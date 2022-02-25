Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено)
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Во Львове утром в пятницу объявлена воздушная тревога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Гражданской обороны разместил в Фейсбуке глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
"Львов! Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА:Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!" – сообщил Козицкий.
"Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями. Сохраняйте спокойствие!" – добавил он.
Позже Козицкий сообщил об отбое воздушной тревоги.
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