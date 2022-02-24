УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
23 419 48
армія РФ (13467) Росія (47196)

У Росії строковиків змушують укладати контракти та відправляють до кордону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії строковиків змушують укладати контракти та відправляють до кордону

У Росії на кордон з Україною почали перекидати солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета" повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

Читайте також: Знаки, які використовуються диверсантами для інформування армії РФ. ФОТО

Він зазначив, що у частинах не вистачає контрактників, і командування чинить тиск на строковиків, змушують укладати тимчасові контракти.

Контракти обіцяють потім розірвати, але це буде важко зробити. Останніми днями надходять десятки дзвінків від батьків солдатів. Матері бійців повідомляють, що строковикам на кордоні видають зброю і кажуть, що вони тепер контрактники. Спочатку нічого не пояснюють, а потім хлопці не виходять на зв’язок — у них відбирають усі засоби зв’язку.

"Ми зараз терміново збираємо дані строковиків, передаємо цю інформацію до військової прокуратури, Міноборони та інших відомств", — сказав Курочкін.

Зокрема він додав, що "Комітет солдатських матерів" фіксує масове переведення строковиків на контракт практично у всіх регіонах.

Бійці дізнаються, що їх перевели на контрактну службу вже на кордоні чи перед виїздом, уточнив Курочкін. За його словами, нещодавно призваних солдатів відправили до кордону на навчання, звідки вони повідомляють батькам, що статус у військовому квитку змінився зі строковика на контрактника.

Читайте також: Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що не відправляє військовослужбовців строкової служби до гарячих точок. За законом, строковиків можна відправляти до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Российский АН-26 рухнул в Воронежской области.
показати весь коментар
24.02.2022 21:44
+19
Что бы сдохли, все ватники. Мы шли на учения и не знали, что будем убивать.... уроды брехливые.
показати весь коментар
24.02.2022 21:46
+18
это хорошо,моральный дух и мотивация у таких на нуле
показати весь коментар
24.02.2022 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Российский АН-26 рухнул в Воронежской области.
показати весь коментар
24.02.2022 21:44 Відповісти
Мало.
показати весь коментар
24.02.2022 21:45 Відповісти
Помогают, как могут...
показати весь коментар
24.02.2022 21:46 Відповісти
Антонов виконав свою роботу!
показати весь коментар
24.02.2022 22:09 Відповісти
//
Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж погиб.
показати весь коментар
24.02.2022 22:35 Відповісти
та т х.. с ним
показати весь коментар
24.02.2022 23:25 Відповісти
Шотакое? Ихтамнеты закончились?
показати весь коментар
24.02.2022 21:44 Відповісти
Чергове тупе лапатне гарматне м'ясо...
показати весь коментар
24.02.2022 21:45 Відповісти
Курчата гриль
показати весь коментар
24.02.2022 21:45 Відповісти
Це майбутнє добриво.
показати весь коментар
24.02.2022 21:45 Відповісти
Ну не пропадати ж 45 000 пакетів для добрив!
показати весь коментар
24.02.2022 21:46 Відповісти
это хорошо,моральный дух и мотивация у таких на нуле
показати весь коментар
24.02.2022 21:45 Відповісти
вона й так у кацапів на нулі...Грався на телефоні -а тут-бац! І в Україну загнали де й здох...
показати весь коментар
24.02.2022 22:10 Відповісти
Не, сперва пару месяцев провалялся в грязи у границы, в уже потом на фарш. Хера ли там путину, это же для него оловянные солдатики а не люди, а тупицы покорно идут на убой. Поделом!
показати весь коментар
24.02.2022 22:54 Відповісти
Что бы сдохли, все ватники. Мы шли на учения и не знали, что будем убивать.... уроды брехливые.
показати весь коментар
24.02.2022 21:46 Відповісти
Перегній їде
показати весь коментар
24.02.2022 21:47 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
Ідеальний кацапський пейзаж
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
***** коварно строил планы,
но вдруг случился саботаж...
и он подвешенный за яйца
дополнил утренний пейзаж...
показати весь коментар
24.02.2022 22:17 Відповісти
Хай сдохнуть усі російські орки
показати весь коментар
24.02.2022 21:49 Відповісти
У них нет идеи. А без идеи им нужен высокий профессионализм. А какой профессионализм может быть у кацапской алкашни? Мы их победим!
показати весь коментар
24.02.2022 21:51 Відповісти
У мокшан две идеи, нажратся и что-либо стырить.
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
показати весь коментар
24.02.2022 21:52 Відповісти
эту идею нужно донести до их мамок. а они уже внушат...
показати весь коментар
24.02.2022 22:02 Відповісти
І нащо ця стаття? Демотувати війско? "Нестреляйтеонижедети"? Нах іх! Це чергові окупанти і добриво! Гасіть по повній!!!
показати весь коментар
24.02.2022 21:53 Відповісти
Повторююсь,ну дуже подобається!
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
.
показати весь коментар
24.02.2022 22:00 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
24.02.2022 22:01 Відповісти
Скоро так наудобряют землю, что урожай будет 3 раза в год
показати весь коментар
24.02.2022 22:02 Відповісти
В Воронежской области упал , кроме Ан-26 еще и Су-25, сообщает https://vrntimes.ru/. Что-то внезапно часто в Воронежской области начали самолёты сегодня падать
показати весь коментар
24.02.2022 22:03 Відповісти
Воронеж - от слова "воронка". Ничего не попишешь - судьба такая.
показати весь коментар
24.02.2022 22:09 Відповісти
Салітра дорога,а 18-20 річне добриво для нашого грунту гуд!
показати весь коментар
24.02.2022 22:05 Відповісти
Прозріння вже прийшло до УПЦ московського патр.це радує,на черзі весь склад ОПЖ(половину потрібно повісити,щоб іншим було ясно),
показати весь коментар
24.02.2022 22:09 Відповісти
хай на колінах просять вибачення у українського народу і каються, суки, тоді може живі залишаться
показати весь коментар
24.02.2022 22:29 Відповісти
А шо ж таке?
М`ясце почало закінчуватися раніше ніж розраховували?

То якщо наші поклали їх контрактників, то з сторовиків будуть просто знущатися.
показати весь коментар
24.02.2022 22:12 Відповісти
В Харьковской области один срочник убил своего командира и убежал с автоматом домой к мамке на россию. Свинособаки уже начали на него охоту.
показати весь коментар
24.02.2022 22:30 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
показати весь коментар
24.02.2022 22:31 Відповісти
Российское мясо очень быстро закончится, слава украинским Воинам!
показати весь коментар
24.02.2022 22:40 Відповісти
Це, на правду, добра новина. Бо якщо в хід пішли недосвідчені строковики, воювати оркам нема ким. Ся скінчили ванькі...
показати весь коментар
24.02.2022 22:41 Відповісти
землю надо удобрять
показати весь коментар
24.02.2022 22:43 Відповісти
CMEPTb PYCHE!!!
показати весь коментар
24.02.2022 22:47 Відповісти
А что с предыдущими контрактниками случилось?
показати весь коментар
24.02.2022 22:49 Відповісти
удобряют украинский чернозем
показати весь коментар
24.02.2022 23:00 Відповісти
Украинцы за один день войны умудрились отправить к Кобзону 3500 контрактников . еще около 500 раненые в ростовской области в госпитале .
показати весь коментар
25.02.2022 02:00 Відповісти
Во первых, боевые навыки у этих ребят нулевые, во вторых в случае чего сдаваться они будут пачками. То что орки пошли на такой шаг означает что резервов у них нет нихера
показати весь коментар
24.02.2022 22:51 Відповісти
Нужно чтобы кто то из нашего руководства обратился к русским с призывом сдаваться.
Бунт матерей это страшная сила, ***** непоздоровится.
Пусть Зеленский видосик сделает, он же может!
показати весь коментар
24.02.2022 23:01 Відповісти
не волнуйтесь скоро вы срочников назад получите в целофановых мешках .
показати весь коментар
25.02.2022 01:58 Відповісти
 
 