РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11234 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
75 795 170
АЭС (479) война (46726) обстрел (20139) Запорожская область (2243) Безуглая (201)

Россияне угрожают обстрелять Запорожскую АЭС, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне угрожают обстрелять Запорожскую АЭС, - Безуглая

Российские оккупанты угрожают обстрелять Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Энергодар – АЭС. Россияне поставили гаубицы и угрожают обстрелять атомную электростанцию. Это будет беда всей Европы" – написала она.

Напомним, ранее оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Россияне угрожают обстрелять Запорожскую АЭС, - Безуглая 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+61
Це понти.Вони намагаються змусити Україну здатися.Бо на довго їх не вистачить.Без крилатих ракет і авіації,шансів в москалів нуль.А високоточних ракет в них багато немає.Українська армія,реально дуже сильно відповідає і москалі цього не очікували.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:09
+36
Так а де байрактари,вони би тут знадобились...
показать весь комментарий
24.02.2022 21:07
+34
а орки знают , что будет если бахнуть все 6 блоков ? до сибири убежать успеют ?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Німці передають , я так розумію рашатудей, що херсонська обл. повністю окупована
(??)
показать весь комментарий
24.02.2022 21:35 Ответить
А крім рашапіздєй Ви нічого не моніторите?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:38 Ответить
я кажу НІМЦІ...звідки у них інгфа...я не раша піздюлей
показать весь комментарий
24.02.2022 21:44 Ответить
А я не на Вас казала. І німцы, і французи - то гопота підпутінська. На них надії нема.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:48 Ответить
Я сам знаю ху є німці..( політики).
Мене тривожить і хочеться знати правду з перших вуст.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:50 Ответить
Я теж. У мене дах зриває. Мені огидно, що я безсила якось втрутитися в ситуацію.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:54 Ответить
так мало бути..(((
Але надіюсь, що ***** хсам собі вирок написав.
Свої і придушать.. і парашка зійде не гівно
показать весь комментарий
24.02.2022 22:05 Ответить
Він хворий, скоріше, онкологія. Але він Сатана і потребує людської краві та страждань. Йому і на парашу начхать.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:06 Ответить
КажутЬ каховку відбили..
Під Харковом 3000 вибитих шахтьорів..
Аби не фейк
показать весь комментарий
24.02.2022 22:11 Ответить
Российский военно-транспортный самолет разбился в четверг недалеко от Воронежа, сообщает РИА-Новости.
Экипаж погиб. На борту была военная техника.
Количество человеческих жертв путинской личной войны против Украины неклонно расте
показать весь комментарий
24.02.2022 22:28 Ответить
дай Бог!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:36 Ответить
https://ok.ru/video/3466996681399
показать весь комментарий
24.02.2022 22:44 Ответить
Xe-xe))
показать весь комментарий
24.02.2022 22:44 Ответить
бу га га!!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:46 Ответить
Каци кажуть що це наші.. Те ж відео але з російськомовною озвучкою
показать весь комментарий
24.02.2022 22:53 Ответить
перчислите деньги ЗСУ. Хоть что-то....
показать весь комментарий
24.02.2022 22:36 Ответить
уже.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:37 Ответить
Стреляйте, *****. Гулять так гулять. ВСЕ вместе. С ЕС. Давай! Вали!

Если кто не знал, солдат раша перед атакой накачивает специальной наркотой. Они становятся как зомби.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:37 Ответить
Пора взорвать ***@$@ный газопровод в Европу, сколько можно терпеть издёвки Германии, может пора им на собственной шкуре почувствовать дискомфорт?!
показать весь комментарий
24.02.2022 21:38 Ответить
Тогда включат северный поток, зачем нам рвать свою трубу? Вы случайно не провокатор?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:40 Ответить
Нет, мне просто дико надоели хитрожопые немцы, которые хотят и рыбку съесть и на ... сесть! Может пора им тоже почувствовать дыхание войны??
показать весь комментарий
24.02.2022 21:46 Ответить
Первый день это была "разведка боем". Думаю сегодня или завтра ночью орда покажет весь свой оскал. Но и наши не показали все свои заготовки. То ли ещё будет...
показать весь комментарий
24.02.2022 21:38 Ответить
Безглуздая тварь!
Ты и Твои подельники из фракции дебилов, довели до этого!
Спрячься от греха подальше с#ка!

Идите своей фракцией и отбивайте станцию как хотите, и своим жиром ее затопите и вас потаскунов не жалко если сдохните!

Безглуздая, если не отобьете и не вернёте станцию - ВАМ КИЗДА, ТВАРИ!
показать весь комментарий
24.02.2022 21:39 Ответить
Если рядом упадёт хоть один снаряд, то это будет полный пиз$дец Раше. А это уже угроза не Украине, а всей Европе. Тогда уже ЕС и Штаты их на тряпки рвать будут.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:39 Ответить
Минобороны сообщило о крушении Ан-26 в Воронежской области
Причиной крушения самолета АН-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщило Минобороны. Экипаж самолета погиб.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/02/2022/6217dadb9a79474d651dab8d?from=from_main_2
показать весь комментарий
24.02.2022 21:40 Ответить
Може наші дрг спрацювали?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:42 Ответить
Да хоть Аллах, какая разница, мертвый кацап-хороший кацап
показать весь комментарий
24.02.2022 21:48 Ответить
Ан это украинский самолет. В период войны даже техника готова на самопожертвование чтобы уничтожать российского оккупанта.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:27 Ответить
Логіки ні грами в їхніх погрозах.Їм же першим буде піздець від цього.Це те саме,що засунути голову в пасть крокодила погрожуючи його вбити.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:41 Ответить
А сами с б ть успеют?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:44 Ответить
Заместитель министра обороны Украины также обратилась к украинцам, "готовым уничтожать врага".

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 24 февраля.

"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:44 Ответить
На мотив пісеньки про Бармалєя з мультика про Айболіта:



Маленькие кацы
Хвастаться горазды -
Не ходите кацы к украм воевать.
В Украине Правый,
В Украине Сектор,
Каждое окно стреляет метко!
Будут вас мочить,
Бить - не хоронить,
Не ходите кацы,
Коль хотите жить!
В Украине Стингер,
Много-много мин,
В Украине страшный Джа-ве-лин!
(Он делает из танка с вами лишь горелый блин...)
показать весь комментарий
24.02.2022 21:52 Ответить
Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой
МАЗУРЕНКО АЛЕНА - ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:25



89274

2

Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой

Дополняется...
показать весь комментарий
24.02.2022 21:48 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/2/24/456122/comments/

Білоруси пишуть (це за нашим часом 21.15):
Сейчас22'15 идут танки на Киев через Наровлю
показать весь комментарий
24.02.2022 21:48 Ответить
Ни одного фугаса на их пути! Готовились они так к нападению...
показать весь комментарий
24.02.2022 22:47 Ответить
И что на выходе? Превратить Украину в ядерный пустырь? У последней нашей ваты мозг заработает
показать весь комментарий
24.02.2022 21:48 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 21:49 Ответить
Ukrainische partizanen mordor pum-pum? Das ist schonn gut. Slava Ukraini.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:20 Ответить
три роки при владі - що робили, крім Великого крадівництва?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:49 Ответить
Это та безуглая дура которая два слова связать не может. И от куда ж ее вытащили. Идиотка. И она ещё представляет Украину.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:53 Ответить
Ну обстреляйте Курскую и Смоленскую.
показать весь комментарий
24.02.2022 21:53 Ответить
дайте ей селедки, плизззз!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 21:57 Ответить
Читаю деякі "камєнти" - і серце крається! ТА ДОСИТЬ ВЖЕ СОБАЧИТИСЬ -хто коли й за кого проголосував!!! Після Перемоги над лютим ворогом що ПРЯМО ЗАРАЗ НИЩИТЬ НАШУ КРАЇНУ(безжально ВБИВАЄ наших матерів, жінок, дітей!!) з усім цим розберемось!!(ОБОВ'ЯЗКОВО!) Відкиньте усі ті дурні срачі - зараз перед загрозою повного знищення України треба бути ЄДИНИМИ ЯК НІКОЛИ!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:01 Ответить
Кацапи хоч знають, що під Воронежом їх АЕС замінована?
показать весь комментарий
24.02.2022 22:02 Ответить
Переговорщиця Безугла, а ти скажи, що ми ***...нем по Чорнобильський та Кузнецовський АЕС. Пітрило картошенко вже точно обісреться. З терористами треба діяти їх методами. Вони кончені сцикуни.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:09 Ответить
Это, конечно, жесть. Но есть один важный момент - если будет утечка радиации из Запорожской АЭС, то Крыму будет 3,14здец от водички в Северо-крымском канале 🤔
показать весь комментарий
24.02.2022 22:15 Ответить
ты еще напиши "зачем бы Россия нападала на Украину, если последствия могут коснуться и их самих"
показать весь комментарий
24.02.2022 22:54 Ответить
У дедушки Байдена ,уже совсем маразм , ему не кажется , что **** надо уже останавливать военным путем , а не вводить санкции . Я не вижу разницы ,если рванет на АЭС или применение ядерного оружия . ***** уже угрожает всему Миру , санкциями тут уже не помогут , только реальная военная помощь .
показать весь комментарий
24.02.2022 22:27 Ответить
Next Level , Мы не придурки , это ***** ******** А зачем он вообще развязал войну с Украиной , при том что у него демографическая ситуация вышла из под контроля . Потому что , повторюсь ***** ********
показать весь комментарий
24.02.2022 22:46 Ответить
СТРІЛЯЙ, ПАДЛО!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:49 Ответить
Ото диво, в тої шістки зеленої в голові краплина розуму знайшлася, ха-ха , то нонсенс, най би вивчила розу вітрів на даний час, але далебі, про кого мова, до такої лікарки в життю б не паішов, бо тупа як сибірський валянок.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:12 Ответить
панты.... просто вава по сценарим должен вынуждено капитулировать спасая мир и Украину.... пашлите их *****.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:35 Ответить
к стати пани безмозгла проголосуйте ка за разрешение нате снести их ***** авиоударом поскольку речь идёт уже о всей еропе.... как в югославии когда-то
показать весь комментарий
24.02.2022 23:38 Ответить
и не забудте ваве гранату в трусы сунуть шоб мавпочка лишнего не наделала
показать весь комментарий
24.02.2022 23:47 Ответить
никакой пощады кацапам
пришёл к нам = умер или исчез !
показать весь комментарий
24.02.2022 23:53 Ответить
НАШІ БАЙРАКТАРИ ТАКОЖ МОЖУТЬ ДОЛЕТІТИ ДО ВОРОНЕЖСЬКОЇ АБО СМОЛЕНСЬКОЇ АЕС .
показать весь комментарий
25.02.2022 02:00 Ответить
Ну якщо,тваря безугла тут гаває-то уйлу капець!!!!вагнерівці на твоїй совісті,гніда теж-не тільки на *****.
показать весь комментарий
25.02.2022 05:31 Ответить
А це хіба не критична ситуація для НАТО ,щоб саме негайно відправити свої літаки і розхирячити ті гради в щєпки?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 