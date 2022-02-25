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Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

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Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури почало публікувати оперативну інформацію про затори на західних кордонах країни.

Відповідну інфографіку опублікував у телеграмі заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ. Це дані на 00:00 25 лютого.

За даними міністерства, на трасі М-11 Львів-Шегині затори у бік Польщі завдовжки 6 км.

На М-10 Львів-Краковець біля кордону затори стоять близько 1000 транспортних засобів, а в м.Рава-Руська – близько 600 транспортних засобів.

На дорозі Т-14-01 у с.Смільниця біля кордону затори завдовжки близько 10 км, у пункті пропуску Грушів – близько 5 км, у с.Угринів – близько 6-7 км.

Мінінфраструктури нагадало, що під час воєнного стану громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України.

Затори біля західних кордонів України 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
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25.02.2022 03:07
+13
Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
...
Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
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25.02.2022 03:23
+11
Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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25.02.2022 03:39
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Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
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25.02.2022 03:07 Відповісти
Те, що зустрічають ворогів автоматними чергами, безумовно, дуже добре. Але те, що персонажі, ладні зустрічати орків "с караваямі і цвітамі", залягли на дно, - дуже паршиво (це виключно моя особиста думка). Поясню, чому: "піднятися з дна" і учудити якусь гидоту вони можуть в найбільш незручний для нас момент. А наші численні "структури з трьох букв" досі займалися чим завгодно, крім відлову і нейтралізації цих персонажів.
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25.02.2022 03:23 Відповісти
Думаю, що з цим питанням змогли б упоратись територіальники-люди місцеві і знають краще всіх хто чим дихає.
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25.02.2022 04:18 Відповісти
в ЗП до сих пор в ТО нет автоматов(
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25.02.2022 07:35 Відповісти
Трусы и предатели.
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25.02.2022 03:12 Відповісти
Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
...
Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
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25.02.2022 03:23 Відповісти
Знайомі вчора всім сімейством, в авто і до Польщі.Мужик су...здоровий та не старий.
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25.02.2022 03:29 Відповісти
"патріоти'
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25.02.2022 04:02 Відповісти
Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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25.02.2022 03:39 Відповісти
Рава-руська
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25.02.2022 03:44 Відповісти
Хто щось чув про те де знаходиться Медведчук?
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25.02.2022 03:39 Відповісти
Це ті чий батько бандера їдуть до польщі захищати Україну. Зробили з кордону прохідний двір шнирі западенські
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25.02.2022 06:11 Відповісти
Алёё.там со всей Украины бегут, и что делать если фашисня кацапская по домам стреляет женщины дети куда им деваца?? В любой войне всегда полно беженцев..это нормально.
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25.02.2022 06:58 Відповісти
Манкурты бегут на шаровые польские харчи. Надеюсь пограничники всех военнообязанных будут паковать в бусы и отправлять в военкоматы.
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25.02.2022 06:13 Відповісти
Не маю права критикувати, бо сама дуже давно живу в ЄС.
Але скажу, що то сволота. Я про чоловіків. Гниди, смердючі й лякливі.
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25.02.2022 06:24 Відповісти
Где сейчас великий патриот "пуля-в-лоб" Яценюк и его забор на границе? 1 млрд баксов честно натырил во время своего премьерства и рассовал по брендовым франшизам там...
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25.02.2022 06:47 Відповісти
Алёё.там со всей Украины бегут, и что делать если фашисня кацапская по домам стреляет женщины дети куда им деваца?? В любой войне всегда полно беженцев..это нормально.
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25.02.2022 06:59 Відповісти
 
 