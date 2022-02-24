В России срочников заставляют заключать контракты и отправляют на границу

В России на границу с Украиной начали перебрасывать солдат-срочников, которых насильно переводят на контрактную службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российскому изданию "Новая газета" сообщил заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.

Он отметил, что в частях не хватает контрактников, и командование оказывает давление на срочников, заставляют заключать временные контракты.

Контракты обещают потом разорвать, но это будет сложно сделать. В последние дни поступают десятки звонков от родителей солдат. Матери бойцов сообщают, что срочникам на границе выдают оружие и говорят, что они теперь контрактники. Сначала ничего не объясняют, а потом ребята не выходят на связь – у них отбирают все средства связи.

"Мы сейчас срочно собираем данные срочников, передаем эту информацию в военную прокуратуру, Миноборону и другие ведомства", — сказал Курочкин.

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В частности, он добавил, что "Комитет солдатских матерей" фиксирует массовый перевод срочников на контракт практически во всех регионах.

Бойцы узнают, что их перевели на контрактную службу на границе или перед выездом, уточнил Курочкин. По его словам, недавно призванных солдат отправили на границу на учебу, откуда они сообщают родителям, что статус в военном билете изменился со срочника на контрактника.

В то же время, Министерство обороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону, срочников можно отправлять в зону боевых действий не раньше, чем через четыре месяца после начала службы в армии.