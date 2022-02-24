В России срочников заставляют заключать контракты и отправляют на границу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России на границу с Украиной начали перебрасывать солдат-срочников, которых насильно переводят на контрактную службу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российскому изданию "Новая газета" сообщил заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.
Он отметил, что в частях не хватает контрактников, и командование оказывает давление на срочников, заставляют заключать временные контракты.
Контракты обещают потом разорвать, но это будет сложно сделать. В последние дни поступают десятки звонков от родителей солдат. Матери бойцов сообщают, что срочникам на границе выдают оружие и говорят, что они теперь контрактники. Сначала ничего не объясняют, а потом ребята не выходят на связь – у них отбирают все средства связи.
"Мы сейчас срочно собираем данные срочников, передаем эту информацию в военную прокуратуру, Миноборону и другие ведомства", — сказал Курочкин.
В частности, он добавил, что "Комитет солдатских матерей" фиксирует массовый перевод срочников на контракт практически во всех регионах.
Бойцы узнают, что их перевели на контрактную службу на границе или перед выездом, уточнил Курочкин. По его словам, недавно призванных солдат отправили на границу на учебу, откуда они сообщают родителям, что статус в военном билете изменился со срочника на контрактника.
В то же время, Министерство обороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону, срочников можно отправлять в зону боевых действий не раньше, чем через четыре месяца после начала службы в армии.
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Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
М`ясце почало закінчуватися раніше ніж розраховували?
То якщо наші поклали їх контрактників, то з сторовиків будуть просто знущатися.
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
Бунт матерей это страшная сила, ***** непоздоровится.
Пусть Зеленский видосик сделает, он же может!