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Росіяни погрожують обстріляти Запорізьку АЕС, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни погрожують обстріляти Запорізьку АЕС, - Безугла

Російські окупанти погрожують обстріляти Запорізьку атомну електростанцію, розташовану в Енергодарі.

Про це повідомила у фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

"Увага! Енергодар - АЕС. Росіяни поставили гаубиці і погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде біда усієї Європи" - написала вона.

Нагадаю, раніше окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Росіяни погрожують обстріляти Запорізьку АЕС, - Безугла 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
Це понти.Вони намагаються змусити Україну здатися.Бо на довго їх не вистачить.Без крилатих ракет і авіації,шансів в москалів нуль.А високоточних ракет в них багато немає.Українська армія,реально дуже сильно відповідає і москалі цього не очікували.
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24.02.2022 21:09
+36
Так а де байрактари,вони би тут знадобились...
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24.02.2022 21:07
+34
а орки знают , что будет если бахнуть все 6 блоков ? до сибири убежать успеют ?
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24.02.2022 21:07
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Німці передають , я так розумію рашатудей, що херсонська обл. повністю окупована
(??)
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24.02.2022 21:35 Відповісти
А крім рашапіздєй Ви нічого не моніторите?
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24.02.2022 21:38 Відповісти
я кажу НІМЦІ...звідки у них інгфа...я не раша піздюлей
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24.02.2022 21:44 Відповісти
А я не на Вас казала. І німцы, і французи - то гопота підпутінська. На них надії нема.
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24.02.2022 21:48 Відповісти
Я сам знаю ху є німці..( політики).
Мене тривожить і хочеться знати правду з перших вуст.
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24.02.2022 21:50 Відповісти
Я теж. У мене дах зриває. Мені огидно, що я безсила якось втрутитися в ситуацію.
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24.02.2022 21:54 Відповісти
так мало бути..(((
Але надіюсь, що ***** хсам собі вирок написав.
Свої і придушать.. і парашка зійде не гівно
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24.02.2022 22:05 Відповісти
Він хворий, скоріше, онкологія. Але він Сатана і потребує людської краві та страждань. Йому і на парашу начхать.
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24.02.2022 22:06 Відповісти
КажутЬ каховку відбили..
Під Харковом 3000 вибитих шахтьорів..
Аби не фейк
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Российский военно-транспортный самолет разбился в четверг недалеко от Воронежа, сообщает РИА-Новости.
Экипаж погиб. На борту была военная техника.
Количество человеческих жертв путинской личной войны против Украины неклонно расте
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24.02.2022 22:28 Відповісти
дай Бог!
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24.02.2022 22:36 Відповісти
https://ok.ru/video/3466996681399
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24.02.2022 22:44 Відповісти
Xe-xe))
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24.02.2022 22:44 Відповісти
бу га га!!
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24.02.2022 22:46 Відповісти
Каци кажуть що це наші.. Те ж відео але з російськомовною озвучкою
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24.02.2022 22:53 Відповісти
перчислите деньги ЗСУ. Хоть что-то....
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24.02.2022 22:36 Відповісти
уже.
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Стреляйте, *****. Гулять так гулять. ВСЕ вместе. С ЕС. Давай! Вали!

Если кто не знал, солдат раша перед атакой накачивает специальной наркотой. Они становятся как зомби.
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24.02.2022 21:37 Відповісти
Пора взорвать ***@$@ный газопровод в Европу, сколько можно терпеть издёвки Германии, может пора им на собственной шкуре почувствовать дискомфорт?!
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24.02.2022 21:38 Відповісти
Тогда включат северный поток, зачем нам рвать свою трубу? Вы случайно не провокатор?
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24.02.2022 21:40 Відповісти
Нет, мне просто дико надоели хитрожопые немцы, которые хотят и рыбку съесть и на ... сесть! Может пора им тоже почувствовать дыхание войны??
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24.02.2022 21:46 Відповісти
Первый день это была "разведка боем". Думаю сегодня или завтра ночью орда покажет весь свой оскал. Но и наши не показали все свои заготовки. То ли ещё будет...
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24.02.2022 21:38 Відповісти
Безглуздая тварь!
Ты и Твои подельники из фракции дебилов, довели до этого!
Спрячься от греха подальше с#ка!

Идите своей фракцией и отбивайте станцию как хотите, и своим жиром ее затопите и вас потаскунов не жалко если сдохните!

Безглуздая, если не отобьете и не вернёте станцию - ВАМ КИЗДА, ТВАРИ!
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24.02.2022 21:39 Відповісти
Если рядом упадёт хоть один снаряд, то это будет полный пиз$дец Раше. А это уже угроза не Украине, а всей Европе. Тогда уже ЕС и Штаты их на тряпки рвать будут.
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24.02.2022 21:39 Відповісти
Минобороны сообщило о крушении Ан-26 в Воронежской области
Причиной крушения самолета АН-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщило Минобороны. Экипаж самолета погиб.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/02/2022/6217dadb9a79474d651dab8d?from=from_main_2
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24.02.2022 21:40 Відповісти
Може наші дрг спрацювали?
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24.02.2022 21:42 Відповісти
Да хоть Аллах, какая разница, мертвый кацап-хороший кацап
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24.02.2022 21:48 Відповісти
Ан это украинский самолет. В период войны даже техника готова на самопожертвование чтобы уничтожать российского оккупанта.
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Логіки ні грами в їхніх погрозах.Їм же першим буде піздець від цього.Це те саме,що засунути голову в пасть крокодила погрожуючи його вбити.
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24.02.2022 21:41 Відповісти
А сами с б ть успеют?
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24.02.2022 21:44 Відповісти
Заместитель министра обороны Украины также обратилась к украинцам, "готовым уничтожать врага".

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 24 февраля.

"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.
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24.02.2022 21:44 Відповісти
На мотив пісеньки про Бармалєя з мультика про Айболіта:



Маленькие кацы
Хвастаться горазды -
Не ходите кацы к украм воевать.
В Украине Правый,
В Украине Сектор,
Каждое окно стреляет метко!
Будут вас мочить,
Бить - не хоронить,
Не ходите кацы,
Коль хотите жить!
В Украине Стингер,
Много-много мин,
В Украине страшный Джа-ве-лин!
(Он делает из танка с вами лишь горелый блин...)
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24.02.2022 21:52 Відповісти
Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой
МАЗУРЕНКО АЛЕНА - ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:25



89274

2

Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой

Дополняется...
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24.02.2022 21:48 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/2/24/456122/comments/

Білоруси пишуть (це за нашим часом 21.15):
Сейчас22'15 идут танки на Киев через Наровлю
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24.02.2022 21:48 Відповісти
Ни одного фугаса на их пути! Готовились они так к нападению...
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24.02.2022 22:47 Відповісти
И что на выходе? Превратить Украину в ядерный пустырь? У последней нашей ваты мозг заработает
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24.02.2022 21:48 Відповісти
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24.02.2022 21:49 Відповісти
Ukrainische partizanen mordor pum-pum? Das ist schonn gut. Slava Ukraini.
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25.02.2022 06:20 Відповісти
три роки при владі - що робили, крім Великого крадівництва?
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24.02.2022 21:49 Відповісти
Это та безуглая дура которая два слова связать не может. И от куда ж ее вытащили. Идиотка. И она ещё представляет Украину.
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24.02.2022 21:53 Відповісти
Ну обстреляйте Курскую и Смоленскую.
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24.02.2022 21:53 Відповісти
дайте ей селедки, плизззз!!!
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24.02.2022 21:57 Відповісти
Читаю деякі "камєнти" - і серце крається! ТА ДОСИТЬ ВЖЕ СОБАЧИТИСЬ -хто коли й за кого проголосував!!! Після Перемоги над лютим ворогом що ПРЯМО ЗАРАЗ НИЩИТЬ НАШУ КРАЇНУ(безжально ВБИВАЄ наших матерів, жінок, дітей!!) з усім цим розберемось!!(ОБОВ'ЯЗКОВО!) Відкиньте усі ті дурні срачі - зараз перед загрозою повного знищення України треба бути ЄДИНИМИ ЯК НІКОЛИ!!!
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24.02.2022 22:01 Відповісти
Кацапи хоч знають, що під Воронежом їх АЕС замінована?
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24.02.2022 22:02 Відповісти
Переговорщиця Безугла, а ти скажи, що ми ***...нем по Чорнобильський та Кузнецовський АЕС. Пітрило картошенко вже точно обісреться. З терористами треба діяти їх методами. Вони кончені сцикуни.
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Это, конечно, жесть. Но есть один важный момент - если будет утечка радиации из Запорожской АЭС, то Крыму будет 3,14здец от водички в Северо-крымском канале 🤔
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24.02.2022 22:15 Відповісти
ты еще напиши "зачем бы Россия нападала на Украину, если последствия могут коснуться и их самих"
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24.02.2022 22:54 Відповісти
У дедушки Байдена ,уже совсем маразм , ему не кажется , что **** надо уже останавливать военным путем , а не вводить санкции . Я не вижу разницы ,если рванет на АЭС или применение ядерного оружия . ***** уже угрожает всему Миру , санкциями тут уже не помогут , только реальная военная помощь .
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Next Level , Мы не придурки , это ***** ******** А зачем он вообще развязал войну с Украиной , при том что у него демографическая ситуация вышла из под контроля . Потому что , повторюсь ***** ********
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24.02.2022 22:46 Відповісти
СТРІЛЯЙ, ПАДЛО!!!
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Ото диво, в тої шістки зеленої в голові краплина розуму знайшлася, ха-ха , то нонсенс, най би вивчила розу вітрів на даний час, але далебі, про кого мова, до такої лікарки в життю б не паішов, бо тупа як сибірський валянок.
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24.02.2022 23:12 Відповісти
панты.... просто вава по сценарим должен вынуждено капитулировать спасая мир и Украину.... пашлите их *****.
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24.02.2022 23:35 Відповісти
к стати пани безмозгла проголосуйте ка за разрешение нате снести их ***** авиоударом поскольку речь идёт уже о всей еропе.... как в югославии когда-то
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24.02.2022 23:38 Відповісти
и не забудте ваве гранату в трусы сунуть шоб мавпочка лишнего не наделала
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24.02.2022 23:47 Відповісти
никакой пощады кацапам
пришёл к нам = умер или исчез !
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24.02.2022 23:53 Відповісти
НАШІ БАЙРАКТАРИ ТАКОЖ МОЖУТЬ ДОЛЕТІТИ ДО ВОРОНЕЖСЬКОЇ АБО СМОЛЕНСЬКОЇ АЕС .
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25.02.2022 02:00 Відповісти
Ну якщо,тваря безугла тут гаває-то уйлу капець!!!!вагнерівці на твоїй совісті,гніда теж-не тільки на *****.
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25.02.2022 05:31 Відповісти
А це хіба не критична ситуація для НАТО ,щоб саме негайно відправити свої літаки і розхирячити ті гради в щєпки?
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26.02.2022 20:30 Відповісти
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