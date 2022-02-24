Київ буде закрито на в'їзд, - Антон Геращенко
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо порядку здійснення режиму комендантської години в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Офіційна інформація поліції щодо комендантської години. Київ буде відкрито на виїзд, але закрито на в'їзд, крім випадків, коли це обґрунтовано на користь роботи або служби".
Топ коментарі
+20 alex1919
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+12 Oleksandr Den
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Перший транш був 200 млн. доларів. Хоча відкіля тобі знати - ти мабуть з Лахти.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
1. Україну накачали ефективною зброєю "по самі помідори" - ну якщо би грудні він це зробив, страшно й представити, що б було, а тепер?.
2. Холодний сезон закінчується, тобто газу стає потрібно значно менше, на найближчи 8-9 місяців - газ і ціна на ньго не зможе бути таким вже ефективним інструментом політичного шантажу.
3. Дата день після 23-го лютого "святого прадніка" для ватників і їх вояк, не вірю що вони не бухали напередодні навіть під прямою забороною цього - це що взагалі?
Він таке враження не зрозуміло з якою метою, але тупо погнав своє стадо і країну заразом на убій, зокремо цим дивним вибором моменту для нападу - може він реально західний агент?
А оружие нам дали потому что знали про его планы.
https://ukrainenews.fakty.ua/397143-gostomel-otbit-rossijskij-desant-unichtozhen
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.