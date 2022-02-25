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Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено)

Во Львове утром в пятницу объявлена ​​воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Гражданской обороны разместил в Фейсбуке глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Львов! Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА:Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!" – сообщил Козицкий.

"Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями. Сохраняйте спокойствие!" – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие

Позже Козицкий сообщил об отбое воздушной тревоги.

Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено) 01

Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено) 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
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25.02.2022 07:44
+9
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25.02.2022 07:49
+7
Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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25.02.2022 07:47
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Кацапня з білорусії пуляє...
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25.02.2022 07:37 Ответить
під хатою всю ніч стоїть поліцейська машина, кажуть що це нагадування
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25.02.2022 07:41 Ответить
Сомневаюсь что Ху***ло решится по Львову ударить. Там слишком много иностранцев. Ху***ло жиденьким срет переть против того кто даст ему по 3убам
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25.02.2022 07:38 Ответить
Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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25.02.2022 07:47 Ответить
дякуємо, у нас іншого виходу немає, тільки повна перемога.
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25.02.2022 07:52 Ответить
М. Коростень. Чутно як стріляють в бік Іршанська... можливо Овруч.
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25.02.2022 07:42 Ответить
Овруч Норинс там болота и леса
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25.02.2022 07:49 Ответить
Певно, але постріли були, можливо склади взривали. Я встав коли почув сигналку машини.
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25.02.2022 07:55 Ответить
Сто проц будут по аэропорту стрелять
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25.02.2022 07:43 Ответить
У головного орка кацапстану коротке вже давно в безтолковці... може... щоб нажахати ЄС
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25.02.2022 07:48 Ответить
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25.02.2022 07:43 Ответить
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25.02.2022 07:44 Ответить
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25.02.2022 07:49 Ответить
 
 