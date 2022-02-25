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Пробки возле западных границ Украины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пробки возле западных границ Украины. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры начало публиковать оперативную информацию о пробках на западных границах страны.

Соответствующую инфографику опубликовал в телеграмме заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ. Это данные на 00:00 25 февраля.

По данным министерства, на трассе М-11 Львов-Шегини пробки в сторону Польши протяжностью 6 км.

На М-10 Львов-Краковец у границы в пробке стоят около 1000 транспортных средств, а в г. Рава-Русская – около 600 транспортных средств.

На дороге Т-14-01 в с.Смольница у границы пробки протяжностью около 10 км, в пункте пропуска Грушев – около 5 км, в с.Угринов – около 6-7 км.

Мининфраструктуры напомнило, что во время военного положения гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины.

Пробки возле западных границ Украины 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
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25.02.2022 03:07
+13
Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
...
Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
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25.02.2022 03:23
+11
Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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25.02.2022 03:39
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Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
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25.02.2022 03:07 Ответить
Те, що зустрічають ворогів автоматними чергами, безумовно, дуже добре. Але те, що персонажі, ладні зустрічати орків "с караваямі і цвітамі", залягли на дно, - дуже паршиво (це виключно моя особиста думка). Поясню, чому: "піднятися з дна" і учудити якусь гидоту вони можуть в найбільш незручний для нас момент. А наші численні "структури з трьох букв" досі займалися чим завгодно, крім відлову і нейтралізації цих персонажів.
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25.02.2022 03:23 Ответить
Думаю, що з цим питанням змогли б упоратись територіальники-люди місцеві і знають краще всіх хто чим дихає.
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25.02.2022 04:18 Ответить
в ЗП до сих пор в ТО нет автоматов(
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25.02.2022 07:35 Ответить
Трусы и предатели.
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25.02.2022 03:12 Ответить
Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
...
Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
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25.02.2022 03:23 Ответить
Знайомі вчора всім сімейством, в авто і до Польщі.Мужик су...здоровий та не старий.
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25.02.2022 03:29 Ответить
"патріоти'
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25.02.2022 04:02 Ответить
Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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25.02.2022 03:39 Ответить
Рава-руська
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25.02.2022 03:44 Ответить
Хто щось чув про те де знаходиться Медведчук?
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25.02.2022 03:39 Ответить
Це ті чий батько бандера їдуть до польщі захищати Україну. Зробили з кордону прохідний двір шнирі западенські
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25.02.2022 06:11 Ответить
Алёё.там со всей Украины бегут, и что делать если фашисня кацапская по домам стреляет женщины дети куда им деваца?? В любой войне всегда полно беженцев..это нормально.
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25.02.2022 06:58 Ответить
Манкурты бегут на шаровые польские харчи. Надеюсь пограничники всех военнообязанных будут паковать в бусы и отправлять в военкоматы.
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25.02.2022 06:13 Ответить
Не маю права критикувати, бо сама дуже давно живу в ЄС.
Але скажу, що то сволота. Я про чоловіків. Гниди, смердючі й лякливі.
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25.02.2022 06:24 Ответить
Где сейчас великий патриот "пуля-в-лоб" Яценюк и его забор на границе? 1 млрд баксов честно натырил во время своего премьерства и рассовал по брендовым франшизам там...
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25.02.2022 06:47 Ответить
Алёё.там со всей Украины бегут, и что делать если фашисня кацапская по домам стреляет женщины дети куда им деваца?? В любой войне всегда полно беженцев..это нормально.
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25.02.2022 06:59 Ответить
 
 