОЖЕМ ПОПАСТЬ ИЗ ПРИГОРОДОВ В КИЕВ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ В ТЕРОБОРОНУ, ТОЛЬКО НОЧЬЮ. ДНЕМ БЕЖЕНЦЫ, ТВОИ ОДНОДУМЦИ, ЗАБИЛИ ВСЕ ДОРОГИ. А ТЫ ДЕБИЛ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕШ, ЧТО КИЕВ БУДЕТ ЗАКРЫТ НА ВЪЕЗД. ДЕБИЛ ТЫ, ТВОЙ ЗЕЛЯ, ШМЫГАЛЬ И ВСЯ ЭТА ДЕБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ ШОБЛА!
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24.02.2022 21:20 Ответить
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 21:23 Ответить
еще не вечер...эта орда еще попрет...
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24.02.2022 22:45 Ответить
Да.... нам надо выстоять 3-4 дня...
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24.02.2022 22:48 Ответить
По Гостомелю :ещё идёт бой -наши работают по кацапам артой и танками ,а Люська в своем репертуаре ...
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24.02.2022 21:27 Ответить
Жоден номер телефону для запису в тррроборону не можу додзвонитися . ???? Дарницький район вул Празька
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24.02.2022 21:44 Ответить
 
 