Київ буде закрито на в'їзд, - Антон Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо порядку здійснення режиму комендантської години в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Офіційна інформація поліції щодо комендантської години. Київ буде відкрито на виїзд, але закрито на в'їзд, крім випадків, коли це обґрунтовано на користь роботи або служби".

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