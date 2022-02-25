Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури почало публікувати оперативну інформацію про затори на західних кордонах країни.

Відповідну інфографіку опублікував у телеграмі заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ. Це дані на 00:00 25 лютого.

За даними міністерства, на трасі М-11 Львів-Шегині затори у бік Польщі завдовжки 6 км.

На М-10 Львів-Краковець біля кордону затори стоять близько 1000 транспортних засобів, а в м.Рава-Руська – близько 600 транспортних засобів.

На дорозі Т-14-01 у с.Смільниця біля кордону затори завдовжки близько 10 км, у пункті пропуску Грушів – близько 5 км, у с.Угринів – близько 6-7 км.

Мінінфраструктури нагадало, що під час воєнного стану громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України.