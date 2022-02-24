Россияне угрожают обстрелять Запорожскую АЭС, - Безуглая

Российские оккупанты угрожают обстрелять Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Энергодар – АЭС. Россияне поставили гаубицы и угрожают обстрелять атомную электростанцию. Это будет беда всей Европы" – написала она.

Напомним, ранее оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.