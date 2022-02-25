Пробки возле западных границ Украины. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры начало публиковать оперативную информацию о пробках на западных границах страны.

Соответствующую инфографику опубликовал в телеграмме заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ. Это данные на 00:00 25 февраля.

По данным министерства, на трассе М-11 Львов-Шегини пробки в сторону Польши протяжностью 6 км.

На М-10 Львов-Краковец у границы в пробке стоят около 1000 транспортных средств, а в г. Рава-Русская – около 600 транспортных средств.

На дороге Т-14-01 в с.Смольница у границы пробки протяжностью около 10 км, в пункте пропуска Грушев – около 5 км, в с.Угринов – около 6-7 км.

Мининфраструктуры напомнило, что во время военного положения гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины.