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Новости За рубежом
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В России срочников заставляют заключать контракты и отправляют на границу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России срочников заставляют заключать контракты и отправляют на границу

В России на границу с Украиной начали перебрасывать солдат-срочников, которых насильно переводят на контрактную службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российскому изданию "Новая газета" сообщил заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.

Он отметил, что в частях не хватает контрактников, и командование оказывает давление на срочников, заставляют заключать временные контракты.

Контракты обещают потом разорвать, но это будет сложно сделать. В последние дни поступают десятки звонков от родителей солдат. Матери бойцов сообщают, что срочникам на границе выдают оружие и говорят, что они теперь контрактники. Сначала ничего не объясняют, а потом ребята не выходят на связь – у них отбирают все средства связи.

"Мы сейчас срочно собираем данные срочников, передаем эту информацию в военную прокуратуру, Миноборону и другие ведомства", — сказал Курочкин.

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В частности, он добавил, что "Комитет солдатских матерей" фиксирует массовый перевод срочников на контракт практически во всех регионах.

Бойцы узнают, что их перевели на контрактную службу на границе или перед выездом, уточнил Курочкин. По его словам, недавно призванных солдат отправили на границу на учебу, откуда они сообщают родителям, что статус в военном билете изменился со срочника на контрактника.

В то же время, Министерство обороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону, срочников можно отправлять в зону боевых действий не раньше, чем через четыре месяца после начала службы в армии.
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Топ комментарии
+39
Российский АН-26 рухнул в Воронежской области.
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24.02.2022 21:44
+19
Что бы сдохли, все ватники. Мы шли на учения и не знали, что будем убивать.... уроды брехливые.
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24.02.2022 21:46
+18
это хорошо,моральный дух и мотивация у таких на нуле
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24.02.2022 21:45
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Российский АН-26 рухнул в Воронежской области.
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24.02.2022 21:44 Ответить
Мало.
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24.02.2022 21:45 Ответить
Помогают, как могут...
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24.02.2022 21:46 Ответить
Антонов виконав свою роботу!
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24.02.2022 22:09 Ответить
//
Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж погиб.
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24.02.2022 22:35 Ответить
та т х.. с ним
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24.02.2022 23:25 Ответить
Шотакое? Ихтамнеты закончились?
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24.02.2022 21:44 Ответить
Чергове тупе лапатне гарматне м'ясо...
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24.02.2022 21:45 Ответить
Курчата гриль
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24.02.2022 21:45 Ответить
Це майбутнє добриво.
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24.02.2022 21:45 Ответить
Ну не пропадати ж 45 000 пакетів для добрив!
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24.02.2022 21:46 Ответить
это хорошо,моральный дух и мотивация у таких на нуле
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24.02.2022 21:45 Ответить
вона й так у кацапів на нулі...Грався на телефоні -а тут-бац! І в Україну загнали де й здох...
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24.02.2022 22:10 Ответить
Не, сперва пару месяцев провалялся в грязи у границы, в уже потом на фарш. Хера ли там путину, это же для него оловянные солдатики а не люди, а тупицы покорно идут на убой. Поделом!
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24.02.2022 22:54 Ответить
Что бы сдохли, все ватники. Мы шли на учения и не знали, что будем убивать.... уроды брехливые.
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24.02.2022 21:46 Ответить
Перегній їде
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24.02.2022 21:47 Ответить
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24.02.2022 21:48 Ответить
Ідеальний кацапський пейзаж
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24.02.2022 21:48 Ответить
***** коварно строил планы,
но вдруг случился саботаж...
и он подвешенный за яйца
дополнил утренний пейзаж...
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24.02.2022 22:17 Ответить
Хай сдохнуть усі російські орки
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24.02.2022 21:49 Ответить
У них нет идеи. А без идеи им нужен высокий профессионализм. А какой профессионализм может быть у кацапской алкашни? Мы их победим!
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24.02.2022 21:51 Ответить
У мокшан две идеи, нажратся и что-либо стырить.
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24.02.2022 21:56 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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24.02.2022 21:52 Ответить
эту идею нужно донести до их мамок. а они уже внушат...
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24.02.2022 22:02 Ответить
І нащо ця стаття? Демотувати війско? "Нестреляйтеонижедети"? Нах іх! Це чергові окупанти і добриво! Гасіть по повній!!!
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24.02.2022 21:53 Ответить
Повторююсь,ну дуже подобається!
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24.02.2022 21:56 Ответить
.
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24.02.2022 22:00 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:01 Ответить
Скоро так наудобряют землю, что урожай будет 3 раза в год
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24.02.2022 22:02 Ответить
В Воронежской области упал , кроме Ан-26 еще и Су-25, сообщает https://vrntimes.ru/. Что-то внезапно часто в Воронежской области начали самолёты сегодня падать
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24.02.2022 22:03 Ответить
Воронеж - от слова "воронка". Ничего не попишешь - судьба такая.
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24.02.2022 22:09 Ответить
Салітра дорога,а 18-20 річне добриво для нашого грунту гуд!
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24.02.2022 22:05 Ответить
Прозріння вже прийшло до УПЦ московського патр.це радує,на черзі весь склад ОПЖ(половину потрібно повісити,щоб іншим було ясно),
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24.02.2022 22:09 Ответить
хай на колінах просять вибачення у українського народу і каються, суки, тоді може живі залишаться
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24.02.2022 22:29 Ответить
А шо ж таке?
М`ясце почало закінчуватися раніше ніж розраховували?

То якщо наші поклали їх контрактників, то з сторовиків будуть просто знущатися.
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24.02.2022 22:12 Ответить
В Харьковской области один срочник убил своего командира и убежал с автоматом домой к мамке на россию. Свинособаки уже начали на него охоту.
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24.02.2022 22:30 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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24.02.2022 22:31 Ответить
Российское мясо очень быстро закончится, слава украинским Воинам!
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24.02.2022 22:40 Ответить
Це, на правду, добра новина. Бо якщо в хід пішли недосвідчені строковики, воювати оркам нема ким. Ся скінчили ванькі...
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24.02.2022 22:41 Ответить
землю надо удобрять
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24.02.2022 22:43 Ответить
CMEPTb PYCHE!!!
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24.02.2022 22:47 Ответить
А что с предыдущими контрактниками случилось?
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24.02.2022 22:49 Ответить
удобряют украинский чернозем
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24.02.2022 23:00 Ответить
Украинцы за один день войны умудрились отправить к Кобзону 3500 контрактников . еще около 500 раненые в ростовской области в госпитале .
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25.02.2022 02:00 Ответить
Во первых, боевые навыки у этих ребят нулевые, во вторых в случае чего сдаваться они будут пачками. То что орки пошли на такой шаг означает что резервов у них нет нихера
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24.02.2022 22:51 Ответить
Нужно чтобы кто то из нашего руководства обратился к русским с призывом сдаваться.
Бунт матерей это страшная сила, ***** непоздоровится.
Пусть Зеленский видосик сделает, он же может!
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24.02.2022 23:01 Ответить
не волнуйтесь скоро вы срочников назад получите в целофановых мешках .
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25.02.2022 01:58 Ответить
 
 