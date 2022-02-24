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Росіяни погрожують обстріляти Запорізьку АЕС, - Безугла
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти погрожують обстріляти Запорізьку атомну електростанцію, розташовану в Енергодарі.
Про це повідомила у фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла.
"Увага! Енергодар - АЕС. Росіяни поставили гаубиці і погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде біда усієї Європи" - написала вона.
Нагадаю, раніше окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію.
Топ коментарі
+61 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар24.02.2022 21:09
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+34 bios22
показати весь коментар24.02.2022 21:07
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Будь ласка, зачекайте...
(??)
Мене тривожить і хочеться знати правду з перших вуст.
Але надіюсь, що ***** хсам собі вирок написав.
Свої і придушать.. і парашка зійде не гівно
Під Харковом 3000 вибитих шахтьорів..
Аби не фейк
Экипаж погиб. На борту была военная техника.
Количество человеческих жертв путинской личной войны против Украины неклонно расте
Если кто не знал, солдат раша перед атакой накачивает специальной наркотой. Они становятся как зомби.
Ты и Твои подельники из фракции дебилов, довели до этого!
Спрячься от греха подальше с#ка!
Идите своей фракцией и отбивайте станцию как хотите, и своим жиром ее затопите и вас потаскунов не жалко если сдохните!
Безглуздая, если не отобьете и не вернёте станцию - ВАМ КИЗДА, ТВАРИ!
Причиной крушения самолета АН-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщило Минобороны. Экипаж самолета погиб.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/02/2022/6217dadb9a79474d651dab8d?from=from_main_2
В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 24 февраля.
"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.
Маленькие кацы
Хвастаться горазды -
Не ходите кацы к украм воевать.
В Украине Правый,
В Украине Сектор,
Каждое окно стреляет метко!
Будут вас мочить,
Бить - не хоронить,
Не ходите кацы,
Коль хотите жить!
В Украине Стингер,
Много-много мин,
В Украине страшный Джа-ве-лин!
(Он делает из танка с вами лишь горелый блин...)
МАЗУРЕНКО АЛЕНА - ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:25
89274
2
Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой
Дополняется...
Білоруси пишуть (це за нашим часом 21.15):
Сейчас22'15 идут танки на Киев через Наровлю
пришёл к нам = умер или исчез !